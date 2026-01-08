વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફની થશે ધરપકડ? જારી કરાયું અરેસ્ટ વોરંટ; શું થઈ રહ્યું છે પાકિસ્તાનમાં? જાણો
Pakistan PM Shahbaz Sharif: પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ તેમના જ દેશમાં ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વોરંટ પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના બલુચિસ્તાનની નિર્વાસિત સરકાર (બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક)એ જાહેર કર્યું છે. જેમાં શાહબાઝ શરીફ પર બલુચિસ્તાનના વિઝા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. તેમના પર બલુચિસ્તાનની સંપ્રભુતાને ગંભીર અને જાણી જોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. શાહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ આ ધરપકડ વોરંટની જાહેરાત મીર યાર બલોચે કરી છે. જેઓ સોશિયલ મીડિયા પર બલુચિસ્તાનની સ્વતંત્રતાની હિમાયત કરે છે અને પાકિસ્તાનના નાગરિક અને લશ્કરી વહીવટની ટીકા કરે છે.
તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરી કે, બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાકે બલુચિસ્તાનના વિઝા નિયમોનું ઉલ્લંઘનના આરોપમાં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જાહેર કર્યું છે. 8 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા આદેશ અનુસાર, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક દ્વારા બલુચિસ્તાનની સંપ્રભુતાના ગંભીર અને ઇરાદાપૂર્વક ઉલ્લંઘન માટે ધરપકડ કરી કરવામાં આવી શકે છે, જેમાં માન્ય વિઝા વગર ગેરકાયદેસર પ્રવેશનો પણ સમાવેશ થાય છે. બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાકના કાયદા અને સંપ્રભુ અધિકાર અનુસાર, આવી ધરપકડ બલુચિસ્તાનના કોઈપણ એરપોર્ટ પર આગમન અથવા પ્રસ્થાન સ્થળ પર કરવામાં આવી શકે છે.
બલુચિસ્તાનનું ગણાવ્યું સ્વતંત્ર દેશ
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક પડોશી દેશ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ વિરુદ્ધ માન્ય વિઝા અથવા કાનૂની પરવાનગી વિના બલુચિસ્તાન ક્ષેત્રમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરવા બદલ ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરે છે. આ કૃત્ય બલુચિસ્તાનની પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું ઘોર ઉલ્લંઘન છે અને તેના હવાઈ ક્ષેત્રમાં ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ છે. બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક આ કૃત્યની સખત અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિંદા કરે છે. બલુચિસ્તાન એક વિશિષ્ટ, સંપ્રભુ અને સ્વતંત્ર રાજ્ય છે. કોઈપણ વ્યક્તિ, પછી ભલે તેમનું પદ, પદવી અથવા હોદ્દો કંઈ પણ હોય બલુચિસ્તાનના ઇમિગ્રેશન કાયદાઓથી મુક્ત નથી, જેમાં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન પણ સામેલ છે. યોગ્ય કાનૂની દસ્તાવેજો અને સત્તાવાર રીતે મંજૂર વિઝા વિના બલુચિસ્તાનમાં પ્રવેશ કરવો એ બલુચિસ્તાન કાયદા હેઠળ એક ફોજદારી ગુનો છે.
The Republic of Balochistan issues arrest warrant of Pakistan's PM Shehbaz Sharif over violation of Balochistan's visa rules.
8th January 2026
The Prime Minister of Pakistan is liable to arrest by the Republic of Balochistan for grave and deliberate violations of Balochistan’s… pic.twitter.com/v1R9PpkgOo
— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) January 8, 2026
એક સંપ્રભુ રાષ્ટ્ર તરીકે બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક ક્વેટા આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક અથવા તેમના અધિકાર ક્ષેત્રમાં કોઈપણ અન્ય પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાના બિંદુ પર શાહબાઝ શરીફને અટકાયતમાં લેવા અને ધરપકડ કરવાનો પોતાનો સ્વાભાવિક અધિકાર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રાખે છે અને તેના પર ભાર મુકે છે. આ જાહેરાત પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન, પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અને તમામ પાકિસ્તાની અધિકારીઓ તથા નાગરિકો માટે અંતિમ અને ઔપચારિક ચેતવણી છે.
બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક દ્વારા જાહેર કરાયેલ પૂર્વ વિઝા મંજૂરી વિના બલુચિસ્તાનમાં ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રવેશ સહન કરવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ પાકિસ્તાની નાગરિક જે માન્ય બલુચિસ્તાન વિઝા અથવા સત્તાવાર ઇમિગ્રેશન ક્લિયરન્સ વિના બલુચિસ્તાનમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરે છે અને પકડાય છે, તો તેને બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાકના કાયદા અનુસાર કડક કાર્યવાહી અને સજાનો સામનો કરવો પડશે અને તેને બળજબરીથી પાકિસ્તાન મોકલી શકાય છે.
વિઝા વિના બલુચિસ્તાનમાં પ્રવેશ નહીં
બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાક પાકિસ્તાન રાજ્યને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, રાજદ્વારી માપદંડ અને સંપ્રભુતાના સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે તથા તેનું સન્માન કરવા ચેતવણી આપે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમ અનુસાર, કોઈપણ સંપ્રભુ દેશમાં પ્રવેશ માટે તે દેશના ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલ યોગ્ય રીતે માન્ય વિઝા જરૂરી છે. આ જ નિયમ બલુચિસ્તાનમાં પ્રવેશ પર પણ કોઈ અપવાદ વિના લાગુ પડે છે. બલુચિસ્તાન પ્રજાસત્તાકમાં જમીન, સમુદ્ર અથવા હવા માર્ગથી પૂર્વ વિઝા મંજૂરી વગર અને બલુચિસ્તાન ઇમિગ્રેશન નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યા વિના વગર પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ ઉલ્લંઘનને બલુચિસ્તાનની સંપ્રભુતા માટે સીધો પડકાર ગણવામાં આવશે અને તેના મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
