કોણ છે મોજતબા ખામેનેઈ? મૌલવીથી લઈને IRGC સૈનિક સુધીની સફર
Who is Mojtaba Khamenei: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલામાં અયાતુલ્લા ખામેનેઈના મોત બાદ તેમના પુત્ર મુજતબા ખામેનેઈને નવા સુપ્રીમ લીડર બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે મોજતબાના સૈન્ય અને ધાર્મિક સંબંધોને જોતા દેશની કમાન તેમને સોંપવાનો નિર્ણય ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવી શકે છે.
- અયાતુલ્લા ખામેનેઈના નિધન બાદ પુત્ર મુજતબા સંભાળી શકે છે સત્તાની કમાન
- યુદ્ધના તણાવ વચ્ચે શું મુજતબા ખામેનેઈ બનશે પિતાના વારસદાર?
- ઈરાનના આગામી 'સુપ્રીમ લીડર' તરીકે મુજતબા ખામેનેઈનું નામ કેમ ચર્ચામાં છે?
Mojtaba Khamenei Next Iran Supreme Leader: મિડલ ઈસ્ટના ઈતિહાસમાં શનિવારની સવાર એક એવા ભૂકંપ સમાન આવી, જેણે આખી દુનિયાના શક્તિ સમીકરણો હચમચાવી દીધા છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના એક ભયાનક હુમલામાં ઈરાનના સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ, સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈનું મોત થયું છે. આ મહાવિનાશક હુમલાએ માત્ર ઈરાન જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દુનિયાને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધી છે. હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, શું આ ઈરાનમાં અયાતુલ્લા શાસનના અંતની શરૂઆત છે કે પછી સત્તાની ચાવી નવા હાથમાં જવાની છે.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ સત્તાની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે મુજતબા ખામેનેઈનું નામ આગળ કર્યું છે. 1969માં મશહદમાં જન્મેલા મુજતબા માત્ર અયાતુલ્લાના પુત્ર જ નથી, પરંતુ તેઓ એક કુશળ મૌલવી અને પૂર્વ IRGC સૈનિક પણ રહી ચૂક્યા છે. એક તરફ ઈરાન 'વિલાયત-એ-ફકીહ' ના કડક ધાર્મિક નિયમો હેઠળ નવા નેતાની શોધ કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ સાત દેશોમાં અમેરિકાના ઠેકાણાઓ પર ઈરાની મિસાઈલો કહેર મચાવી રહી છે. હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, શું મુજતબા તેમના પિતાનો વારસો બચાવી શકશે. ચાલો સમજીએ કે મુજતબા સત્તાની આટલી નજીક કેવી રીતે પહોંચ્યા.
કોણ છે મોજતબા ખામેનેઈ?
મોજતબા ખામેનેઈનો જન્મ વર્ષ 1969માં ઈરાનના પ્રખ્યાત શહેર મશહદમાં થયો હતો. તેઓ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના બીજા પુત્ર છે. શરૂઆતનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તેમણે ધાર્મિક શિક્ષણનો માર્ગ પસંદ કર્યો. તેમણે તેમના પિતા અને અન્ય મોટા ધાર્મિક વિદ્વાનો પાસેથી ઇસ્લામિક ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો, બાદમાં તેઓ મૌલવી બન્યા અને આજે ઈરાનના પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક શિક્ષણ કેન્દ્ર 'કુમ સેમિનરી'માં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. ધાર્મિક દુનિયામાં તેમને એક પ્રભાવશાળી શિક્ષક અને વિચારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સમાં કર્યું હતું કામ
અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ મોજતબા ખામેનેઈએ 1987માં ઈરાનની શક્તિશાળી સુરક્ષા સંસ્થા ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)માં પણ સેવા આપી હતી. આ એ સમય હતો, જ્યારે ઈરાન અને ઈરાક વચ્ચેનું યુદ્ધ તેના અંતિમ તબક્કામાં હતું. ધીમે-ધીમે તેમણે સુરક્ષા તંત્રની અંદર મજબૂત સંબંધો બનાવી લીધા. 2000ના દાયકાની શરૂઆત સુધીમાં તેમના સંપર્કો માત્ર સૈન્ય અધિકારીઓ સાથે જ નહીં, પરંતુ ઘણા મોટા ધાર્મિક નેતાઓ સાથે પણ બની ગયા હતા. આ નેટવર્કે જ તેમને ઈરાની સત્તા વ્યવસ્થાની ખૂબ જ નજીક પહોંચાડી દીધા. આજ કારણ છે કે, આજે તેમનું નામ દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી શક્તિ કેન્દ્રો સાથે જોડવામાં આવે છે.
નેતાની પુત્રી સાથે લગ્ન કરી શક્તિમાં કર્યો વધારો
મોજતબા ખામેનેઈના કૌટુંબિક સંબંધો પણ ઈરાનની રાજનીતિ સાથે ખૂબ જ મજબૂત છે. તેમના લગ્ન ઝહરા હદાદ આદેલ સાથે થયા છે. તેઓ ઈરાનની સંસદના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને વરિષ્ઠ નેતા ઘોલામ અલી હદાદ આદેલની પુત્રી છે. તેમને ત્રણ બાળકો છે. આ સંબંધ પછી રાજકીય પરિવારો સાથે તેમના સંબંધો વધુ મજબૂત બન્યા. ઈરાનની સત્તા વ્યવસ્થામાં આવા સંબંધોને ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, મોજતબા ખામેનેઈને માત્ર ધાર્મિક નેતા જ નહીં, પરંતુ એક મજબૂત રાજકીય ચહેરો પણ માનવામાં આવવા લાગ્યા.
સરકારી ભંડોળના દુરુપયોગનો ગંભીર આરોપ
રાજકારણમાં તેમની ભૂમિકા વિશે સૌથી વધુ ચર્ચા વર્ષ 2005 અને 2009ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓ વખતે થઈ હતી. આ ચૂંટણીઓમાં તેમણે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અહમદીનેજાદના સમર્થનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. ખાસ કરીને 2009ની ચૂંટણી બાદ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા, આ પ્રદર્શનોને બાદમાં 'ગ્રીન મૂવમેન્ટ' કહેવામાં આવ્યા. આરોપ લગાવવામા આવ્યા હતા કે, ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ થઈ હતી. એવું કહેવાય છે કે, મોજતબા ખામેનેઈએ આ સરકાર વિરોધી પ્રદર્શનોને દબાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આગળ જતાં અહમદીનેજાદ સાથે તેમના સંબંધો બગડ્યા અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિએ તેમના પર સરકારી ભંડોળના દુરુપયોગ જેવા ગંભીર આરોપો પણ લગાવ્યા હતા.
મોજતબા ખામેનેઈને ઈરાનની પ્રાદેશિક રણનીતિમાં પણ મોટો ચહેરો માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ઈરાન સમર્થિત સંગઠનો જેવા કે હિઝબુલ્લાહ અને અન્ય શિયા લડાયક જૂથો સાથેના તાલમેલમાં તેમની ભૂમિકા મહત્વની માનવામાં આવે છે. સુરક્ષા અને રાજકારણ સાથે જોડાયેલા તેમના મજબૂત સંબંધોએ વર્ષોથી એવી અટકળો તેજ કરી છે કે તેઓ તેમના પિતા પછી ઈરાનના આગામી સુપ્રીમ લીડર બની શકે છે. તેમના સમર્થકો તેમને મજબૂત વિકલ્પ માને છે, જ્યારે વિવેચકોનું કહેવું છે કે, જો આવું થશે તો ઈરાનની સત્તા એક જ પરિવાર પૂરતી મર્યાદિત થઈ જશે, જે ઇસ્લામિક ગણતંત્રની મૂળ વિચારધારાની વિરુદ્ધ ગણાય છે. તેમ છતાં વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મોજતબા ખામેનેઈને સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાંથી એક માનવામાં આવી રહ્યા છે.
