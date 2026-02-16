Prev
ઉ.કોરિયામાં લોહીયાળ જંગનો ડર, કિમ જોંગનો વારસો કોણ ભોગવશે? 13 વર્ષની પુત્રી કે ખૂંખાર બહેન

North Korea Kim Jong Un: ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા માટે સંઘર્ષ થાય તેવું અનુમાન થઈ  રહ્યું છે. આમ પણ આ રહસ્યમયી દેશ વિશે જાણીએ તો વર્તમાન તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉનના પરિવારનો પણ હિંસક ઈતિહાસ રહ્યો છે. તો શું પુત્રી અને બહેનમાંથી કોના હાથમાં જશે સત્તાની કમાન? દક્ષિણ કોરિયાના ઈન્ટેલિજન્સ અધિકારીઓ શું કહી રહ્યા છે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 16, 2026, 03:31 PM IST
  • દક્ષિણ કોરિયાના ઈન્ટેલિજન્સ અધિકારીઓનું મંતવ્ય
  • તાનાશાહની 13 વર્ષની પુત્રી પુત્રી કિમ જૂ એ વારસદાર જાહેર થઈ શકે
  • કિમ જોંગની બહેન હાલ દેશમાં બીજા નંબરની સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ
  • કિમ જોંગ ઉનના પરિવારનો હિંસક છે ઇતિહાસ

દુનિયા આખી હાલ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ બોમ્બ અને તેની અસરો તથા રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર ચર્ચા કરી રહી છે પરંતુ ઉત્તર કોરિયામાં તો  કઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યું છે. અહીં ભવિષ્યમાં કિમ જોંગના વારસાને કોણ આગળ ધપાવશે તેના માટે માથાપચ્ચી ચાલી રહી છે. એક બાજુ કિમ જોંગ ઉનની બહેન કિમ યો જોંગ છે. જે ત્યાં બીજા નંબરની સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ ગણાય છે. બીજી બાજુ કિમ જોંગની 13 વર્ષની પુત્રી જુ એ છે. જે હવે દેશની આગામી તાનાશાહ બને તેવું મનાઈ રહ્યું છે. 

દેશની કમાન કોણ લેશે કિમ જોંગની પુત્રી કે બહેન
દક્ષિણ કોરિયાની નેશનલ ઈન્ટેલિજન્સ સર્વિસે જણાવ્યું કે લગભગ 13 વર્ષની કિમ જૂ એને ઉત્તરાધિકારી એટલે કે વારસદાર જાહેર  કરવામાં આવી શકે છે. આ સમય એટલા માટે મહત્વનો છે કારણ કે આ મહિને નોર્થ કોરિયામાં મોટી રાજકીય બેઠક થવાની છે. જ્યાં કિમ જોંગ ઉન મોટા નિર્ણયો લઈ શકે છે. ઈન્ટેલિજન્સ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ તેઓ જોઈ રહ્યા છે કે શું કિમ જૂ એ તેમના પિતા સાથે વર્કર્સ પાર્ટી કોંગ્રેસમાં હજારો પ્રતિનિધિઓની સામે જોવા મળે છે કે નહીં. 

અત્રે જણાવવાનું કે કિમ જૂ એ પહેલીવાર નવેમ્બર 2022માં  લાંબી અંતરની મિસાઈલોના  લોંચ દરમિયાન જાહેરમાં જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તે દર વખતે થનારા હથિયાર પરીક્ષણ, સૈન્ય પરેડ અને ફેક્ટરી મુલાકાતોમાં પિતા સાથે જોવા મળી. ગત વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં તે પિતા સાથે ચીન પણ ગઈ હતી. 

(પુત્રી સાથે કિમ જોંગ ઉન)

અત્રે જણાવવાનું કે પહેલા સાઉથ કોરિયાના અધિકારીઓ માનતા હતા કે નોર્થ કોરિયામાં કોઈ છોકરીનું સુપ્રીમ લીડર બનવું ખુબ મુશ્કેલ છે. કારણ કે ત્યાં પુરુષોનો દબદબો છે. પરંતુ કિમ જૂ એની સતત પિતા સાથેની હાજરીએ આ સોચ બદલી. 

ભત્રીજીને ફોઈ આપશે પડકાર!
કિમ જોંગ ઉનની બહેન કિમ યો જોંગ હાલ 38 વર્ષની છે અને કિમ જોંગ બાદ ઉત્તર કોરિયામાં બીજા નંબરની સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ ગણાય છે. તેને રાજનીતિ અને સેના, બંનેનું સમર્થન મળેલું છે. ફોઈ કિમ યો જોંગ પાર્ટીની કેન્દ્રીય સમિતિમાં ઊંચા પદ પર છે અને તેના ભાઈ ઉપર પણ ભારે પ્રભાવ ધરાવે છે. 

ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા માટે સંઘર્ષ!
ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના એક રિપોર્ટ મુજબ દક્ષિણ  કોરિયાના એક પૂર્વ ઈન્ટેલિજન્સ અધિકારી રાહ જોંગ યિલે ચેતવણી આપી કે ઉત્તર કોરિયામાં સત્તાના સંઘર્ષની શક્યતા છે. તેમણે કહ્યું કે જો કિમ યો જોંગને વિશ્વાસ હોય કે તેની પાસે તક છે તો તે ટોપ પદ સંભાળવા માટે આગળ વધશે. અધિકારીઓએ તર્ક આપ્યો કે કિમ યો જોંગ પાસે પોતાની રાજનીતિક મહત્વકાંક્ષાને આગળ ધપાવવાની જગ્યાએ પીછેહટ કરવાનું કોઈ કારણ નહીં હોય. 

રાહ જોંગ યિલે ધ ટેરિગ્રાફને જણાવ્યું કે આ બધુ સમય પર નિર્ભર કરે છે પરંતુ મારું માનવું ચે કે જો કિમ યો જોંગને વિશ્વાસ હોય કે તેની પાસે સુપ્રીમ લીડર બનાવાની તક છે તો તે ચાન્સ જરૂર લેશે. તેમના માટે પોતાના રાજનીતિક પ્રોજેક્ટને લાગૂ ન કરવાનું કોઈ કારણ નથી. 

(બહેન સાથે કિમ જોંગ ઉન)

નોંધનીય છે કે કિમ યો જોંગે ઉત્તર કોરિયાની અંદર અને બહાર એક ડરામણું વ્યક્તિત્વ ઊભું કર્યું છે. પોતાના આકરા શબ્દો માટે જાણીતી કિમ યો જોંગ નિયમિત રીતે પોતાના નામે નિવેદનો બહાર પાડે છે. 2022માં તેણે અત્યંત કપરી ટિપ્પણી કરી હતી અને દક્ષિણ કોરિયાના રક્ષામંત્રી પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમને એક મુરખ અને મેલ જેવા વ્યક્તિ ગણાવ્યા અને કહ્યું કે દક્ષિણ  કોરિયાએ પૂર્ણ વિનાશ અને બરબાદીથી થોડા ઓછા એક દયનીય  ભાગ્યનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વધુ એક ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે જો દક્ષિણ કોરિયા આફતથી બચવા માંગતું હોય તો તેણે પોતાને અનુશાસિત કરવું જોઈએ. 

હિંસક છે કિમના પરિવારનો ઈતિહાસ
ઉત્તર કોરિયામાં પહેલા પણ કિમ પરિવારની અંદર સત્તા સંઘર્ષમાં ક્રૂર હિંસા જોવા મળી છે. 2011માં સત્તા સંભાળ્યા બાદ કિમ જોંગ ઉને કાકાઅને ગુરુ, જાંગ સોંગ થાએક વિરુદ્ધ હિંસક પગલું ભર્યું હતું. તેમને 2013માં પાર્ટી વિરોધી, ક્રાંતિકારી વિરોધી અને જૂથબંધી કૃત્યોના આરોપો બાદ ફાયરિંગ ટુકડી દ્વારા મોતને હવાલે  કરાયા હતા. કિમના સાવકા ભાઈ ક િમ જોંગ નામ જે એક સમયે ઉત્તર  કોરિયાના વારસદાર હતા તેમનું પણ મોત શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં થયું હતું. 

જ્યારે 2017માં મલેશિયાના કુઆલાલંપુર ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કેટલીક મહિલાઓએ તેમના ચહેરા પર ઝેરી વીએક્સ નર્વ એજન્ટ લગાવી દીધુ હતું. અત્રે જણાવવાનું કે આજે ઉત્તર કોરિયા દુનિયાના સૌથી વધુ પરમાણુ હથિયારો ધરાવતા દેશોમાં ગણાય છે. એવું અનુમાન છે કે તેની પાસે લગભગ 50 પરમાણુ બોમ્બ છે અને 70થી 90 હથિયાર બનાવવા લાયક સામાન પણ છે. હાલમાં તેણે બેલિસ્ટિક મિસાઈલ પરીક્ષણ પણ વધાર્યા છે. 
 

