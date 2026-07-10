/ઈરાનમાં હાલ કોણ ચલાવી રહ્યું છે સરકાર ? જે અમેરિકા સામે ઝૂકવા નથી તૈયાર

Iran US War : ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ અમેરિકાને કડક ચેતવણી આપી છે કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દખલ કરવાના કોઈપણ પ્રયાસનો કઠોર જવાબ આપવામાં આવશે. ઈરાની મીડિયા અનુસાર, સૈન્યએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો અમેરિકાના હુમલા ચાલુ રહેશે, તો આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા વેપાર ખોરવાઈ જશે, જેનાથી વિશ્વને મોટો આર્થિક ફટકો પડશે. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અવસાન અને સંઘર્ષ વચ્ચે દરેક વ્યક્તિના મનમાં સવાલ છે કે ખરેખર સરકાર કોણ ચલાવી રહ્યું છે, એક એવું નેતૃત્વ જે સુપરપાવર અમેરિકા સામે ઝૂકવા તૈયાર નથી.
ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા
છેલ્લા બે દિવસમાં યુએસ સેનાએ 170થી વધુ ઈરાની લશ્કરી ઠેકાણો પર મિસાઇલો અને ઘાતક ડ્રોનથી હુમલા કર્યા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ મોટા હુમલાઓએ ઈરાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, ડ્રોન બેઝ, મિસાઇલ ભંડારો, લશ્કરી સ્પીડબોટ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ વિનાશ અને ટ્રમ્પ દ્વારા યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત છતાં ઈરાની મનોબળ અતૂટ છે, દેશ આ હુમલાઓનો સંપૂર્ણ તાકાતથી જવાબ આપી રહ્યો છે.
ઈરાનમાં હાલ કોણ સરકાર ચલાવી રહ્યું છે ?
આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અવસાન પછી ઈરાનની કમાન હવે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે નથી રહી, તેના બદલે દેશ સામૂહિક નેતૃત્વ માળખા દ્વારા સંચાલિત થઈ રહ્યો છે. આ શક્તિશાળી સેટઅપમાં પાવરફુલ IRGC લશ્કરી જનરલો, સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફ અને રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાનનો સમાવેશ થાય છે. આ નવું આક્રમક નેતૃત્વ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે ચાલી રહેલા ભીષણ સંઘર્ષ વચ્ચે રાષ્ટ્રીય નીતિ ઘડી રહ્યું છે. આ ટોચના નેતાઓ અને લશ્કરી દળો એક સંકલ્પ શેર કર્યો છે કે, અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા એકપક્ષીય લશ્કરી દબાણ અને પ્રતિબંધો સામે કોઈ શરણાગતિ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
સેના અને IRGC જનરલોનું વર્ચસ્વ
આ પડકારજનક સમયમાં IRGCના ટોચના લશ્કરી જનરલો મુખ્યત્વે ઈરાનની યુદ્ધ નીતિ અને બદલો લેવાના હુમલાઓ સંબંધિત તમામ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો સંભાળી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિદેશી વિરોધીઓને હરાવવાની જવાબદારી આ સેનાપતિઓના ખભા પર સીધી રીતે રહેલી છે. લશ્કરી કમાન્ડરોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરીને અથવા વિક્ષેપિત કરીને અમેરિકાને ગંભીર આર્થિક ફટકો આપી શકે છે. આ જ કારણ છે કે ફ્રન્ટ લાઇન પરના દળો ખચકાટ વિના યુએસ મિસાઇલોનો નિર્ણાયક રીતે જવાબ આપી રહ્યા છે.
સ્પીકર ગાલિબાફનું મક્કમ વલણ
ઈરાનનું રાજકીય અને રાજદ્વારી નેતૃત્વ હાલમાં સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફ પર છે. સંસદ દ્વારા ગાલિબાફે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે યુએસ ગુંડાગીરી અને લશ્કરી બળજબરીનો યુગ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેમણે જાહેર કર્યું છે કે ઈરાની સંસદ અને રાષ્ટ્ર આ લાદવામાં આવેલા યુદ્ધ સામે તેમનો પ્રતિકાર ચાલુ રાખશે જ્યાં સુધી યુએસ દળો પાછા ન હટી જાય.
સંકટ સમયે ઈરાનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે રાષ્ટ્રપતિ
સંઘર્ષ અને અશાંતિના આ વાતાવરણ વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને તેમનું મંત્રીમંડળ આંતરિક સ્થિરતા જાળવવા માટે જવાબદાર છે. યુદ્ધને કારણે સામાન્ય જનતાને ગંભીર અછતનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયન ખોરાક, પાણી, બળતણ અને આરોગ્ય સંભાળ જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.