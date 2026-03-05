Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldમધ્ય પૂર્વમાં કોણ કોને નફરત કરે છે? ઈરાનના 4 મિત્રો અને 10 દુશ્મનો કોણ છે?

મધ્ય પૂર્વમાં કોણ કોને નફરત કરે છે? ઈરાનના 4 મિત્રો અને 10 દુશ્મનો કોણ છે?

Israel Iran War: ઈરાનની સાથે-સાથે પાડોશી ઇરાક અને અજરબૈઝાનમાં પણ મોટા ભાગે શિયા છે. યમન, લેબનાન, સાઉદી અરબ અને બહરીનમાં પણ મોટી સંખ્યામાં શિયા લોકો રહે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:41 AM IST
  • ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલાથી મધ્યપૂર્વમાં તણાવ
  • ઈરાનમાં મોટી સંખ્યામાં રહે છે શિયા મુસ્લિમો
  • મધ્ય પૂર્વમાં ચાર દેશો છે ઈરાનના મિત્રો

Trending Photos

મધ્ય પૂર્વમાં કોણ કોને નફરત કરે છે? ઈરાનના 4 મિત્રો અને 10 દુશ્મનો કોણ છે?

Israel Iran War: મધ્ય પૂર્વમાં 1400 વર્ષ પહેલા ઇસ્લામની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારથી જ મિડલ ઈસ્ટમાં ધર્મ અને વિચારોના આધાર પર વિભાજન થઈ ગયું હતું. હવે આ વિભાજન તેલ-ગેસ, તેનાથી મેળવેલી સંપત્તિ, રાષ્ટ્રવાદ, દુશ્મની અને પશ્ચિમની સાથે સંબંધને લઈને તણાવના કારણ વધારી રહ્યાં છે. સૌથી વધુ ઈઝરાયલ પ્રત્યે પોતાની દ્રષ્ટિને લઈને મધ્ય પૂર્વના દેશો વચ્ચે તણાવ છે. આવો જાણીએ મિડલ ઈસ્ટમાં કયો દેશ કોનો દુશ્મન છે અને ઈરાનની પાસે હવે કેટલા મિત્ર દેશો છે.

સૌથી મુખ્ય કારણ ઇસ્લામના બે પંથ છે
તેના કેન્દ્રમાં ઇસ્લામના મુખ્ય બે પંથો સુન્નિ અને શિયાઓ વચ્ચેની દુશ્મની છે. આ પરંપરાઓની અલગ-અલગ કાયદાકીય સિસ્ટમ છે અને સૌથી જરૂરી વાત, તેના પર સહમતિ નથી કે તેના ધર્મ પર કઈ રીતે રાજ હોવું જોઈએ. ઈરાન સિવાય ઇરાક અને અજરબૈઝાનમાં સૌથી વધુ શિયા છે. સાઉદી અરબ, યમન, લેબનાન અને બહરીનમાં પણ મોટી શિયા વસ્તી રહે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈરાનના મિત્ર તુર્કી અને લેબનાન
ડેલી મેલના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે દીઓથી સુન્ની તુર્કી ઓટોમન સામ્રાજ્ય અને શિયા ઈરાની સામ્રાજ્યના દુશ્મન હતા, પરંતુ તુર્કીએ ઈરાની તેલ અને ગેસ સુધી પહોંચ જોઈએ. આ સાથે તેના રાષ્ટ્રપતિ રેચેપ તૈયપ અર્દોગન ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ છે. તો લેબનાનના બંધારણ હેઠળ ઈસાઈઓને પ્રમુખ, સુન્ની મુસલમાનોને વડાપ્રધાન અને શિયાઓને સંસદના સ્પીકર નોમિનેટ કરવાનો અધિકાર છે. તો અહીંનું શિયા હિઝબુલ્લાહ સૌથી મોટું વોટિંગ ગ્રુપ છે અને ઈરાનની પ્રોક્સી આર્મી પણ છે.

ઈરાક અને યમન પણ સમર્થક
ઇરાનની 60 ટકા શિયા વસ્તીએ સતત ઈરાનના સમર્થક નેતાઓને મત આપ્યો છે. તો યમનમાં ઈરાનનું પ્રોક્સી ગ્રુપ, શિયા હૂતી, આ વિભાજીત દેશના ઉત્તરમાં હાવી છે અને તેની રાજધાની સનાને કંટ્રોલ કરે છે.

તટસ્થ દેશ કોણ છે
મિસ્ત્ર, ઓમાન અને પાકિસ્તાન આ યુદ્ધમાં તટસ્થ છે. પરંતુ પાકિસ્તાન, સુન્ની દેશ સાઉદી અરબનો સાથી છે અને બંનેએ સૈન્ય સંધિ પણ કરી છે. પરંતુ પોતાની મોટી શિયા માઇનોરિટીને જોતા, ઇસ્લામાબાદમાં પાકિસ્તાન સરકારે તહેરાનની સાથે સારા સંબંધ બનાવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તો મિડલ ઈસ્ટનો સૌથી વધુ વસ્તીવાળો દેશ ખુદને અરબ અને મુસ્લિમ દુનિયાનો નેતા માને છે. ઈરાનની સાથે સંબંધ સુધર્યા છે, પરંતુ મિસ્ત્રને સ્વેજ કેનાલ શિપિંગ ટોલથી થનાર કમાણી અને સાઉદી અરબ અને યુએઈથી ઓછા વ્યાજની લોનની જરૂર છે, તેથી તે ચુપ છે.

ઈરાનના દુશ્મન
ઈસાઈ દેશ અર્મેનિયા, અમેરિકાનું નવું સાથી સીરિયા, જોર્ડન, અઝરબૈજાન, કુવૈત, અફઘાનિસ્તાન, બહરીન, કતર, યુએઈ અને સાઉદી અરબના ઈરાન સાથે સંબંધ ખરાબ થઈ ગયા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Israel Iran WarMiddle Eastmiddle east war

Trending news