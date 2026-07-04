/અયાતુલ્લા ખામેનેઈની દફનવિધિમાં 4 મહિનાનો વિલંબ કેમ ? જાણો ક્યાં રાખવામાં આવ્યો હતો મૃતદેહ

Ayatollah Khamenei Funeral : ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની દફનવિધિ તેમના અવસાનના ચાર મહિના પછી થવાની છે. ખામેનેઈનું 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુએસ અને ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં મૃત્યુ થયું હતું, છતાં તેમની દફનવિધિ હવે જુલાઈમાં થઈ રહી છે. ઇસ્લામિક પરંપરામાં સામાન્ય રીતે શરીરને શક્ય તેટલી વહેલી તકે દફનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ ચાર મહિનાનો વિલંબ વૈશ્વિક ચર્ચા અને જિજ્ઞાસાનો વિષય બની ગયો છે.
યુદ્ધને કારણે દફનવિધિ મુલતવી રાખવામાં આવી
ખામેનીના મૃત્યુ પછી ઈરાનમાં અફવાઓ ફેલાઈ હતી કે તેમના શરીરને ક્યાંક અસ્થાયી રૂપે દફનાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, ઈરાની અધિકારીઓએ આ અફવાઓને ફગાવી દીધી હતી, સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધની તીવ્ર અને અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિઓને કારણે દફનવિધિ મુલતવી રાખવી પડી હતી. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ કરાર પછી આ ભવ્ય વિદાયની તૈયારીઓ હવે કરવામાં આવી છે.
મૃતદેહ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રખાયો
ઇસ્લામ શરીરને રાસાયણિક રીતે દફનાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. આનાથી એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થયો મૃતદેહને આટલા મહિનાઓ સુધી કેવી રીતે સાચવવો ? આતંકવાદ વિરોધી એક્સપર્ટ ડૉ. મોહમ્મદ ઉમરના મતે ખામેનીના નશ્વર અવશેષોને ડીપ ફ્રીઝરમાં સાચવીને રાખવામાં આવ્યા હતા. શિયા કાયદા હેઠળ ખાસ અને અસાધારણ પરિસ્થિતિઓમાં દફનવિધિમાં વિલંબ કરવો અને શરીરને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં સાચવવું માન્ય છે. દેશના સર્વોચ્ચ લીડર માટે દેશના મૌલવીઓ પાસેથી આવી ખાસ છૂટ મેળવવી એ એક સીધી વાત હતી.
ખામેનેઈને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા લોકોની ભીડ
ઈરાન દ્વારા અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લગભગ 100 દેશોના પ્રતિનિધિઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી મોટાભાગના પ્રતિનિધિઓ 3 જુલાઈએ તેહરાન પહોંચ્યા હતા અને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ગ્રાન્ડ મસ્જિદની મુલાકાત લીધી હતી. આજે સવારે 6:00 વાગ્યે સામાન્ય લોકો માટે દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી લાખો લોકો તેમના નેતાના અંતિમ દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. અંતિમયાત્રા રવિવારે રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જે મશહદ શહેર તરફ આગળ વધશે, જ્યાં તેમને દફનાવવામાં આવશે
શક્તિ પ્રદર્શનની તૈયારીમાં ઈરાન વહીવટતંત્ર
ઈરાની સરકાર આ અંતિમયાત્રાને શક્તિ અને એકતાના વિશાળ રાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનની તક તરીકે જુએ છે. અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે ઈરાન અને ઇરાકના પાંચ શહેરોમાં યોજાનાર કાર્યક્રમોમાં 15 થી 20 મિલિયન લોકો ભાગ લઈ શકે છે. ખામેનેઈનો મૃતદેહ જાહેર દર્શન માટે તેહરાનની પ્રખ્યાત ગ્રાન્ડ મોસલ્લા મસ્જિદમાં ત્રણ દિવસ માટે રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ તેમના પાર્થિવ દેહને ઇરાકી શહેરો નજફ અને કરબલામાં લઈ જવામાં આવશે અને પછી તેમના જન્મસ્થળ મશહદમાં દફનાવવામાં આવશે. ભારત, ચીન અને પાકિસ્તાન સહિત અનેક દેશોના પ્રતિનિધિઓ દફનવિધિમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.