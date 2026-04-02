ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Nuclear Power: દુનિયાના ફક્ત 9 દેશ પાસે જ પરમાણુ હથિયારો, શા માટે બધા દેશ ન રાખી શકે પરમાણુ બોમ્બ ?

Nuclear Power: ઈરાનને પરમાણુ શક્તિ નહીં બનવા દઈએ તે વાત ફરી એકવાર ડોનાલ્ડ ટ્રંપે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે પરમાણુ હથિયાર દુનિયાના 9 દેશ પાસે છે તો ઈરાનનો વિરોધ અમેરિકા શા માટે કરી રહ્યું છે અને દરેક દેશ આ હથિયાર શા માટે નથી બનાવી શકતાં ? 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 02, 2026, 09:03 AM IST
  • ઈરાનનો વિરોધ અમેરિકા શા માટે કરી રહ્યું છે ?
  • કયા 9 દેશો પાસે છે પરમાણુ હથિયારો ?
  • શા માટે દરેક દેશ પરમાણુ બોમ્બ ન બનાવી શકે ? 
     

Nuclear Power: દુનિયાના ફક્ત 9 દેશ પાસે જ પરમાણુ હથિયારો, શા માટે બધા દેશ ન રાખી શકે પરમાણુ બોમ્બ ?

Nuclear Power: પરમાણુ હથિયારના મુદ્દે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર સંયુક્ત રીતે યુદ્ધ શરૂ કરી દીધું છે. જોકે આ પહેલી વખત નથી કે ઈરાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોય. આ પહેલા પણ ઇઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો જે ઓપરેશનનું નામ રાઈઝીંગ લાયન હતું. અમેરિકા આ પહેલા ઈરાનને પરમાણુ કાર્યક્રમ બંધ કરવાની અનેકવાર ચેતવણી આપી ચૂક્યું હતું. પરંતુ આ વખતે ચેતવણીને બદલે અમેરિકાએ ઇરાન સામે યુદ્ધ શરુ કરી દીધું. 

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા દુનિયાના એ 9 દેશોમાંથી એક છે જે પરમાણુ શક્તિથી સંપન્ન છે.  પરમાણુ હથિયાર ની વાત આવે તો અનેક લોકોના મનમાં એ પ્રશ્ન પણ હોય છે કે દુનિયાના ફક્ત 9 દેશો પાસે જ પરમાણુ હથિયાર છે અને અન્ય દેશ આ શક્તિ શા માટે હાંસલ ન કરી શકે ? જો કોઈ દેશ પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માંગે તો તેણે શું કરવું પડે ? શા માટે દરેક દેશને પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની મંજૂરી મળતી નથી ? તો ચાલો તમને આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપીએ. 

પરમાણુ શક્તિ ધરાવતા 9 દેશ 

દુનિયાના ફક્ત 9 દેશ એવા છે જેમની પાસે પરમાણુ હથિયાર છે. આ દેશોમાં અમેરિકા. રૂસ, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ચીન, ભારત, પાકિસ્તાન, ઉત્તર કોરિયા અને ઇઝરાયેલનો સમાવેશ થાય છે. નવ દેશો પાસે કુલ મળીને 12,121 પરમાણુ હથિયાર છે. જેમાંથી મોટાભાગના હથિયાર અમેરિકા અને રૂસ પાસે છે. 

શા માટે દરેક દેશ પરમાણુ બોમ્બ ન બનાવી શકે ? 

પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે યુરેનિયમ સંવર્ધન, પરમાણુ વિખંડન સહિતની જટિલ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ કરવી પડે છે. પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે અઢળક રૂપિયા, હાઈટેક લેબ અને સુપર સ્માર્ટ વૈજ્ઞાનિકોની જરૂર પડે છે. મોટાભાગના દેશો પાસે પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે જરૂરી સંપત્તિ અને શક્તિ નથી પરંતુ જાપાન, જર્મની જેવા દેશ પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકે છે તેમ છતાં NPT ના કારણે આ દેશો પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકતા નથી. 

શું છે NPT ?

એનપીટી એટલે કે ન્યુક્લિયર નોન પ્રોલિફેરેશન ટ્રીટી એક સંધિ છે જે 1970 થી લાગુ છે. આ સંધિનો ઉદ્દેશ છે કે પરમાણુ હથિયારો વધારે ફેલાઈ નહીં. આ સંધિ પર દુનિયાના 190 દેશ હસ્તાક્ષર કરી ચૂક્યા છે. શરૂઆતમાં નિયમ હતો કે અમેરિકા, રુસ, બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને ચીન એટલે કે ફક્ત 5 દેશ પરમાણુ હથિયાર રાખી શકે છે કારણ કે તેમની પાસે પહેલેથી જ હથિયાર વિકસિત કરેલા હતા. સંધિ બની ગયા પછી ભારત, પાકિસ્તાન, ઇઝરાયેલ અને ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ હથિયાર બનાવ્યા. આ દેશો પરમાણુ પરીક્ષણ કરી સંધિમાંથી બહાર થઈ ગયા. 

પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની અનુમતિ 

પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે કોઈ દેશ પાસેથી પરમિશન લેવાની જરૂર પડતી નથી પરંતુ એનપીટીનો નિયમ છે જેને તોડવામાં આવે તો દેશને તેની કિંમત ચૂકવવી પડે છે. નિયમ અનુસાર સંધિ તોડીને કોઈ દેશ પરમાણુ હથિયાર બનાવે છે તો તેને દુનિયાભરમાંથી પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવે છે. તેના પર આર્થિક પ્રતિબંધો લગાડવામાં આવે છે અને તેના પર સૈન્ય હુમલા પણ થઈ શકે છે. જેનું ઉદાહરણ છે ઇરાન પર થયેલો હુમલો. આ કારણ છે કે અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ ઈરાન પર હુમલા કરી રહ્યા છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી

કોઈપણ દેશ પરમાણુ હથિયારો ન બનાવે તે વાત સુનિશ્ચિત કરવાનું કામ આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી કરે છે. આ એજન્સી દુનિયાભરના દેશમાં ચાલતા પરમાણુ કાર્યક્રમ પર નજર રાખે છે. આ એજન્સી સુનિશ્ચિત કરે છે કે પરમાણુ ટેકનીકનો ઉપયોગ ફક્ત વીજળી બનાવવા જેવા શાંતિપૂર્ણ કામ માટે થાય અને કોઈ દેશ તેમાંથી બોમ ન બનાવે. જો એજન્સીને ખબર પડે કે કોઈ દેશ પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે તો એજન્સી અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર તેના વિરુદ્ધ એક્શન લે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

nuclear poweriranamericaworldપરમાણુ હથિયાર

