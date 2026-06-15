/અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધમાં આખરે કોણ જીત્યું, નેતન્યાહૂ અને મધ્યસ્થી પાકિસ્તાનનું શું?

US Iran War Deal: 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલા પછી શરૂ થયેલ યુદ્ધ હવે સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. બંને દેશો એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા સંમત થયા છે. આ સમાચારથી બજારમાં રાહત મળી છે. કાચા તેલના ભાવ ઘટવાની અપેક્ષા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલવાથી સપ્લાય ચેઈનને પણ રાહત મળશે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે ચાર મહિના સુધી ચાલેલા યુદ્ધમાં કોણ જીત્યું અને મધ્યસ્થી બનવાની ઈચ્છા રાખતા પાકિસ્તાનને તેનાથી શું ફાયદો થયો?
અમેરિકાની વાત કરીએ તો, આ ઈરાન પરનો પહેલો હુમલો નહોતો. તાજેતરના હુમલાઓમાં, અમેરિકાએ ગયા વર્ષે જૂનમાં ઈરાનની પરમાણુ સુવિધાઓને નિશાન બનાવીને મોટો હુમલો કર્યો હતો. યુદ્ધ લગભગ 12 દિવસ ચાલ્યું.
અમેરિકાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય છે કે તે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાથી રોકવા માંગે છે. ગયા વર્ષે થયેલા તાજેતરના હુમલાઓએ ચોક્કસપણે આ ક્ષેત્રમાં ઈરાનને ફટકો આપ્યો છે. ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રહી ગયો છે, અને હવે, યુદ્ધને કારણે, તે ઈરાન માટે તેને પુનર્જીવિત કરવાનો પડકાર ઉભો કરે છે.
જો કે, તાજેતરના હુમલાઓથી અમેરિકાને બહુ ફાયદો થયો નથી. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા કરીને શાસન પરિવર્તનની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, પરંતુ આ નિષ્ફળ ગયું.
આ દરમિયાન, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના પ્રભાવને ઘટાડવાના અમેરિકાના પ્રયાસો નિષ્ફળ જતા દેખાય છે. એક્સપર્ટના મતે, ઈરાન હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પહેલા કરતાં વધુ પ્રભાવ ધરાવે છે. વધુમાં, અમેરિકાએ ઈરાન પર પ્રતિબંધો હળવા કરવા પડ્યા છે.
પાકિસ્તાન મૌન
પાકિસ્તાન આ સમગ્ર મામલે બિનજરૂરી રીતે નેતાની ભૂમિકા ભજવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાને બંને દેશોના નેતાઓને ઇસ્લામાબાદ બોલાવવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈ ડીલ પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું. ત્યારબાદ, શાહબાઝ શરીફ અને ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર સોદો કરવા માટે મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે વ્યક્તિગત રીતે ઈરાન ગયા, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં. જો કે ટ્રમ્પ અનેક વખત પાકિસ્તાનની પ્રશંસા કરતા જોવા મળ્યા હતા, ઘણા અમેરિકન અધિકારીઓ અને નિષ્ણાતોએ પાકિસ્તાનની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. એકંદરે, પાકિસ્તાન તેના વિરોધ છતાં કોઈ નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી શક્યું નહીં.
સૌથી મોટી હાર કોને સહન કરવી પડી?
આ યુદ્ધમાં સૌથી મોટી હાર ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને થઈ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્લેષકોના મતે, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન માત્ર હારી ગયા જ નહીં, પરંતુ તેમની વિશ્વસનીયતા પણ કલંકિત થઈ ગઈ. એ વાત જાણીતી છે કે ઈરાનની પરમાણુ સુવિધાઓનો નાશ કરવા માટે અમેરિકન શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું તેમનું દાયકાઓ જૂનું સ્વપ્ન આ સોદા પછી પણ અધૂરું રહ્યું. આ આક્રમક યુદ્ધે ઇઝરાયલને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર વધુ અલગ કરી દીધું છે. વધુમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દબાણ હેઠળ, ઇઝરાયલને ઘણી વખત લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ સામેના તેના અભિયાનને રોકવાની ફરજ પડી છે.