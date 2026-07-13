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કોણ છે ભારતીય મૂળના અનિલ મેનન? NASAના ISS મિશન પર ઉડાન ભરવા માટે છે તૈયાર, શા માટે કહેવાય છે 'એસ્ટ્રોનોટ ફેમિલી'

Who is Anil Menon: 49 વર્ષના અનિલ મેનન ભારતમાં પણ એક વર્ષ સુધી 'રોટરી એમ્બેસેડોરિયલ સ્કોલર' તરીકે રહ્યા છે, જ્યાં તેમણે પોલિયો રસીકરણ અભિયાનના અભ્યાસ અને સમર્થનનું કાર્ય કર્યું હતું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:59 PM IST
કોણ છે ભારતીય મૂળના અનિલ મેનન? NASAના ISS મિશન પર ઉડાન ભરવા માટે છે તૈયાર, શા માટે કહેવાય છે 'એસ્ટ્રોનોટ ફેમિલી'
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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