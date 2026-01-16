Prev
કોણ છે નિશા વર્મા? અમેરિકી સંસદમાં જેણે વારંવાર પુછ્યા પુરુષોની પ્રેગ્નન્સી સાથે જોડાયેલા સવાલ

Who is Nisha Verma: અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય મૂળના ડૉક્ટર નિશા વર્મા અત્યારે ભારે ચર્ચામાં છે. અમેરિકી સંસદમાં સુનાવણી દરમિયાન તેમને વારંવાર એક જ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે "શું પુરુષો ગર્ભવતી થઈ શકે છે?" આ સવાલ બાદ રિપબ્લિકન સેનેટર જોશ હોલી અને નિશા વર્મા વચ્ચે ઉગ્ર દલીલો થઈ હતી.

Who is Nisha Verma: અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય મૂળના ગાયનેકોલોજિસ્ટ (Gynecologist) નિશા વર્માનું નામ હાલમાં હેડલાઇન્સમાં છે. આ ચર્ચા અમેરિકી સેનેટમાં ગર્ભપાતની ગોળીઓની સુરક્ષા પરની HELP (હેલ્થ, એજ્યુકેશન, લેબર, પેન્શન) સમિતિની સુનાવણી દરમિયાન થઈ હતી. ડેમોક્રેટિક પાર્ટી તરફથી સાક્ષી તરીકે હાજર રહેલા નિશા વર્માને રિપબ્લિકન સેનેટર જોશ હોલીએ પૂછ્યું હતું કે શું પુરુષો પણ પ્રેગ્નન્ટ થઈ શકે છે?

શા માટે થઈ આ તીખી ચર્ચા?
આ સવાલનો સીધો જવાબ આપવાને બદલે નિશા વર્માએ ભાર મૂક્યો હતો કે પ્રશ્નને જાણી જોઈને ફેરવવામાં આવ્યો છે. તેમને એ સ્પષ્ટ નહોતું થઈ રહ્યું કે આ ચર્ચા કઈ દિશામાં લઈ જવામાં આવી રહી છે. ડૉ. નિશાને સમજાયું નહીં કે આ સવાલ કયા હેતુથી પૂછવામાં આવ્યો છે. તેમની આ પ્રતિક્રિયા બાદ સેનેટર હોલી અને નિશા વચ્ચે દલીલો શરૂ થઈ ગઈ. હોલીએ દાવો કર્યો હતો કે તેમના સવાલનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય 'જૈવિક વાસ્તવિકતા' (Biological Reality) સાબિત કરવાનો હતો.

કોણ છે ડૉ. નિશા વર્મા?
ડૉ. નિશા વર્મા ભારતીય મૂળના જાણીતા ડૉક્ટર છે. તેઓ 'ફિઝિશિયન ફોર રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ' સાથે જોડાયેલા વરિષ્ઠ સલાહકાર છે. તેમનો જન્મ ઉત્તર કેરોલિનામાં એક ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ પરિવારમાં થયો હતો. નોર્થ કેરોલિના યુનિવર્સિટીમાંથી મેડિકલની ડિગ્રી લીધા બાદ, તેઓ આજે પ્રમાણિત પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત (OB-GYN) છે. તેઓ કોમ્પ્લેક્સ ફેમિલી પ્લાનિંગના નિષ્ણાત છે અને તેમની પાસે બાયોલોજી, એન્થ્રોપોલોજી અને પબ્લિક હેલ્થમાં અનેક ડિગ્રીઓ છે. હાલમાં ડૉ. નિશા એમરી યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત છે.

તેઓ લાંબા સમયથી ગર્ભપાત પરના પ્રતિબંધ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે અને પુરાવા-આધારિત હેલ્થકેર (Evidence-based healthcare) ના પક્ષમાં છે. તેઓ અમેરિકાના અન્ય ડૉક્ટરોને પણ આ વિષય પર માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

