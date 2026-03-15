જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થાય તો કયો દેશ કોને આપશે સાથ ? જાણો ભારત કોના પક્ષમાં રહેશે

World War III : ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા વચ્ચે વિશ્વ બે શક્તિશાળી જૂથોમાં વિભાજીત થતું દેખાઈ રહ્યું છે. એક તરફ અમેરિકા અને નાટો દેશોનું પશ્ચિમી ગઠબંધન છે, જ્યારે બીજી તરફ ચીન અને રશિયા જેવા દેશોનું યુરેશિયન જૂથ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:20 PM IST
  • ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે
  • જો યુદ્ધ થાય તો એક તરફ અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળનું જૂથ હશે 
  • તો બીજી તરફ હશે ચીન અને રશિયા જેવા દેશો

World War III : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતી જતી અશાંતિ અને રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષે વિશ્વને એક એવા વળાંક પર લાવી દીધું છે જ્યાં દરેક વ્યક્તિ એક જ પ્રશ્ન પૂછી રહી છે કે શું ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ શરૂ થવાનું છે ? સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી લઈને રાજદ્વારી કોરિડોર સુધી ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ અંગે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની રહી છે. 

જો કે નિષ્ણાતો હજુ સુધી વર્તમાન પરિસ્થિતિને સંપૂર્ણ વિકસિત વૈશ્વિક યુદ્ધ તરીકે વર્ગીકૃત કરતા નથી, વૈશ્વિક શક્તિઓના પુનઃગઠનથી ચોક્કસપણે એક નવા વિશ્વ વ્યવસ્થાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. જો ભવિષ્યમાં વિશ્વ બે ભાગમાં વિભાજીત થાય તો કોણ કોની સાથે ઊભું રહેશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું 

વિશ્વ યુદ્ધની વ્યાખ્યા અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ

સંરક્ષણ નિષ્ણાતો કહે છે કે દરેક મોટા સંઘર્ષને વિશ્વ યુદ્ધ કહી શકાય નહીં. સંઘર્ષ ફક્ત ત્યારે જ વિશ્વ યુદ્ધ માનવામાં આવે છે જ્યારે તે ઘણા ખંડો (જેમ કે યુરોપ, એશિયા અને આફ્રિકા)માં ફેલાય છે અને વિશ્વની મહાસત્તાઓ એકબીજાનો સીધો સામનો કરે છે. વધુમાં, આવા સંઘર્ષના પરિણામો ફક્ત મહિનાઓ સુધી જ નહીં, પરંતુ વર્ષો સુધી રહેશે, જેના કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર, તેલ પુરવઠો અને દરિયાઈ વેપાર સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થઈ જશે. હાલમાં જ્યારે મધ્ય મિડલ ઈસ્ટમાં પરિસ્થિતિ નાજુક છે, ત્યારે મહાસત્તાઓ હાલમાં એકબીજાનો સીધો સામનો કરવાને બદલે પ્રોક્સી યુદ્ધમાં જોડાયેલા છે.

એક તરફ અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળનું જૂથ

જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળે તો એક જૂથ અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળ લડશે. આ જૂથમાં નાટોના તમામ સભ્ય દેશોનો સમાવેશ થશે - જેમ કે યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ અને જર્મની. એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા આ જુથની કરોડરજ્જુ બનશે. 

મિડલ ઈસ્ટમાં ઇઝરાયલ ગઠબંધનના સૌથી અડગ સાથી તરીકે ઉભરી આવશે. આ જૂથ મુખ્યત્વે લોકશાહી મૂલ્યોને જાળવી રાખવા અને હાલની વૈશ્વિક વ્યવસ્થાને જાળવવાના બેનર હેઠળ એક થશે. તાઇવાન અને યુક્રેનને પણ આ જ જૂથ તરફથી સક્રિય સમર્થન મળવાની શક્યતા છે.

બીજી તરફ હશે ચીન અને રશિયા જેવા દેશો

બીજી બાજુ ચીન અને રશિયાના નેતૃત્વ હેઠળ એક પ્રચંડ હરીફ બ્લોક આકાર લઈ રહ્યો છે. આ કેમ્પમાં ઉત્તર કોરિયા, ઈરાન અને બેલારુસ જેવા દેશોનો સમાવેશ થવાની ધારણા છે. ઈરાનની સંડોવણી મિડલ ઈસ્ટમાં આ સંઘર્ષને વધુ ઘાતક બનાવશે, જ્યારે ઉત્તર કોરિયા, તેની પરમાણુ ક્ષમતાઓ અને વિશાળ સૈન્ય સાથે ચીનને ટેકો આપી શકે છે. સીરિયા અને વેનેઝુએલા જેવા રાષ્ટ્રો પણ તેમની અમેરિકન વિરોધી નીતિઓને કારણે આ બ્લોક તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. આ ગઠબંધન મુખ્યત્વે અમેરિકન વર્ચસ્વને પડકારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એક થશે.

ભારત કોને સાથ આપશે ?

આ સંભવિત વૈશ્વિક સંઘર્ષમાં ભારતની સ્થિતિ સૌથી રસપ્રદ અને જટિલ બનવાની છે. ભારતને વ્યાપકપણે વાઇલ્ડકાર્ડ ખેલાડી તરીકે ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ભારત રશિયા સાથે લાંબા સમયથી ચાલતા અને મજબૂત સંરક્ષણ સંબંધો જાળવી રાખે છે, ત્યારે તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પણ શેર કરે છે. 

નિષ્ણાતો માને છે કે ભારત સંભવતઃ તટસ્થ રહેવાનો પ્રયાસ કરશે, બિન-જોડાણવાદની તેની પરંપરાગત નીતિને વળગી રહેશે. જોકે, ચીન સાથેના સરહદી વિવાદો અને તેના રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવાની અનિવાર્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતને આખરે મુશ્કેલ પસંદગી કરવાની ફરજ પડી શકે છે. ભારતનું વલણ આ યુદ્ધના પરિણામને બંને પક્ષોની તરફેણમાં લાવવાની શક્તિ ધરાવે છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

