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કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા અમીર દેશોમાં કેમ નથી ચાલતી ટ્રેન? આ છે અસલી કારણ

No Railway: કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા દેશો ઓઈલ અને ગેસથી સમૃદ્ધ છે. અહીંના શહેરોમાં અત્યાધુનિક અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. આ દેશોએ શહેરી આધુનિકીકરણના દરેક સ્ટાન્ડર્ડને પૂરા કરીને પોતાના શહેરોને બનાવ્યા છે, પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, અહીં રેલવે જેવી જરૂરી સુવિધા નથી. આખરે આવું કેમ છે અને તેની પાછળનું કારણ શું છે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:07 PM IST
કુવૈત, કતાર અને બહેરીન જેવા અમીર દેશોમાં કેમ નથી ચાલતી ટ્રેન? આ છે અસલી કારણ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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