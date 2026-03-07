કોણ બનશે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર? ખામૈનેઈના ચારેય પુત્રો જીવિત, જાણો રેસમાં કોણ આગળ
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર ભીષણ હુમલાઓ કરીને ચારેબાજુ તબાહી મચાવી દીધી. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતોલ્લા અલી ખામૈનેઈ પણ માર્યા ગયા. ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે નવા સુપ્રીમ લીડર કોણ? ખામેનેઈના ચાર પુત્રો સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોણ રેસમાં સૌથી આગળ...તમામ વિગતો જાણો.
ઈરાનના ખલીફા ખામૈનેઈના ખાત્મા વખતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ખામેનેઈની સાથે સાથે તેનો આખો પરિવાર ખતમ થઈ ચુક્યો છે. ત્યારે હવે ઈરાનમાંથી આવેલી તસવીરોએ દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે. કેમ કે ખામૈનેઈનો પરિવાર ખતમ નથી થયો, પણ તેમના ચારેય પુત્રો જીવિત છે અને સલામત છે! હવે સવાલ એ નથી કે પિતાના મોતનો બદલો કોણ લેશે, સવાલ એ છે કે ખામૈનેઈની ગાદી પર કયો પુત્ર બેસશે? ઈરાનની સત્તાના નવા 'ખલીફા'ની પસંદગી માટેની તૈયારીઓ ગુપ્ત રીતે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. તો કોણ છે આ ચાર ચહેરા અને કોણ બનશે દુનિયા માટે નવું જોખમ? જોઈએ આ રિપોર્ટમાં....
ખામેનેઈના ચાર પુત્રો
- મુસ્તફા ખામૈનેઈ
- મુજતબા ખામૈનેઈ
- મસૂદ ખામૈનેઈ
- મેયસામ ખામૈનેઈ
આ ચારેય ખામૈનેઈના પુત્રો છે.. જે આજની તારીખમાં સુરક્ષિત છે.. જીવિત છે. પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં માત્ર સુપ્રીમ લીડર જ નહીં પણ તેમના પરિવારનું પણ મોત થયું છે. પરંતુ તે સમાચાર ખોટા હતા. હવે બધું જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ચારેય પુત્રોની તસવીરો સામે આવી ચૂકી છે. હવે સવાલ એ છે કે શું ખામૈનેઈના પુત્રો પિતાના મોતનો બદલો લેશે? શું પિતાની જેમ દેશનું નેતૃત્વ કરશે? શું સેનાને હુમલાના આદેશ આપશે? આ સવાલ એટલા માટે મહત્વનો બની ગયો છે કારણ કે ઈરાનમાં નવા સુપ્રીમ લીડરની જાહેરાત થવા જઈ રહી છે.
ઈરાનના નવા ખલિફા?
સમાચાર છે કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 'એક્સપર્ટ્સ ઓફ એસેમ્બલી'ના ૮૮ સભ્યોએ વોટિંગ કરી લીધું છે અને હવે ગમે ત્યારે નવા ખલિફાની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ શકે છે. કોમ (Qom) શહેર જ્યાં બેઠક યોજાતી હતી, ત્યાં હુમલા બાદ તબાહી છે. એવામાં સભ્યોએ ઓનલાઇન ચર્ચા અને વોટિંગ કર્યું છે. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સહી કરેલા બેલેટ પેપર પણ તાજેતરમાં જ એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ વિવાદ ન થાય.
રેસમાં સૌથી આગળ કોણ?
બેઠકની અંદરથી જે સમાચાર બહાર આવ્યા છે તે મુજબ ખામૈનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામૈનેઈ આ રેસમાં સૌથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. જો તેમને સુપ્રીમ લીડર બનાવવામાં આવે છે, તો ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત હશે જ્યારે સત્તા પરિવારની અંદર જ ટ્રાન્સફર થશે. પરંતુ આ ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ચેતવણી આપી રાખી છે કે જે પણ નવો લીડર હશે, તે પણ માર્યો જશે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ખામૈનેઈના પુત્ર મુજતબા ખામૈનેઈને 'નાસમજ' ગણાવી ચૂક્યા છે.. ટ્રમ્પ ઈચ્છે છે કે ઈરાનમાં જે પણ નવું નેતૃત્વ આવે, તે ટ્રમ્પની જી-હજૂરી કરે.. તેમના ઇશારે કામ કરે.. કારણ કે ઈરાનની વર્તમાન સરકારને ટ્રમ્પ મોટું જોખમ ગણાવી રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કોઈપણ ભેગો ઈરાનને ઘૂંટણીયે લાવવા માંગે છે. પરંતુ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ પણ ટ્રમ્પને વળતો જવાબ આપ્યો અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીં દીધું છે કે તેમનો દેશ કોઈ પણ કિંમતે સરેન્ડર નહીં જ કરે. અમે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું. હવે આ ભીષણ જંગની વચ્ચે જોવાનું એ રહેશે કે નવો સુપ્રીમ લીડર ઈરાનને શરણાગતિથી બચાવશે કે પછી વિનાશ તરફ લઈ જશે?"
