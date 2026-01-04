કોણ છે ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ ? જેને માદુરો કહેતા હતા સિંહણ... હવે બન્યા વેનેઝુએલાના વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ
Venezuela Interim President: વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ બાદ વેનેઝુએલાની સુપ્રીમ કોર્ટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝને કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે વહીવટી સાતત્ય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે આ જરૂરી ગણાવ્યું હતું. માદુરો સરકારમાં વિશ્વાસુ નેતા રોડ્રિગ્ઝ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, નાણાં પ્રધાન અને તેલ પ્રધાન જેવા મુખ્ય હોદ્દાઓ સંભાળી ચૂક્યા છે.
Venezuela Interim President: વેનેઝુએલાની સુપ્રીમ કોર્ટના બંધારણીય ચેમ્બરે શનિવારે આદેશ આપ્યો હતો કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ દેશના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિની ફરજો સંભાળશે. આ નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ગેરહાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો હતો, જેમને શનિવારે વહેલી સવારે યુએસ દળો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ઓપરેશનમાં અટકાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ વહીવટી સાતત્ય અને રાષ્ટ્રના એકંદર સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે બોલિવેરિયન રિપબ્લિક ઓફ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિની ફરજો સંભાળશે. રાષ્ટ્રપતિની ફરજિયાત ગેરહાજરીના કિસ્સામાં રાજ્યની સાતત્ય, સરકારની કામગીરી અને રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વના રક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે લાગુ કાનૂની માળખું નક્કી કરવા માટે કોર્ટ આ બાબત પર વધુ વિચાર-વિમર્શ કરશે.
નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ બાદ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફ્લોરિડાના તેમના માર-એ-લાગો સ્થિત નિવાસસ્થાને એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. તેમણે કહ્યું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નજીકના ભવિષ્ય માટે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે, અને ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે આ દેશને ફરીથી મહાન બનાવવા માટે જે કંઈ જરૂરી હશે તે કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે.
ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝની વ્યક્તિગત અને રાજકીય યાત્રા
ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ, 56નો જન્મ 18 મે, 1969ના રોજ વેનેઝુએલાના કારાકાસમાં થયો હતો. તે ડાબેરી ગેરિલા ફાઇટર જોર્જ એન્ટોનિયો રોડ્રિગ્ઝની પુત્રી છે, જેમણે 1970ના દાયકામાં ક્રાંતિકારી લીગા સોશિયાલિસ્ટા પાર્ટીની સ્થાપના કરી હતી. તે માદુરો સરકારના કટ્ટર સમર્થક રહ્યા છે. માદુરોએ ડેલ્સીને તેમની સરકારને ટેકો આપવા બદલ "સિંહણ" ગણાવી છે. તે તેના ભાઈ, વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રીય સભાના વડા જોર્જ રોડ્રિગ્ઝ સાથે નજીકથી કામ કરે છે અને અનેક મહત્વપૂર્ણ સરકારી હોદ્દાઓ સંભાળી ચૂકી છે.
તેણીએ 2013થી 2014 સુધી સંદેશાવ્યવહાર અને માહિતી મંત્રી, 2014થી 2017 સુધી વિદેશ મંત્રી અને 2017થી, સરકાર તરફી બંધારણ સભાના વડા તરીકે સેવા આપી, જેણે માદુરોની સત્તાઓનો વિસ્તાર કર્યો. જૂન 2018માં રોડ્રિગ્ઝને વેનેઝુએલાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને નિકોલસ માદુરોએ તેમની પ્રશંસા એક યુવાન મહિલા, બહાદુર, અનુભવી, શહીદની પુત્રી, ક્રાંતિકારી અને હજારો યુદ્ધોમાં પરીક્ષણ કરાયેલ તરીકે કરી હતી. ઓગસ્ટ 2024માં, તેણીને તેલ મંત્રાલયની દેખરેખ રાખવા અને વેનેઝુએલાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉદ્યોગ પર વધતા યુએસ પ્રતિબંધોનું સંચાલન કરવાની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.
વેનેઝુએલાના મુખ્ય રાજકીય વ્યક્તિ
ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે એકસાથે ઉપરાષ્ટ્રપતિ, નાણાં પ્રધાન અને તેલ પ્રધાનના મુખ્ય હોદ્દા સંભાળ્યા છે, જેના કારણે તેણી વેનેઝુએલાના કટોકટીગ્રસ્ત અર્થતંત્રના સંચાલનમાં એક કેન્દ્રિય વ્યક્તિ બની છે. તેણીએ અતિ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે પ્રમાણમાં રૂઢિચુસ્ત આર્થિક નીતિઓ અપનાવી હતી અને ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે સરકારના સંબંધોને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
વ્યવસાયે વકીલ, રોડ્રિગ્ઝ, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ વેનેઝુએલામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ડિઝાઇનર ફેશન માટે પોતાની પ્રતિભા માટે જાણીતી, રોડ્રિગ્ઝે છેલ્લા દાયકામાં ઝડપથી રાજકીય સીડી ચઢી છે, અને પોતાને દેશના સૌથી અગ્રણી રાજકીય વ્યક્તિઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે.
વર્તમાન રાજકીય સંકટ વચ્ચે, ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે એક ઓડિયો સંદેશ બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની, સિલિયા ફ્લોરેસ જીવંત હોવાના પુરાવા પ્રદાન કરવાની માંગ કરી હતી.
