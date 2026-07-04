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અયાતુલ્લા ખામેનેઈની દફનવિધિમાં 4 મહિનાનો વિલંબ કેમ ? જાણો ક્યાં રાખવામાં આવ્યો હતો મૃતદેહ

Ayatollah Khamenei Funeral : ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ લીડર અયાતુલ્લા ખામેનેઈની દફનવિધિ તેમના અવસાનના ચાર મહિના પછી થવાની છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે યુદ્ધ જેવા તણાવ વચ્ચે દફનવિધિમાં આટલો લાંબો વિલંબ કેમ થયો ? આ પાછળના કારણો શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:21 PM IST
અયાતુલ્લા ખામેનેઈની દફનવિધિમાં 4 મહિનાનો વિલંબ કેમ ? જાણો ક્યાં રાખવામાં આવ્યો હતો મૃતદેહ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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