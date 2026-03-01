કોણ છે અલીરેઝા અરાફી? જેમને ખામેનેઈના મોત બાદ ઈરાને બનાવ્યા નવા સુપ્રીમ લીડર; જાણો કોણ છે આ શક્તિશાળી ધર્મગુરુ
Who is Alireza Arafi: ઈરાની ધર્મગુરુ અયાતુલ્લા અલીરેઝા અરાફીની તેહરાનમાં અલી ખામેનેઈના મોત બાદ ઈરાનના વચગાળાના સુપ્રીમ લીડર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ઈરાનની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી ISNAએ આ માહિતી આપી છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં ખામેનેઈનું મોત થયું છે.
- અયાતુલ્લા અલીરેઝા અરાફી સંભાળશે સુપ્રીમ લીડરની કમાન
- અલીરેઝા અરાફીની વચગાળાના સુપ્રીમ લીડર તરીકે વરણી
- યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે ઈરાનને મળ્યા નવા નેતા
Who is Alireza Arafi: અમેરિકા-ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ ઈરાની ધર્મગુરુ અયાતુલ્લા અલીરેઝા અરાફીને ઈરાનના વચગાળાના સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવ્યા છે. ISNAના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ વચગાળાની નેતૃત્વ પરિષદમાં કાયદા નિષ્ણાત સભ્ય તરીકે કામ કરશે. બંધારણ હેઠળ નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઘોલામ-હોસૈન મોહસિની-એજેઈ અને ગાર્ડિયન કાઉન્સિલના એક ધર્મગુરુ સાથે મળીને આ પરિષદ દેશની કમાન સંભાળશે.
વચગાળાની પરિષદ સંભાળશે સુપ્રીમ લીડરનું કામ
અયાતુલ્લા અલીરેઝા અરાફીની વચગાળાની નેતૃત્વ પરિષદમાં કાયદા નિષ્ણાત સભ્ય (Jurist member) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ઈરાનના બંધારણ મુજબ નવા નેતાની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી આ પરિષદ સંક્રમણ કાળ દરમિયાન સુપ્રીમ લીડરના તમામ કાર્યો સંભાળશે.
ઈરાનના બંધારણ અનુસાર, વચગાળાની પરિષદમાં રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઘોલામ-હોસૈન મોહસેની-એજેઈ અને ગાર્ડિયન કાઉન્સિલના એક ધર્મગુરુનો સમાવેશ થાય છે. ખામેનેઈના મોત બાદ આ પરિષદ સાથે મળીને દેશનું નેતૃત્વ કરશે, કારણ કે ઈરાન હવે પરિવર્તનના તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે.
કોણ છે અલીરેઝા અરાફી?
ઈરાનના નવા વચગાળાના સુપ્રીમ લીડર અલીરેઝા અરાફી કોણ છે. 1959માં જન્મેલા 67 વર્ષીય અરાફી ઈરાનના ધાર્મિક માળખામાં એક મોટું નામ માનવામાં આવે છે. આ નિમણૂક પહેલા પણ તેમની પાસે ત્રણ મહત્વના હોદ્દા હતા. તેઓ દેશભરની ઇસ્લામિક સેમિનરી સિસ્ટમના નિયામક છે, ગાર્ડિયન કાઉન્સિલના સભ્ય છે અને એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સના પણ સભ્ય છે.
અનેક ભાષાઓના જાણકાર અને AIના હિમાયતી
કોમ (Qom)ની પરંપરાગત ધાર્મિક વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા હોવા છતાં અરાફીને થોડા અલગ પ્રકારના નેતા માનવામાં આવે છે. તેમને શિક્ષિત, અનેક ભાષાઓના જાણકાર અને ટેકનોલોજીની સમજ ધરાવતા ધર્મગુરુ ગણાવવામાં આવે છે. તેઓ AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) જેવી નવી ટેકનોલોજી દ્વારા ઇસ્લામિક વિચારધારાને દુનિયાભરમાં ફેલાવવાની જરૂરિયાત પર પણ બોલતા રહ્યા છે.
IRGC અને નેતૃત્વના વિશ્વાસુ
આ ઉથલપાથલભર્યા સમયમાં અરાફીની નિમણૂકને વ્યવસ્થાની સાતત્યતાના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. 'અલ-મુસ્તફા ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી'ના પ્રમુખ તરીકે રહી ચૂકેલા અરાફીને IRGC અને રાજકીય નેતૃત્વના વફાદાર માનવામાં આવે છે. તેઓ વર્તમાન નીતિઓમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં કરે, ખાસ કરીને જ્યારે દેશ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે.
અરાફી અને તેમના બે સહ-નેતાઓ કાયમી વ્યવસ્થા નથી. તેમનું મુખ્ય કામ દેશને સંભાળવાનું અને અમેરિકા તથા ઈઝરાયેલ સામે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ દરમિયાન પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે, જ્યાં સુધી 88 સભ્યોની 'એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સ' ખામેનેઈના કાયમી ઉત્તરાધિકારીની પસંદગી ન કરી લે.
1989થી ઈરાન પર હતું ખામેનેઈનું શાસન
86 વર્ષીય ખામેનેઈ, જેઓ 1989થી ઈરાન પર શાસન કરી રહ્યા હતા, શનિવારે અમેરિકા-ઈઝરાયેલના હુમલામાં તેમનું મોત થયું હતા. આ ઓપરેશનમાં સૈન્ય ઠેકાણા, સરકારી સાઇટ્સ અને વરિષ્ઠ નેતૃત્વના સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રક્ષા મંત્રી અમીર નસીરજાદેહ અને કમાન્ડર-ઈન-ચીફ મોહમ્મદ પાકપુર સાથે જોડાયેલા સ્થળોનો પણ સામેલ હતા.
ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહુએ કરી જાહેરાત
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ સૌથી પહેલા ખામેનેઈના મોતના સમાચાર આપ્યા હતા. ટ્રમ્પે X પર લખ્યું કે, 'ખામેનેઈ, ઈતિહાસના સૌથી દુષ્ટ લોકોમાંથી એક, હવે રહ્યા નથી. આ માત્ર ઈરાનના લોકો માટે ન્યાય નથી, પરંતુ તે તમામ મહાન અમેરિકનો અને દુનિયાના એ લોકો માટે પણ છે.'
ઈરાને શરૂઆતમાં આ રિપોર્ટને નકારી કાઢ્યા હતા, પરંતુ રવિવારે સવારે ખામેનેઈના મોતની પુષ્ટિ કરી હતી. હવે દેશ ભારે અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યો છે, કારણ કે તેણે એક તરફ બાહ્ય હુમલાઓનો સામનો કરવાનો છે અને બીજી તરફ નવા નેતૃત્વની પસંદગીની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે.
