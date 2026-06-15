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અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધમાં આખરે કોણ જીત્યું, નેતન્યાહૂ અને મધ્યસ્થી પાકિસ્તાનનું શું?

US Iran War Deal: અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધ બંધ કરવા બન્ને પક્ષો સંમત થયા છે. રવિવારે બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ કરાર થયો હતો અને બંને પક્ષો 19 જૂને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં તેના પર હસ્તાક્ષર કરશે. ત્યારે મોટા ભાગના લોકોના મનમાં આ સવાલ ઉઠતો હશે કે આ યુદ્ધ કોણ જીત્યું?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:09 PM IST
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધમાં આખરે કોણ જીત્યું, નેતન્યાહૂ અને મધ્યસ્થી પાકિસ્તાનનું શું?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધમાં આખરે કોણ જીત્યું, નેતન્યાહૂ અને મધ્યસ્થી પાકિસ્તાનનું શું?
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