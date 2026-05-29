/ચીનમાં કેમ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વંદાઓનો ઉછેર કરવામાં આવે છે? કારણ જાણીને ચોંકી જશો

China Cockroach Breeding: આજકાલ કોકરોચ (વંદો) નામ ખુબ ચર્ચામાં છે. દેશના સીજેઆઈએ કરેલી ટિપ્પણી બાદ રાતોરાત સોશિયલ મીડિયામાં ફૂટી નીકળેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી સોશિયલ મીડિયામાં સેન્સેશન બનેલી છે ત્યારે ચીનમાં પણ મોટા પાયે કોકરોચ પાળવામાં આવે છે. શું તમને તેનું કારણ ખબર છે?
કોકરોચ એટલે કે જેને આપણે વંદા તરીકે ઓળખીએ છીએ. સામાન્ય રીતે તે ગંદકીમાં જોવા મળતું જીવ છે અને ગૃહિણીઓને તો રસોડામાં વંદા વંદીઓ ખુબ જ પરેશાન કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ભારતના પાડોશી ચીનમાં તો વંદા એટલે જાણે શું ય મોટી વસ્તું? ચીનમાં લગભઘ ડઝન જેટલી જગ્યાઓ પર મોટા પાયે વંદાઓનું ફાર્મિંગ થાય છે. જેમાં અબજો વંદાઓ પાળવામાં આવે છે. તેમને રોજ ખાવા માટે અનેક લાખ ટન વજનનું ભોજન આપવામાં આવે છે. ભારતમાં તો આપણે વંદાઓને ભગાડી દેવાના ઉપાયો શોધતા હોઈએ છીએ પરંતુ ચીનમાં કોકરોચ બ્રિડિંગ એક મોટો ઉદ્યોગ બન્યો છે.
કોકરોચ બ્રિડિંગ
દુનિયામાં ચીન એવો દેશ છે જ્યાં કોકરોચનું બ્રિડિંગ થાય છે. આ માટે ત્યાં અનેક ફાર્મિંગ સેન્ટર્સ છે. જ્યાં ખાસ રણનીતિ હેઠળ તેમને ઉછેરવામાં આવે છે અને બ્રીડ કરાય છે. તેઓ ચીનમાં વેસ્ટ મેનેજમેન્ટનું કામ તો કરે જ છે પરંતુ આ સાથે જ તેમનો ઉપયોગ દવા બનાવવાથી લઈને કેટલ ફિડિંગમાં ચારા તરીકે પણ મોટા પાયે થાય છે.
ચીનમાં મોટા પાયે ભોજન વેડફાય છે. ફૂડ વેસ્ટ મોટા પાયે જોવા મળે છે. બચેલું ભોજન એટલું બધુ હોય છે કે તેનું વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ મુશ્કેલ થાય છે. ચીન આ રીતે વંદાઓનો ઉછેર કરીને વેડફાયેલા ભોજનનું મેનેજમેન્ટ કરે છે. તેના દ્વારા કોકરોચની વસ્તી વધારે છે અને પછી તેમનો અનેક રીતે ઉપયોગ કરે છે.
ચીનના એકલા બેઈજિંગમાં જ લગભગ 25 હજાર ટન જેટલું ખાવાનું બરબાદ થાય છે. જેનો વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કરવો એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. આ માટે ચીન મોટા પાયે વંદાઓનું ઉત્પાદન કરે છે જે આવા ભોજનને ખાઈ જાય છે. ત્યારબાદ તેમની વસ્તી વધતી રહે છે. પછી તેમને ઢોરો માટે ચારો બનાવવામાં આવે છે. તેમનો ઉપયોગ પેટની બીમારીઓ દૂર કરવા માટે તથા બ્યૂટી પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે પણ થાય છે. હવે તો તેમાંથી દૂધ પણ બનાવવામાં આવે છે જેને સૂપરફૂડ પણ ગણવામાં આવે છે.
ચીનમાં જ્યાં જ્યાં વંદાઓનું ફાર્મિંગ થાય છે ત્યાં ત્યાં નાના નાના રૂમમાં ખાસ તાપમાનમાં ઓછી રોશની રાખવામાં આવે છે. પાઈપો દ્વારા ખાવાનું પહોંચતા જ ગણતરીના સમયમાં લાખો કોકરોચ તેને ચટ કરી જાય છે. રૂમમાં હળવો ભેજ અને ગરમીનો માહોલ ઊભો કરાય છે. જે વંદાઓને ખુબ ગમતો હોય છે.
બીજા શું શું ઉપયોગ થાય
પહેલા ફૂડ વેસ્ટ સુવરોને ખવડાવવામાં આવતું હતું પરંતુ સ્વાઈન ફ્લૂ ફેલાયા બાદ તેના પર રોક લાગી છે. વંદાઓમાં મોટા પાયે પ્રોટીન પણ હોય છે આથી મર્યા બાદ તેને સૂવરો કે બીજા જાનવરોને ખવડાવવામાં આવે છે. વંદાની જિંદગી લગભગ 6 મહિનાની હોય છે. જ્યારે તેઓ આ સમય પૂરો કરવાની તૈયારીમાં હોય તો તેમને સાફ કરવામાં આવે છે અને સૂકાવવામાં આવે છે ત્યારબાદ પોષિત ચારામાં ફેરવવામાં આવે છે.
જો કે તમને કઈ દઈએ કે ચીનમાં જો એક જગ્યા પર ઉછેરવામાં આવતા કે બ્રિડિંગ માટે રખાયેલા અબજો વંદાઓ એક સાથે ભાગી જાય તો આખું શહેર તબાહ થઈ શકે. આથી તેના માટે ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે. ચીનમાં આ વંદા ઉછેરનું કામ છેલ્લા દસ વર્ષથી થાય છે. ચીનમાં આ એક મોટો ઉદ્યોગ છે. જ્યાં મોટી મોટી ઈમારતોમાં લાખો વંદાઓ ઉછેરવામાં આવે છે. તેને મનુષ્યોના ભોજન માટે, ગરોળી જેવા જાનવરોના ચારા માટે, કે દવાઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા વેચવામાં આવે છે. દવા કંપનીઓ કેન્સર અને એડ્સ સહિત નવી બીમારીઓની સારવાર માટે વંદાઓનો અનુસંધાનના સંભવિત સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગ કરી રહી છે.