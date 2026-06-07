/કોણ છે ભારતીય મૂળના શ્રીરામ કૃષ્ણન, જેમના રાજીનામાથી વધશે ટ્રમ્પનું ટેન્શન! જાણો વ્હાઇટ હાઉસના ‘રત્ન’એ કેમ છોડ્યું પદ?

Who is Sriram Krishnan: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અમેરિકામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ને એક નવો આકાર આપનારા ભારતીય મૂળના શ્રીરામ કૃષ્ણનને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. તેઓ 'વ્હાઇટ હાઉસ'માં વરિષ્ઠ નીતિ સલાહકારના પદ પર કાર્યરત હતા. તેમના આ નિર્ણયે સૌને હેરાન કરી દીધા છે.
ચેન્નાઈમાં જન્મેલા શ્રીરામ કૃષ્ણનને અમેરિકાની ઘણી દિગ્ગજ ટેક કંપનીઓમાં કામ કર્યું છે. જેમાં માઇક્રોસોફ્ટ, ફેસબુક અને ટ્વિટર (હવે એક્સ) જેવી સંસ્થાઓ સામેલ છે. ગત શનિવારે કૃષ્ણનને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' ના માધ્યમથી AIના વરિષ્ઠ નીતિ સલાહકારના પદ પરથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી.
કેમ છોડ્યું આટલું મહત્વપૂર્ણ પદ?
ભારતીય મૂળના શ્રીરામ કૃષ્ણનને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખેલા પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે, તેઓ આ મહિનાના અંતમાં વ્હાઇટ હાઉસમાં પોતાનું પદ છોડી રહ્યા છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે, થોડા સમયના બ્રેક પછી તેઓ ફરીથી AI સાથે જોડાયેલા કેટલાક મોટા પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદરૂપ થવા માટે કામ કરશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, તેઓ આ અંગે ભવિષ્યમાં માહિતી આપશે. હેરાન કરનારી વાત એ છે કે, કૃષ્ણનને આ વિસ્તરતી ટેક્નોલોજીના નિયમોને સરળ બનાવવા અને દેશભરમાં ડેટા સેન્ટરોના વિસ્તરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક ખાસ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે.
કોણ છે શ્રીરામ કૃષ્ણન?
શ્રીરામ કૃષ્ણન ભારતીય મૂળના છે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળમાં તેમની વ્હાઇટ હાઉસમાં AI પોલિસીના મુખ્ય સ્ટ્રેટેજિસ્ટ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. વ્હાઇટ હાઉસમાં તેઓ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પોલિસીના મુખ્ય સલાહકાર તરીકે કાર્યરત હતા. તેમનો જન્મ તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈમાં થયો છે. ચેન્નાઈ સ્થિત SRM એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી જ તેમણે પોતાનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે અમેરિકાની ઘણી દિગ્ગજ ટેક કંપનીઓમાં કામ કર્યું.
ટ્રમ્પે કર્યા હતા વખાણ
શ્રીરામ કૃષ્ણનના વખાણ ખુદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ કર્યા છે. AI રેગ્યુલેશન સાથે જોડાયેલા સરકારી પ્રસ્તાવ પર કામ કરનારા તેઓ મુખ્ય સલાહકાર રહ્યા. ખાસ વાત એ છે કે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈએ પણ તેમના વખાણ કર્યા છે અને તેમને વ્હાઇટ હાઉસના 'રત્નો'માં સામેલ કર્યા છે. આ ઉપરાંત ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ તેમના ઘણી વખત વખાણ કર્યા છે. ટ્રમ્પે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન કહ્યું હતું કે, તેમના (શ્રીરામ કૃષ્ણન) નેતૃત્વ વિના AIની રેસમાં અમેરિકા પ્રથમ ક્રમે ન પહોંચી શક્યું હોત. રિપોર્ટ્સમાં ત્યાં સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે, શ્રીરામ કૃષ્ણન પોતાની ટીમમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતા.