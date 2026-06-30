/કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા અમીર દેશોમાં કેમ નથી ચાલતી ટ્રેન? આ છે અસલી કારણ

No Railway: ખાડી દેશો ઓઈલ અને ગેસના કારણે ખૂબ જ અમીર છે. કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા દેશોના શહેરોમાં પહોળા અને સાફ-સુથરા રસ્તાઓ, ચમકતી ગગનચુંબી ઇમારતો અને અલ્ટ્રા મોર્ડન ફેસિલિટીઝ છે, જે તેમની શાન-શૌકતને સારી રીતે દર્શાવે છે. આ દેશો એટલા અમીર છે કે, અહીંના રસ્તાઓ પર સુપર કાર દોડતી જોવા મળે છે. હવે તો ફ્લાઈંગ ટેક્સી જેવી સર્વિસ પણ આવવાની છે. તેમ છતાં આ દેશોમાં ટ્રેન જોવા મળતી નથી.
કુવૈત, કતાર, બહેરીન, યમન અને ઓમાન એવા દેશો છે જ્યાંના લોકોને ટ્રેન શું હોય છે તેની ખબર જ નથી. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આખરે આ દેશોમાં એવું તો શું છે કે આર્થિક રીતે મજબૂત હોવા છતાં ટ્રેન ચલાવવામાં આવતી નથી.
ટ્રેન ન હોવાનું શું છે કારણ ?
કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા દેશોમાં કોઈ આંતરિક રાષ્ટ્રીય ટ્રેન નેટવર્ક કે લાંબા અંતરની પેસેન્જર ટ્રેનો ચાલતી નથી. તેનું મુખ્ય કારણ આ દેશોનું નાનું ભૌગોલિક કદ છે. અહીંની વસ્તી પણ ઘણી મર્યાદિત છે. લોકો ઓઈલ પર વધુ નિર્ભર છે. દેશોનું કદ નાનું હોવાને કારણે લોકો ઓછા અંતરની મુસાફરી કરે છે.
આ માટે શાનદાર રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમની પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ અને આધુનિક એક્સપ્રેસવે છે, તેથી વ્યક્તિગત કાર અને બસો જ પરિવહનનું મુખ્ય સાધન છે. એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવા માટે પણ લોકો કાર અને બસથી મુસાફરી કરી લે છે. આ કારણે અહીં રેલ નેટવર્કની જરૂરિયાત ઊભી થઈ નથી.
જો કે, લાંબા અંતરની ટ્રેનો ન હોવા છતાં આ દેશોએ શહેરી પરિવહનને સરળ બનાવવા માટે શાનદાર મેટ્રો નેટવર્ક વિકસિત કર્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, કતારમાં 'દોહા મેટ્રો' સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે.
2030 સુધીમાં આ દેશોમાં ટ્રેન શરૂ થવાની આશા
ખાડી દેશોમાં સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ (UAE) પાસે પહેલેથી જ રેલ નેટવર્ક છે અને ત્યાંના લોકો એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં જવા માટે હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન અને ઈન્ટરસિટીનો ઉપયોગ કરે છે. હવે બાકીના ગલ્ફ દેશોને એકબીજા સાથે જોડવા માટે એક નવો રેલવે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટનું નામ GCC (ગલ્ફ કો-ઓપરેશન કાઉન્સિલ) રેલવે પ્રોજેક્ટ છે. આ અંતર્ગત કુવૈત, કતાર, બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) અને ઓમાનને આપસમાં જોડવા માટે 2,117 કિલોમીટર લાંબી વિશાળ ગલ્ફ રેલવે પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.
2030 સુધીમાં આ રેલવે પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગલ્ફ રેલવે ઓથોરિટીએ જાહેરાત કરી છે કે, વર્તમાન યોજનાઓ અનુસાર આ પ્રોજેક્ટ ડિસેમ્બર 2030 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે અને તાજેતરના અપડેટ દર્શાવે છે કે આ મહત્વાકાંક્ષી ક્રોસ-બોર્ડર નેટવર્ક પર 50 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
આ અંતર્ગત લોકો કતારથી ટ્રેન દ્વારા બહેરીન, કુવૈત, ઓમાન થઈને સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ની મુસાફરી કરી શકશે. આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના દ્વારા આ તમામ 6 દેશોને એક જ નેટવર્કથી જોડવામાં આવશે, જે સમુદ્ર પર બનેલા બ્રિજ દ્વારા બહેરીન અને કતાર સુધી પહોંચશે. આ પ્રોજેક્ટ 2030 સુધીમાં પૂરો થવાની આશા છે. સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈને બાદ કરતા બાકીના ચાર દેશોમાં અત્યાર સુધી ટ્રેન ચાલી રહી નથી.