Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

કોણ છે ભારતીય મૂળના નીલ કાત્યાલ? જેમણે ટ્રમ્પના ટેરિફને સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપી 'ધોબી પછાડ'

Neal Katyal: અમેરિકી સુપ્રીમ કોર્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિ (આયાત શુલ્ક) વિરુદ્ધ મોટી જીત હાંસલ કરનાર ભારતીય મૂળના વકીલ નીલ કાત્યાલ આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

કોણ છે ભારતીય મૂળના નીલ કાત્યાલ? જેમણે ટ્રમ્પના ટેરિફને સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપી 'ધોબી પછાડ'

Trump tariffs legal challenge: ભારતીય પ્રવાસીઓના પુત્ર અને અમેરિકાના પૂર્વ એક્ટિંગ સોલિસિટર જનરલ નીલ કાત્યાલ એ ઐતિહાસિક ચુકાદાનો ચહેરો બની ગયા છે, જેણે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના 'ટેરિફ રાજ'નો અંત આણ્યો છે. કાત્યાલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ટ્રમ્પ દ્વારા વર્ષ 1977ના કાયદાનો ઉપયોગ કરીને લાદવામાં આવેલા ટેક્સ સંપૂર્ણપણે ગેરબંધારણીય અને ખોટા છે. કોર્ટના ચુકાદા બાદ તેમણે ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે, "આજે અમેરિકામાં કાયદાના શાસનની જીત થઈ છે." તેમના મતે, આ ચુકાદો લોકોને એક એવો મેસેજ આપે છે કે રાષ્ટ્રપતિ શક્તિશાળી હોઈ શકે છે, પરંતુ આપણું બંધારણ તેમનાથી પણ વધુ તાકાતવર છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે અમેરિકામાં માત્ર સંસદ (કોંગ્રેસ) પાસે જ જનતા પર ટેક્સ લાદવાનો અધિકાર છે..

Add Zee News as a Preferred Source

નીલ કાત્યાલની શાનદાર કારકિર્દી
શિકાગોમાં એક ભારતીય ડોક્ટર અને એન્જિનિયર માતા-પિતાને ત્યાં જન્મેલા નીલ કાત્યાલની કારકિર્દી કાયદાકીય લડાઈઓના મોટા રેકોર્ડથી ભરેલી છે. યેલ લો સ્કૂલમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયેલા નીલે સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ સ્ટીફન બ્રેયર સાથે કામ કર્યું હતું અને બાદમાં ઓબામા વહીવટીતંત્રમાં મહત્વના હોદ્દાઓ પર રહ્યા હતા. તેમણે અત્યાર સુધી સુપ્રીમ કોર્ટમાં 50 થી વધુ કેસ લડ્યા છે, જે કોઈપણ લઘુમતી વકીલ માટે એક મોટો રેકોર્ડ છે. તેઓ જ્યોર્જટાઉન યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર પણ છે અને તેમણે વોટિંગ રાઈટ્સ એક્ટના રક્ષણથી લઈને ટ્રમ્પના ટ્રાવેલ બેન (મુસાફરી પ્રતિબંધ) ને પડકારવા સુધીના અનેક મોટા કેસોમાં જીત મેળવી છે. તેમની ક્ષમતા માટે તેમને અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે.

સત્તાના વિભાજનની લડાઈ
કાત્યાલે આ કેસને માત્ર રાજકારણ નહીં પરંતુ બંધારણીય સિદ્ધાંતોની લડાઈ ગણાવી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે આ મામલો કોઈ એક રાષ્ટ્રપતિ વિશે નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ પદની સત્તાઓ અને તેની મર્યાદાઓ વિશે હતો. ટ્રમ્પે ટેરિફને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને નશીલી દવાઓની સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે જરૂરી ગણાવ્યા હતા, પરંતુ કાત્યાલે સાબિત કર્યું કે સંસદની મંજૂરી વગર આવા નિર્ણયો લેવા તે ગેરકાયદેસર છે. કોર્ટે તેમની તમામ દલીલો સ્વીકારી હતી, જેના કારણે હવે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રપતિ પોતાની મરજીથી કટોકટીની સત્તાઓનો દુરુપયોગ કરી જનતા પર ટેક્સ કે ટેરિફ થોપી શકશે નહીં.

લોકશાહી અને સમાનતાનું ઉદાહરણ
પોતાની આ જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા નીલ કાત્યાલે એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, "આ અમેરિકાની સુંદરતા છે કે એક પ્રવાસીનો દીકરો કોર્ટમાં જઈને દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી માણસને તેની ભૂલ બતાવી શકે છે." તેમણે આને અમેરિકન સિસ્ટમની મજબૂતી ગણાવી જે પોતાની ભૂલો સુધારવાની શક્તિ રાખે છે. કાત્યાલે જણાવ્યું કે કોર્ટમાં તેમને ખૂબ જ અઘરા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા અને આકરી ચર્ચા થઈ, પરંતુ અંતે સત્ય અને બંધારણની જીત થઈ. આ કિસ્સો વિશ્વભરના લોકશાહી દેશો માટે એક મિસાલ છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ, પછી તે ગમે તેટલી મોટી કેમ ન હોય, બંધારણ અને કાયદાથી ઉપર ક્યારેય કોઈ હોઈ શકે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Neal Katyaldonald trumpTrump tariffs legal challengeUS Supreme Court caseIndian-origin attorney

Trending news