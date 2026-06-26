Explained: 'બારૂદના ઢગલે' બેઠું છે વેનેઝુએલા, 126 વર્ષનો સૌથી મોટો ભૂકંપ! ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટનો ભોગ કેમ બન્યું?

વેનેઝુએલા હાલ ડબલ ભૂકંપના કારણે ભારે મુસીબતોથી ઘેરાયેલું છે. દક્ષિણ અમેરિકામાં આવેલો આ દેશ આમ તો ક્રૂડ ઓઈલથી ભરપૂર છે અને દેશ કુદરતી સૌંદર્ય માટે ખુબ પ્રસિદ્ધ પણ છે પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારે મોંઘવારી, આર્થિક સંકટ, બેરોજગારી વગેરેથી ઘેરાયેલો દેશ છે. એમાં પણ ભૂકંપના ડબલ આંચકાએ વેનેઝુએલાને દોજખમાં ધકેલી દીધુ છે. છેલ્લી માહિતી મુજબ આ ભૂકંપમાં અત્યાર સુધી 235 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. જ્યારે 4300થી વધુ લોકો ઘાયલ છે. સરકારી માહિતી મુજબ 39000થી વધુ લોકો ગૂમ છે. સ્થાનિક મીડિયાના રિપોર્ટ મુજબ કાટમાળમાંથી દટાયેલા લોકોના અવાજ પણ આવી રહ્યા છે. 40 સેકન્ડની અંદર આવેલા 7થી વધુ તીવ્રતાના બે ભૂકંપે દેશને તબાહ કરવામાં કશું બાકી રાખ્યું નથી. ત્યારે આ ડબલ ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટ શું છે, તે શેના કારણે આવે છે અને વેનેઝુએલાની ભૌગોલિક સ્થિતિ કેમ જોખમી છે એ પણ સમજીએ.
જાહેર રજા હોવાના કારણે બધા ઘરમાં હતા
વેનેઝુએલામાં આ ભૂકંપ એવા સમયે આવ્યો કે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં જાહેર રજા હતી. 1821માં સ્પેન વિરુદ્ધ આઝાદીની લડાઈની ઐતિહાસિક જીતની વર્ષગાંઠ પર શાળા અને ઓફિસો બંધ હતા. જેને કારણે વેનેઝુએલામાં મોટાભાગના લોકો ઘરમાં હતા. આ કારણે મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
VIDEO | Venezuela Earthquake: Relief and rescue operations continue in La Guairá.
The death toll from Venezuela's catastrophic earthquake has risen to around 235, with at least 4,300 people injured, Health Minister Carlos Alvarado told the media.#VenezuelaEarthquake… pic.twitter.com/grmBv6Lb5r
— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2026
હજારોના મોતની આશંકા
🇻🇪#URGENTE - Venezuela vive la peor tragedia de su historia.
La Guaira parece un escena de Guerra.pic.twitter.com/5NS1H09Gf7
— DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026
વેનેઝુએલામાં ભયાનક ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટ
Edificio Oasis, Playa grande
La Guaira, Venezuela
Totalmente colapsado !
Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr
— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026
વેનેઝુએલા ભૂકંપ વિશે કેટલીક માહિતી
પીએમ મોદીએ પણ જતાવ્યું દુ:ખ
ભારતે પણ વેનેઝુએલાને મદદ કરવાની રજૂઆત કરી છે. પીએમ મોદીએ વેનેઝુએલામાં આવેલા આ વિનાશકારી ભૂકંપ પર દુખ જતાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વિનાશકારી ભૂકંપથી થયેલી તબાહીથી ખુબ દુખ થયું છે. ભારતના લોકો તરફથી હું વેનેઝુએલાની સરકાર અને ત્યાંના પ્રભાવિત લોકો પ્રત્યે ખાસ કરીને એવા પરિવારો માટે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું જેમણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે. અમે ઘાયલોના જલદી સાજા થવાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આ મુશ્કેલ ઘડીમાં તમામ પ્રભાવિત લોકો સાથે એકજૂથતાથી ઊભા છીએ. ભારત દરેક સંભવિત મદદ આપવા માટે તૈયાર છે.
વેનેઝુએલા કેમ 'બારૂદના ઢગલા' પર બેઠું છું એવું મનાય છે?
વેનેઝુએલા વારંવાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર કેમ બને છે અને વેનેઝુએલામાં આ વખતે આવેલા વિનાશકારી ભૂંકપનું કારણ શું છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
FAQs
પ્રશ્ન 1: વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ ક્યારે આવ્યો અને ડબલ ભૂકંપના આંચકાની તીવ્રતા કેટલી હતી?
જવાબ: વેનેઝુએલામાં સ્થાનિક સમય મુજબ 24 જૂન 2026ના રોજ ભૂકંપ આવ્યો અને પહેલા આંચકાની તીવ્રતા 7.2 અને બીજા આંચકાની તીવ્રતા 7.5 હતી.
પ્રશ્ન 2: ભૂકંપમાં હાલ કેટલી જાનહાનિ સામે આવી છે?
જવાબ: વેનેઝુએલાના ભૂકંપથી હાલ 235 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. જો કે હજુ પણ અનેક લોકો કાટમાળ નીચે દટાયેલા છે. 39000 લોકો ગૂમ છે.
પ્રશ્ન 3: વેનેઝુએલામાં ડબલ ભૂકંપ આવવાનું શું કારણ?
જવાબ: અમેરિકી જિયોલોજિકલ સર્વે મુજબ વેનેઝુએલામાં ભૂકંપ બે વિશાળ ટેક્ટોનિક પ્લેટો અચાનક ખસી જવાના કારણે આવ્યા.
પ્રશ્ન 4: વેનેઝુએલામાં 126 વર્ષનો સૌથી મોટો ભૂકંપ કઈ રીતે?
જવાબ: વેનેઝુએલામાં 126 વર્ષનો આ સૌથી મોટો ભૂકંપ હતો કારણ કે આ પહેલા વર્ષ 1900માં 7.7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.
પ્રશ્ન 5: વેનેઝુએલાના માથેથી હજુ પણ કેમ જોખમ ટળ્યું નથી?
જવાબ: આગામી કેટલાક દિવસો સુધી આફ્ટર શોક મહેસૂસ થશે અને તેમાં કેટલાક આંચકા મોટા પણ હોઈ શકે છે. એટલે કે વેનેઝુએલા માટે હજુ પણ જોખમ ટળ્યું નથી.