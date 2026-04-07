કેવી રીતે લીક થયું અમેરિકાનું સિક્રેટ મિશન ? કોણ છે ટ્રમ્પની ટીમમાં ગદ્દાર ? શરૂ થઈ શોધખોળ
Donald Trump : ટ્રમ્પનો દાવો છે કે વ્હાઈટ હાઉસમાંથી કોઈ ગદ્દારે અમેરિકી પાયલોટ ગુમ થવાની માહિતી મીડિયામાં લીક કરી. આ કારણે ઈરાન એલર્ટ થઈ ગયું અને રેસ્ક્યુ મિશન મુશ્કેલ બન્યું. ટ્રમ્પે આ ગદ્દારને શોધવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
- વ્હાઈટ હાઉસમાં છૂપાયેલા ગદ્દારને શોધી રહ્યા છે ટ્રમ્પ
- ટ્રમ્પની ટીમના આ ભેદીએ પાયલોટના જીવને જોખમમાં મુક્યો હતો
- ટ્રમ્પ કહ્યું છે કે આ ગદ્દારને કોઈકાળે છોડવામાં નહીં આવે
Trending Photos
Donald Trump : ટ્રમ્પ એક તરફ મિશન મોડ પર ઈરાનને બરબાદ કરવામાં લાગ્યા છે, તો બીજી તરફ એક એવું ઓપરેશન છે જેમાં તેઓ વ્હાઈટ હાઉસમાં છૂપાયેલા તેમના ગદ્દારને શોધી રહ્યા છે. ટ્રમ્પની ટીમના આ જ ગદ્દારના કારણે ટ્રમ્પને મોટી હાર મળવાની હતી. ટ્રમ્પની ટીમમાં કોણ છે આ ગદ્દાર, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
હકીકતમાં ટ્રમ્પે એલાન કર્યું છે કે તેઓ એ વ્યક્તિની શોધમાં છે, જેણે અમેરિકી પાયલોટ ગુમ હોવાની જાણકારી મીડિયામાં લીક કરી. ટ્રમ્પના મતે, આ માહિતી લીક થવાને કારણે ઈરાન એલર્ટ થઈ ગયું અને પાયલોટ સુધી પહોંચવાનું તેમનું મિશન વધુ મુશ્કેલ બની ગયું.
ટ્રમ્પના જણાવ્યા મુજબ, જેવી આ ખબર અમેરિકી મીડિયામાં ચાલી, કે તરત જ ઈરાને પાગલોની જેમ અમેરિકી પાયલટની શોધખોળ શરૂ કરી દીધી. આ પહેલા સુધી તેમને અમેરિકી પાયલટ ત્યાં હોવાની કોઈ જાણકારી નહોતી. ટ્રમ્પે આની સાથે જ અમેરિકી પત્રકારોને ધમકી પણ આપી છે કે કાં તો પત્રકાર પોતાના સ્ત્રોત એટલે કે લીકરનું નામ જણાવે અથવા તો તેણે જેલમાં જવા તૈયાર રહેવું પડશે.
વ્હાઇટ હાઉસના આ ભેદીએ પાયલોટના જીવને જોખમમાં મુક્યો
જેવી અમેરિકી મીડિયા પર પાયલટ ઈરાનમાં હોવાની જાણકારી મળી, કે તરત જ ઈરાને પાયલોટને શોધી આપનાર પર ઈનામની જાહેરાત કરી દીધી. અમેરિકી રેસ્ક્યૂ ટીમ, જે અત્યાર સુધી ગુપ્ત રીતે એક પાયલોટને શોધીને બીજા પાયલોટની શોધમાં ઈરાનની અંદર હાજર હતી, ઈરાનને તેમની પૂરી જાણકારી મળી ગઈ. આનાથી અમેરિકાની આખી ટીમ માટે મોટું જોખમ પેદા થયું. પહેલા અમેરિકાનો પ્લાન હતો કે જાણકારી લીક કર્યા વગર જ ગુપચુપ પાયલોટ સુધી પહોંચવામાં આવે, પરંતુ ખબર લીક થયા પછી અમેરિકાનું આ મિશન વધુ મુશ્કેલ બનતું ગયું, જેમાં બાદમાં તેમણે પોતાના કેટલાક ફાઈટર જેટ પણ ગુમાવવા પડ્યા.
ગદ્દારને કોઈકાળે છોડવામાં નહીં આવે : ટ્રમ્પ
આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પ પોતાની ટીમના આ 'વિભીષણ' પર મોટા એક્શનની તૈયારીમાં છે. વ્હાઇટ હાઉસના કિલ્લામાં છુપાઈને ઈરાનને પળેપળની બાતમી પહોંચાડનારા આ ગદ્દારના દિવસો હવે ગણાઈ રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે અમેરિકી સેનાના લોહી સાથે ગદ્દારી કરનાર ગમે તેટલો મોટો કેમ ન હોય, તેને શોધીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દઈશું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે