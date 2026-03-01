Ayatollah Khamenei: ખામનેઈના મોત બાદ કોણ સંભાળશે ઈરાનની કમાન? આ 2 નામો ચર્ચામાં...
Ayatollah Khamenei: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામનેઈના મોતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ સાથે જ હવે ઈરાનની સત્તા પર કોનો કબજો થશે, તે અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાનમાં 'સુપ્રીમ લીડર'નું પદ દેશનું સૌથી શક્તિશાળી પદ માનવામાં આવે છે.
Ayatollah Khamenei: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર સતત હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેનો ઈરાન પણ વળતો જવાબ આપી રહ્યું છે. આ દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂએ દાવો કર્યો છે કે હુમલામાં સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામનેઈ માર્યા ગયા છે. ઈરાની મીડિયા (પ્રેસ ટીવી) એ પણ ખામનેઈના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે ખામનેઈ પછી ઈરાનની સત્તા કોણ સંભાળશે?
કોણ બની શકે છે નવા સુપ્રીમ લીડર?
ઈરાન ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં નવા સર્વોચ્ચ નેતાની જાહેરાત કરવા માટે તૈયાર છે. ઈરાની બંધારણના "વિલાયત-એ-ફકીહ" સિદ્ધાંત મુજબ, સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ ફક્ત એક અગ્રણી ધાર્મિક વિદ્વાન (મૌલવી) જ સંભાળી શકે છે. જોકે, ખામેનીએ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન કોઈ ઉત્તરાધિકારીનું નામ જાહેર કર્યું ન હતું. હાલમાં આ રેસમાં બે મુખ્ય નામો સામે આવી રહ્યા છે. ખામનેઈ પછી ઈરાનના ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના સર્વોચ્ચ નેતા પદ માટે બે નામો દાવેદાર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. પહેલું ખામેનીના પુત્ર, મોજતબા ખામેની, અને બીજું હસન ખોમેની, જે ઈરાનના સ્થાપક આયાતુલ્લા ખોમેનીના પૌત્ર છે.
ઈરાનની સત્તા પર કબજો કોઈ પડકારથી ઓછો નથી
ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે ખામનેઈ જેવી સર્વોચ્ચ સત્તા કે પ્રભાવ નથી. તેથી, નવા ઉત્તરાધિકારી માટે ક્રાંતિકારી ગાર્ડ (IRGC) અને મોટા ધાર્મિક સંગઠનો જેવી શક્તિશાળી સંસ્થાઓ પર નિયંત્રણ મેળવવું એ એક મોટો પડકાર બની રહેશે.
ઈરાનની સત્તાનો અંતિમ નિર્ણય 'નિષ્ણાતોની પરિષદ' (Assembly of Experts) દ્વારા લેવામાં આવે છે, જેમાં 88 મોટા ધાર્મિક વિદ્વાનો સામેલ હોય છે. આ પરિષદ જ સત્તાવાર રીતે નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી કરે છે, પરંતુ પડદા પાછળની ખરી તાકાત તે 'પાવર બ્રોકર્સ'ના હાથમાં હોય છે જે દેશની વ્યવસ્થા ચલાવે છે.
ઈરાનની સત્તામાં IRGCની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સ (IRGC) ઈરાનની ચૂંટાયેલી સરકારના અધિકારક્ષેત્રની બહાર કામ કરે છે અને તે સીધા સુપ્રીમ લીડરને જવાબદાર હોય છે. તે દેશની સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય પાંખ છે. અહેવાલો મુજબ, તાજેતરના હુમલામાં IRGC કમાન્ડર મહોમ્મદ પાકપુરનું પણ મોત થયું છે, જેના કારણે સત્તાના આંતરિક સંતુલનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે IRGC ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ભવિષ્યને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયન ઉદારવાદી માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓ પણ હુમલાઓનું નિશાન બન્યા છે અને તેમની સ્થિતિ હજુ સ્પષ્ટ નથી. આ સંજોગોમાં ઈરાનના ભવિષ્ય અને સત્તા પર રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની ભૂમિકા સૌથી મહત્વની રહેવાની શક્યતા છે.
