/દુનિયાની રહસ્યમય નદી, જેના પર આજ સુધી નથી બનાવી શકાયો એક પણ પુલ, જાણો કેમ

No Bridge River : દુનિયાની બીજી સૌથી મોટી નદી એમેઝોન પર આજ સુધી કોઈ પુલ બનાવવામાં આવ્યો નથી. એન્જિનિયરો પણ આ નદી પર પુલ બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ નદી પર કેમ પુલ બાંધી શકાતો નથી અને તેની પાછળનું કારણ શું છે.
No Bridge River : દુનિયામાં હજારો નદીઓ છે અને મોટા ભાગની નદીઓ પર નાના કે મોટા પુલો બનાવવામાં આવ્યા છે. ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં, નદીઓ પર ભવ્ય પુલ બાંધવામાં આવ્યા છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક નદી એવી છે જેના પર આજ સુધી કોઈ પુલ બનાવવામાં આવ્યો નથી ? આ કોઈ નાની નદી નથી, પરંતુ એમેઝોન નદી છે, જે વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી નદી છે. દક્ષિણ અમેરિકામાંથી વહેતી આ નદી તેની વિશાળતા, ગાઢ જંગલો અને અનન્ય ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ માટે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત છે.
કેમ બનાવાયો નથી પુલ ?
એમેઝોન નદી પર પુલ ન હોવાનું મુખ્ય કારણ તેની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને આસપાસનો ભૂપ્રદેશ છે. નદી કિનારાની માટી અત્યંત નરમ અને ભેજવાળી છે. પરિણામે અહીં મજબૂત આધારસ્તંભો બનાવવા એ એન્જિનિયરો માટે એક મોટો પડકાર છે. વધુમાં જો અહીં પુલ બનાવવામાં આવે, તો તેનો ખર્ચ આસમાને પહોંચશે. વધુમાં એમેઝોન નદીનો પ્રવાહ સતત બદલાતો રહે છે, જેના કારણે બાંધકામ વધુ મુશ્કેલ બને છે. આ કારણોસર આજ સુધી આ નદી પર કાયમી પુલનું નિર્માણ શક્ય બન્યું નથી.
શું જંગલો પણ છે એક પરિબળ ?
એમેઝોન નદીની આસપાસ વિશ્વનું સૌથી મોટું વરસાદી જંગલ આવેલું છે, જે એમેઝોન વરસાદી જંગલ તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રદેશ અત્યંત ગીચ અને છૂટાછવાયા વસ્તી ધરાવતો છે. અહીં ખૂબ ઓછા લોકો રહે છે અને પરિવહન માળખાની માંગ મર્યાદિત છે. જે વિસ્તારોમાં પુલની જરૂરિયાત ઓછી છે, ત્યાં બાંધકામ પર અબજો રૂપિયા ખર્ચવા એ આર્થિક રીતે સમજદારીભર્યો નિર્ણય માનવામાં આવતો નથી. આ જ કારણોસર સરકારે અત્યાર સુધી આ સ્થાન પર પુલ બનાવવાને પ્રાથમિકતા આપી નથી. તેના બદલે અહીં લોકો મુસાફરી માટે બોટ અને અન્ય પ્રકારના જળ પરિવહન પર આધાર રાખે છે.
કેટલી પહોળી છે નદી ?
એમેઝોન નદીની પહોળાઈ પુલના નિર્માણમાં એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધ ઉભો કરે છે. વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, નદી ઘણા કિલોમીટર સુધી વિસ્તરે છે. અમુક વિસ્તારોમાં, તેની પહોળાઈ એટલી વિશાળ થઈ જાય છે કે વિશાળ પુલ બનાવવો અત્યંત મુશ્કેલ અને ખૂબ ખર્ચાળ કાર્ય સાબિત થાય છે. નદીના પાણીનું સ્તર અને પ્રવાહ ઋતુના આધારે સતત વધઘટ થાય છે. આ જ કારણસર, તેને એન્જિનિયરિંગના દૃષ્ટિકોણથી વિશ્વની સૌથી પડકારજનક નદીઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોના મતે આધુનિક ટેકનોલોજીની ઉપલબ્ધતા હોવા છતાં તેના પર પુલ બનાવવો એ કોઈ સરળ કાર્ય નથી.