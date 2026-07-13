કોણ છે ભારતીય મૂળના અનિલ મેનન? NASAના ISS મિશન પર ઉડાન ભરવા માટે છે તૈયાર, શા માટે કહેવાય છે 'એસ્ટ્રોનોટ ફેમિલી'

Who is Anil Menon: ભારતીય મૂળના ડોક્ટર, મિકેનિકલ એન્જિનિયર અને અમેરિકી સ્પેસ એજન્સી NASAના અંતરિક્ષયાત્રી અનિલ મેનન પોતાની પ્રથમ અંતરિક્ષ યાત્રા અને નાસાના ISS મિશન માટે પૂરી રીતે તૈયાર છે. તેઓ મંગળવાર એટલે કે 14 જુલાઈના રોજ રશિયાના 'સોયુઝ MS-29' સ્પેસક્રાફ્ટથી ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS) માટે અંતરિક્ષ યાત્રા શરૂ કરવાના છે.
NASAની પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, મેનન કઝાકિસ્તાનના બૈકોનૂર કોસ્મોડ્રોમથી સવારે 10:47 વાગ્યે (બૈકોનૂર સમય અનુસાર સાંજે 7:47 વાગ્યે) ઉડાન ભરશે. તેમની સાથે રશિયન અંતરિક્ષ યાત્રી પ્યોત્ર ડબરોવ અને અન્ના કિકિના પણ આ મિશનનો ભાગ હશે.
NASAની રિલીઝમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ત્રણ સભ્યોની આ ટીમ લોન્ચના લગભગ ત્રણ કલાક પછી ISS સાથે જોડાશે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પર આ ટીમ લગભગ આઠ મહિના રહેશે. એપ્રિલ 2027માં પૃથ્વી પર પરત ફરતા પહેલા આ ટીમ આઠ મહિનાના મિશન વાળી 'એક્સપિડિશન 74' ટીમ સાથે કામ કરશે.
કોણ છે અનિલ મેનન?
અનિલ મેનનને નાસા દ્વારા 2021માં અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. મેનન એક ડોક્ટર અને મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે, જેઓ ઈમરજન્સી મેડિસિન અને એરોસ્પેસ મેડિસિનમાં નિષ્ણાત છે. તેઓ અમેરિકી સ્પેસ ફોર્સમાં કર્નલ પણ છે. NASAમાં જોડાતા પહેલાં તેમણે એસ્ટ્રોનોટ્સને મદદ કરનારા ફ્લાઈટ સર્જન તરીકે કામ કર્યું અને SpaceX સાથે પણ કામ કર્યું છે, જ્યાં તેમણે કંપનીના હ્યુમન સ્પેસફ્લાઈટ પ્રોગ્રામને વિકસાવવામાં મદદ કરી હતી. ભારતીય અને યુક્રેનિયન માતા-પિતાના સંતાન મેનન પાસે ન્યુરોબાયોલોજી, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને મેડિસિનમાં ડિગ્રીઓ છે.
કેરળ સાથે જોડાયેલા છે મૂળિયાં
અનિલ મેનનનો જન્મ અમેરિકાના મિનિયાપોલિસ શહેરમાં થયો હતો. તેમના પિતા ભારતીય અને માતા યુક્રેનિયન મૂળના છે. તેમના મૂળિયાં કેરળના પલક્કડ સાથે જોડાયેલા છે. પોતાની કરિયરની શરૂઆતમાં તેમણે US એરફોર્સમાં પણ સેવા આપી અને 'ઓપરેશન એન્ડ્યુરિંગ ફ્રીડમ'ના સમર્થનમાં અફઘાનિસ્તાનમાં તૈનાત રહ્યા હતા. મેનન હિમાલયન રેસ્ક્યૂ એસોસિએશન સાથે પણ જોડાયેલા રહ્યા છે અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર પર્વતારોહકોને મેડિકલ મદદ પહોંચાડતા રહ્યા છે.
પત્ની એના પણ છે જાણીતા અંતરિક્ષ યાત્રી
રસપ્રદ વાત એ છે કે, અનિલના પત્ની એના મેનન પણ એક જાણીતા અંતરિક્ષ યાત્રી છે. એનાએ સપ્ટેમ્બર 2024માં ઐતિહાસિક 'પોલારિસ ડબલ્યુ' (Polaris Dawn) મિશન હેઠળ ઉડાન ભરી હતી, જેણે દુનિયાની પ્રથમ પ્રાઇવેટ સ્પેસવોકનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. હાલમાં તેઓ નાસામાં જ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે. આ દંપતીને બે બાળકો છે. અનિલ અને એનાના પરિવારને 'કમ્પ્લીટ એસ્ટ્રોનોટ ફેમિલી' પણ કહેવામાં આવે છે.
મિશનનો મુખ્ય હેતુ અને વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો
ISS પર પોતાના આઠ મહિનાના રોકાણ દરમિયાન મેનન ઘણા આધુનિક વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરશે જે ભવિષ્યના લાંબા અંતરિક્ષ અભિયાનો (જેમ કે ચંદ્ર અને મંગળ મિશન) માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેમના સંશોધન કાર્યોમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્રિસ્ટલનું ઉત્પાદન, ભવિષ્યના હાઈ-પર્ફોર્મન્સ કમ્પ્યુટિંગ અને એઆઈ (AI) સાધનો માટે અંતરિક્ષમાં તેનું નિર્માણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. અંતરિક્ષમાં રહેવા દરમિયાન માનવ શરીર કેવી રીતે અનુકૂળ થાય છે, તેના પર પણ મેનન અભ્યાસ કરશે. આ અંતર્ગત તેઓ માઇક્રોગ્રેવિટીમાં રક્ત પ્રવાહના બદલાવનો અભ્યાસ કરશે અને અંતરિક્ષમાં વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ (vascular tissue)ની બાયોપ્રિન્ટિંગનું પરીક્ષણ કરશે.