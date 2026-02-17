Baba Vanga Predictions 2026: હજારો લોકોની છટણી વચ્ચે બાબા વેંગાની AI અંગેની ભયાનક ભવિષ્યવાણી થઈ રહી છે વાયરલ
Baba Vanga Predictions: બાબા વેંગા એ બાલ્કનના નોસ્ત્રાદમસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થાય છે. જેમાં એલિયન્સસાથે સંપર્કનો દાવો પણ સામેલ છે. ટેક કંપનીઓમાં છટણી અને એઆઈ પર વધતા રોકાણને લઈને બાબા વેંગાનું નામ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે. ખાસ જાણો.
સોશિયલ મીડિયા પર એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે બાબા વેંગાએ 2026માં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI)ના કારણે નોકરીઓ પર સંકટની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. પરંતુ હજુ સુધી એવો કોઈ પુરાવો કે અધિકૃત દસ્તાવેજ સામે આવ્યો નહતો. જે આ દાવાની પુષ્ટિ કરી શકે. આમ છતાં ઓટોમેશન અને ટેક લેઓફ્સના માહોલે આ ચર્ચાઓને બળ આપ્યું છે. આખરે આ ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ કેમ થઈ રહી છે તે પણ જાણવું જરૂરી છે.
ટેક જાયન્ટ્સે કર્મચારીઓની કરી છટણી
જાન્યુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ગૂગલે અનેક વિભાગોમાં વોલેન્ટરી એક્ઝિટ પેકેજની પુષ્ટી કરી. લગભગ તે જ વખતે માઈક્રોસોફ્ટે પણ અનેક જગ્યાઓમાં કાપની જાહેરાત કરી, જ્યારે અમેઝોને ઓપરેશનલ એફિશિયન્સીનો હવાલો આપતા હેડકાઉન્ટ ઘટાડ્યા. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે આ ત્રણેય કંપનીઓ એઆઈ ટુલ્સ અને ઓટોમેશન પર ભારે રોકાણ કરી રહી છે. આ ઉપરાંત ઓરેકલ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસે પણ કર્મચારીઓની છટણી કરી. કર્મચારીઓ માટે આ જે સ્થિતિ છે તે ખુબ ચિંતાજનક હતી. એક બાજુ હવેનું ભવિષ્ય એઆઈ હોવાનું કહેવાય છે જ્યારે બીજી બાજુ વર્તમાન કર્મચારીઓને કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. લિંક્ડઈન અને રેડિટ પર અનેક પ્રભાવિત કર્મચારીઓએ ખુલીને સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું હવે તેમની ભૂમિકા વાસ્તવમાં ખતમ થઈ ગઈ કે પછી તેમને ટેક્નોલોજીએ રિપ્લેસ કર્યા.
શું કહે છે બાબા વેંગાના અનુયાયીઓ
બાબા વેંગાના અનુયાયીઓનું માનવું છે કે તેઓ અંધ હતા પરંતુ ભવિષ્યમાં ઝાંખી શકતા હતા. ભૂતકાળમાં અનેક મહત્વની ઘટનાઓને તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે જોડવામાં આવી હતી. જેમાં અમેરિકાનો 11 સપ્ટેમ્બરનો આતંકી હુમલો અને 2004માં હિન્દ મહાસાગરમાં આવેલી સુનામી જેવી ઘટનાઓ પણ સામેલ છે. બાબા વેંગાનું 1996માં નિધન થઈ ગયું પરંતુ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સમયાંતરે ચર્ચામાં આવી રહે છે. છટણીના માહોલ વચ્ચે તેમની ભવિષ્યવાણી ફરી વાયરલ છે.
કઈ ભવિષ્યવાણી થઈ છે વાયરલ
હાલ સોશિયલ મીડિયા પર છટણીના માહોલ વચ્ચે જે ભવિષ્યવાણી વાયરલ થઈ છે તે એઆઈ અંગેની છે. વાયરલ ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026 એ એઆઈની માનવ જીવન પર અસરો અંગે એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થશે. જેનાથી એવો પણ સંકેત મળે કે તેની પ્રગતિ માનવ નિયંત્રણથી બહાર હોઈ શકે છે. એઆઈમાં થઈ રહેલી ઝડપી પ્રગતિ અને એઆઈ સંબંધિત નૈતિક અને સુરક્ષા સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે આ ભવિષ્યવાણી ઓનલાઈન ખુબ જ વ્યાપક સ્તરે વાયરલ થઈ રહી છે. વિશેષજ્ઞ ડેવલપર્સને આગ્રહ કરે છે કે તેઓ એઆઈ સિસ્ટમને વિક્સિત કરતી વખતે વધુ સાવધાની વર્તે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આ ટેક્નોલોજીના દૂરઉપયોગથી પેદા થતા સંભવિત નકારાત્મક પરિણાોને રોકી શકાય.
શું ખરેખર કોઈ ભવિષ્યવાણી હતી AI વિશે?
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે એઆઈ સંલગ્ન બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અંગે કોઈ પ્રમાણિત દસ્તાવેજ નથી. કોઈ અધિકૃત રેકોર્ડ, તારીખ કે નિવેદન કશું ઉપલબ્ધ નથી. પહેલા પણ તેના નામ પર મોટી ઘટનાઓને જોડવામાં આવી હતી, પરંતુ તપાસમાં મળી આવ્યું કે મોટાભાગના દાવા અસ્પષ્ટ કથન બાદની વ્યાખ્યા હતા. ઈતિહાસકારોના જણાવ્યાં મુજબ જ્યારે સમાજ કોઈ મોટા ફેરફાર કે સંકટનો સામનો કરે છે ત્યારે લોકો જૂના પ્રતિકો અને કહાનીઓમાં તેનો અર્થ શોધવા લાગે છે. સોશિયલ મીડિયા આ પ્રવૃત્તિને વધુ તેજ બનાવે છે. જેનાથી અપ્રમાણિત વાતો પણ જાણે તથ્યો જેવી લાગે છે.
રોજગારી પર પડતી અસર અને AI અંગે ચર્ચાઓ
આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અને રોજગાર પર પડી રહેલી અસરો અંગે 19 માર્ચ 2026ના રોજ એક સર્વપક્ષીય સિલેક્ટ કમિટીની સુનાવણી નિર્ધારિત છે. આ ઉપરાંત બ્રિટન સરકારની એઆઈ રોજગાર રણનીતિની આગામી ઔપચારિક સમીક્ષા માર્ચના અંત સુધી સંસદમાં રજૂ થનાર છે.
