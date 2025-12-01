આ ભારતીયના નામ પર એલન મસ્કે રાખ્યું છે પુત્રનું નામ, 1983માં મળ્યો હતો નોબેલ પુરસ્કાર
Who is Subrahmanyan Chandrasekhar: એલન મસ્કે હાલ એક મોટો ખુલાસો કર્યો અને પુત્રનું મીડલ નામ એક ભારતીય-અમેરિકી વૈજ્ઞાનિકના સન્માનમાં રાખ્યું છે તે જણાવ્યું. ત્યારે આ મહાન હસ્તી કોણ હતા તેમના વિશે ખાસ જાણો.
Trending Photos
એક્સ, ટેસ્લા, સ્પેસએક્સ જેવી કંપનીઓના માલિક એલન મસ્ક હાલ ચર્ચામાં છે. ચર્ચામાં હોવાનું કારણ બીજુ કઈ નહીં પરંતુ તેમનો પરિવાર છે. મસ્કે હાલમાં જ આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેમના પાર્ટનર શિવોન સિલિસ વિશે રસપ્રદ જાણકારી શેર કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે શિવોન ભારતીય મૂળની છે. મસ્કે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેમના એક પુત્રનું મિડલ નામ શેખર છે. જે પ્રસિદ્ધ ભારતીય અમેરિકી વૈજ્ઞાનિક અને નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખરના સન્માનમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
મસ્કે જેરોધાના ફાઉન્ડર નિખિલ કામતના પોડકાસ્ટમાં પત્ની વિશે કહ્યું કે શિવોન અડધી ભારતીય છે, જો કે તે ભારતમાં ઉછરેલી નથી. મસ્કના જણાવ્યાં મુજબ શિવોનનો ભારત સાથે પૈતૃક સંબંધ છે, એટલે કે તેના પરિવારમાં ભારતીય બેકગ્રાઉન્ડ છે. પરંતુ તેનું બાળપણ કેનેડામાં વીત્યું. કારણ કે બાળપણમાં જ દત્તક લેવાઈ હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમના જૈવિક પિતા એક સમયે ભારતથી એક્સચેન્જ સ્ટુડન્ટ તરીકે વિદેશમાં ગયા હતા. હવે સવાલ એ છે કે મસ્કે પોતાના એક પુત્રનું નામ જે સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખરના સન્માનમાં રાખ્યું તેઓ આખરે કોણ હતા...જાણો તેમના વિશે.
કોણ હતા સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખર?
સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખર ભારતના સૌથી પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિકોમાંથી એક હતા. તેમનો જન્મ 1910માં લાહોર (તે વખતે ભારતનો ભાગ)માં થયો હતો. તેમના પરિવારનો માહોલ ભણતરવાળો હતો. તેમના કાકા સી વી રમન પણ નોબેલ વિજેતા હતા. જેમનાથી તેમને વિજ્ઞાનની પ્રેરણા મળી. તેમણે ભારતમાં પોતાનો પ્રાથમિક અભ્યાસ કર્યો અને બાદમાં અમેરિકા જતા રહ્યા. બહુ નાની ઉંમરે તેઓ વિજ્ઞાન અને ગણિતમાં રસ દેખાડવા લાગ્યા હતા અને આગળ જઈને મોટું નામ કમાવ્યું.
અમેરિકી કનેક્શન
ચંદ્રશેખરનો જન્મ ભલે ભારતમાં થયો હતો પરંતુ તેમની વૈજ્ઞાનિક કરિયર અમેરિકામાં બની. બંને દેશોએ તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. ભારતે તેમને વૈજ્ઞાનિક સોચ આપી જ્યારે અમેરિકાએ તેમને એ મંચ આપ્યો જ્યાં તેમણે દુનિયાને બદલી નાખતું રિસર્ચ કર્યું. ભારતમાં શરૂઆતની શિક્ષણ લીધા બાદ તેઓ હાયર એજ્યુકેશન અને રિસર્ચ માટે અમેરિકા ગયા. તેમણે અમેરિકાની જાણીતી શિકાગો યુનિવર્સિટીમાં અનેક દાયકા ભણાવ્યું અને અહીં તેમની વૈજ્ઞાનિક કરિયર સૌથી ઊંચાઈ પર પહોંચી.
1983મં મળ્યો હતો ભૌતિકનો નોબેલ
તારાના જીવન પર ચંદ્રશેખરનો રિસર્ચ અમેરિકામાં જ વિક્સિત થયો હતો. જેના માટે તેમને 1983માં ભૌતિકનો નોબેલ મળ્યો. તેઓ અમેરિકી નાગરિક પણ બન્યા અને ત્યાં પોતાનું જીવન વિતાવ્યું.
કઈ શોધ કરી હતી
હવે સવાલ એ છે કે આખરે પ્રોફેસર સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખરે એવી તે કઈ શોધ કરી હતી કે જેના માટે તેમને નોબલ મળ્યો? તો તમને જણાવી દઈએ કે ચંદ્રશેખરની સૌથી મોટી શોધ ચંદ્રશેકર સીમા હતી. જેના માટે તેમને નોબલ મળ્યો હતો. ચંદ્રશેખરે તારાની સંરચના અને તેના વિકાસ પર ખુબ અભ્યાસ કર્યો અને અપાર સફળતા મેળવી.
શું છે ચંદ્રશેખર સીમા?
સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ શોધ ચંદ્રશેખ સીમા હતી. જેના દ્વારા તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે કોઈ તારો પોતાનું ઈંધણ ખતમ કરી નાખે છે ત્યારે તે સફેદ વામન(white dwarf) બની જાય છે પરંતુ દરેક તારો સફેદ વામન બની શકતો નથી. જો કોઈ તારાનું દ્રવ્યમાન(mass) સુરજના દ્રવ્યમાનના લગભગ 1.4 ગણાથી વધુ હોય તો તે સફેદ વામન નહીં બને. આવી સ્થિતિમાં તારો ફાટીને સુપરનોવા બની જાય છે અને પછી ન્યુટ્રોન તારો કે બ્લેક હોલ બની શકે છે. આ સીમા જ ચંદ્રશેખર સીમા કહેવાય છે.
કેમ ખાસ હતી ચંદ્રશેકર સીમા શોધ?
ચંદ્રશેખરની આ શોધ ખુબ મહત્વપૂર્ણ હતી કારણ કે તેનાથી વૈજ્ઞાનિકોને સમજ આવી કે તારા કેવી રીતે જન્મ લે છે, કેવી રીતે જીવે છે અને કેવી રીતે મરે છે. બ્રહ્માંડમાં સુપરનોવા બ્લેક હોલ અને તારાના અંતિમ ચરણને સમજવામાં આ પાયાનો વિચાર આધાર બની ગયો. આ અસાધારણ અને ભવિષ્યને બદલી નાખતી શોધ માટે તેમને નોબલ પુરસ્કાર અપાયો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે