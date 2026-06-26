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Explained: 'બારૂદના ઢગલે' બેઠું છે વેનેઝુએલા, 126 વર્ષનો સૌથી મોટો ભૂકંપ! ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટનો ભોગ કેમ બન્યું?

Venezuela Earthquake: દક્ષિણ અમેરિકી દેશ વેનેઝુએલા હાલ ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યું છે. 126 વર્ષના સૌથી મોટા ભૂકંપને પરિણામે દેશમાં તબાહી મચી છે. હજારોના મોતની આશંકા છે. વેનેઝુએલા માટે હજુ પણ જોખમ ટળ્યું નથી. ઉપરાછાપરી બે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવવા પાછળનું શું કારણ? અત્યાર સુધી આ ભૂકંપમાં કેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા...તમામ વિગતો જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:29 PM IST
Explained: 'બારૂદના ઢગલે' બેઠું છે વેનેઝુએલા, 126 વર્ષનો સૌથી મોટો ભૂકંપ! ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટનો ભોગ કેમ બન્યું?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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'બારૂદના ઢગલે' બેઠું છે વેનેઝુએલા, 126 વર્ષનો સૌથી મોટો ભૂકંપ! ડબલ સિસ્મિક ઈવેન્ટનો
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