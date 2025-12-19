કોણ છે ઉસ્માન હાદી, જેના મોત બાદ ફરીથી ભડકે બળ્યું બાંગ્લાદેશ, ખુબ લાગ્યા ભારત વિરોધી નારા
ઈન્કલાબ મંચના પ્રવક્તા અને જુલાઈ વિદ્રોહના પ્રમુખ નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ બાંગ્લાદેશમાં એકવાર ફરીથી સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ થઈ છે. હાદીના મોત બાદ દેશના અનેક ભાગોમાં હિંસા ભડકી ઉઠી છે. આ દરમિયાન ભારત વિરોધી નારા પણ ખુબ લાગ્યા.
Trending Photos
બાંગ્લાદેશમાં પૂર્વ પીએમ શેખ હસીનાની સત્તા વિરુદ્ધ આંદોલનમાં પ્રમુખ ભૂમિકા ભજવનાર અને ભારત વિરોધી નિવેદનો આપનારા શરીફ ઉસ્માન હાદીનું ગુરુવારે સિંગાપુરમાં મોત થયું. ઈંકલાબ મંચના સંયોજકના મોત બાદ ઢાકામાં ગુરુવારે મોડી રાતે વિરોધ પ્રદર્શન ભડકી ઉઠ્યું. પ્રદર્શનકારીઓએ પહેલા આલો (દેશનું સૌથી મોટું બાંગ્લા અખબાર) અને ડેઈલી સ્ટારના ઓફિસો પર હુમલો કરી તોડફોડ કરી અને આગચંપી કરી. આ ઉપરાંત પ્રદર્શનકારીઓએ રાજશાહીમાં અવામી લીગની ઓફિસને આગને હવાલે કરી. દેશમાં ભડકી ઉઠેલી હિંસાને પગલે વચગાળાની સરકારના પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસે ઢાકામાં ઉચ્ચ સ્તરની બેઠક બોલાવી છે.
એવું કહેવાય છે કે સિંગાપુરમાં હાદીના મોતના સમાચાર ફેલાયા બાદ હજારોની સંખ્યામાં લોકો શાહબાદ ચાર રસ્તે ભેગા થઈ ગયા. ત્યારબાદ ગુસ્સે ભરાયેલી ભીડે ચક્કાજામ કર્યું. પ્રદર્શનકારીઓએ બેનરો લહેરાવતા અધિકારીઓ પર હાદીની સુરક્ષામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ લગાવ્યો અને જોત જોતામાં તો પ્રદર્શનકારીઓ હિંસક થઈ ગયા. સૌથી પહેલા કરવાન બજારમાં આવેલા આલોની ઓફિસ પર હુમલો કર્યો જ્યાં તોડફોડ કરી, ફર્નીચર અને દસ્તાવેજ બહાર કાઢીને આગચંપી કરી. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અનેક પત્રકારો અને કર્મચારીઓ અંદર ફસાઈ ગયા. ત્યારબાદ ઉપદ્રવીઓએ ડેઈલી સ્ટારની ઓફિસ પર હુમલો કર્યો.
ભારત વિરુદ્ધ નારેબીજી
ત્યારબાદ પ્રદર્શનકારીઓએ ગુરુવારે મોડી રાતે ચટગાંવમાં ભારતીય ઉચ્ચાયોગની ઓફિસ બહાર ભેગા થઈ કાર્યાલય પર પથ્થરબાજી કરી. પ્રદર્શનકારીઓએ ભારત વિરોધી અને અવામી લીગ વિરોધી નારા લગાવ્યા. જેમ કે ભારતીય આક્રમણ ધ્વસ્ત કરો, લીગવાળાને પકડો અને મારો.
અજાણા હુમલાખોરી મારી ગોળી
નોંધનીય છે કે 12 ડિસેમ્બરના રોજ ઢાકાના બિજોયનગર વિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અજાણ્યા હુમલાખોરોએ હાદીને માથામાં ગોળી મારી હતી. ગંભીર સ્થિતિમાં પહેલા ઢાકામાં સારવાર માટે લઈ જવાયો ત્યારબાદ 15 ડિસેમ્બરે એર એમ્બ્યુલન્સથી સિંગાપુર રેફર કરાયો. સિંગાપુરમાં જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજ્યું. હાદીના મોતની પુષ્ટિ બાંગ્લાદેશના વિદેશ મંત્રાલય અને સિંગાપુરના અધિકારીઓએ કરી છે.
કોણ છે હાદી
શરીફ ઉસ્તાન હાદીનો જન્મ બાંગ્લાદેશના ઝલકાઠી જિલ્લામાં થયો હતો. હાદીએ પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ નેસરાબાદ કામિલ મદરેસામાં લીધુ હતું ત્યારબાદ હાદીએ ઢાકા યુનિવર્સિટીથી પોલિટિકલ સાયન્સમાં ડિગ્રી મેળવી હતી. બાંગ્લાદેશના યુવાઓ વચ્ચે તેની ખાસ ઓળખ બની હતી ખાસ કરીને તેના દ્વારા બાંગ્લાદેશી આર્મી અને બાંગ્લાદેશ નેશનલ પાર્ટી (બીએનપી) વિરુદ્ધ ઉઠાવવામાં આવેલા સવાલોના કરાણ. અત્રે જણાવવાનું કે હાદી બાંગ્લાદેશના પૂર્વ પીએમ શેખ હસીના વિરુદ્ધ હિંસક આંદોલનને પ્રોત્સાહન આપનારા નેતા તરીકે જાણીતો હતો.
જુલાઈમાં થયેલા જુલાઈ વિદ્રોહમાં તેની સક્રિય ભાગીદારીએ તેને એક પ્રભાવશાળી નેતા બનાવ્યો હતો અને તેણે ત્યારબાદ ઈન્કલાબ મંચનો પાયો નાખ્યો હતો. આ મંચ એક વૈકલ્પિક રાજનીતિક શક્તિ તરીકે ઉભર્યો જે સત્તા વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કરતો હતો. હાદીનું લક્ષ્ય હતું કે તે 2026ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઢાકા-8 મતવિસ્તારથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી ભરે. ચૂંટણી અભિયાન દરમિયાન તેની હત્યાએ બાંગ્લાદેશના રાજકારણને એક ગંભીર મોડ પર લાવીને મૂકી દીધુ છે અને તેના સમર્થકોમાં ભારે આક્રોશ છે. આ બધા વચ્ચે બાંગ્લાદેશના મુખ્ય સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસે ઈન્કલાબ મંચના પ્રવક્તા શરીફ ઉસ્માન હાદીના નિધનને પગલે 20 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો છે.
આ બધા વચ્ચે વચગાળાની સરકારના ગૃહ મામલાઓના સલાહકાર જહાંગીર આલમ ચૌધરીએ પોલીસને નિર્દેશ આપ્યો છે કે અવામી લીગના સભ્યોને કોઈ પણ તપાસ કર્યા વગર કે તેમના વિરુદ્ધ કેસ દાખલ છે કે નહીં તે જોયા વગર તેમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવે. સ્થાનિક મીડિયાએ આ જાણકારી આપી છે. એવું કહેવાય છે કે ચૌધરીએ આ ટિપ્પણી બુધવાર બપોરે નારાયણગંજ જિલ્લામાં કરી, જ્યાં એન્ટી ડિસ્ક્રિમિનેશન સ્ટુડેન્ટ મૂવમેન્ટના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ તેમને ઘેરીને સાત માંગણીઓ લઈ પ્રદર્શન કર્યું. ઢાકા ટ્રિબ્યૂન મુજબ ગૃહ સલાહકારે કહ્યું કે અવામી લીગના અપરાધીઓ વિરુદ્ધ મામલાઓ નોંધાયેલા છે કે નહીં તે જોવાની જરૂર છે. તેમને જોતા જ કાનૂનના દાયરામાં લાવવામાં આવે. જો આમ ન કરાયું તો પોલીસ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે