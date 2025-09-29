Prev
કૃષ્ણ ભક્તને કેમ મળ્યો જિહાદી જનરલ, હવે FBI ચીફ કાશ પટેલે કેમ મિલાવ્યો અસીમ મુનીર સાથે હાથ, ગુસ્સે થયા NRI

US News: સનાતની એફબીઆઈ ચીફ કાશ પટેલ અને પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર વચ્ચેની મુલાકાતથી અમેરિકામાં રહેતા લાખો ભારતીય-અમેરિકનો ગુસ્સે ભરાયા છે. તેઓ પટેલના નિર્ણયને ખોટો ગણાવી રહ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:23 PM IST

કૃષ્ણ ભક્તને કેમ મળ્યો જિહાદી જનરલ, હવે FBI ચીફ કાશ પટેલે કેમ મિલાવ્યો અસીમ મુનીર સાથે હાથ, ગુસ્સે થયા NRI

US News: ભારતીય-અમેરિકન કાશ પટેલ હાલમાં અમેરિકન રાજકારણમાં ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર સાથે હાથ મિલાવતા તેમના તાજેતરના ફોટાએ તેમને વિવાદના કેન્દ્રમાં મૂક્યા છે. આ ફોટામાં તેઓ પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર સાથે હાથ મિલાવતા જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ થતાં જ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય-અમેરિકનો ગુસ્સે ભરાયા હતા. તેઓએ અસીમ મુનીર સાથેની આ મુલાકાત પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.

કાશ પટેલના કાર્યોથી કેમ નારાજ છે લોકો?

કાશ પટેલે એફબીઆઈ ડિરેક્ટર બનવાના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન જય શ્રી કૃષ્ણનો નારો લગાવ્યો હતો, પોતાના માતાપિતાના પગ સ્પર્શ્યા અને ગીતા પર હાથ રાખીને શપથ લીધા ત્યારે તેઓ હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા. તેમણે હંમેશા ખુલ્લેઆમ પોતાની હિન્દુ ઓળખ અને રામ મંદિર માટે સમર્થન વ્યક્ત કર્યું છે. તેથી, પાકિસ્તાનના ટોચના લશ્કરી અધિકારી સાથેના તેમના ગરમ હાથ મિલાવવાથી ઘણા લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા.

પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ સાથે કાશ પટેલની મુલાકાત ત્યારે થઈ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરનું સ્વાગત કર્યું. બેઠકમાં હાજર રહેલા એફબીઆઈ ડિરેક્ટર કાશ પટેલે પણ પ્રોટોકોલ મુજબ શાહબાઝ અને મુનીર સાથે હાથ મિલાવ્યા.

આ ફોટાએ આગમાં ઘી ઉમેર્યું

ટ્રમ્પના પાકિસ્તાન પ્રત્યેના સકારાત્મક અભિગમથી ભારત પહેલેથી જ અસ્વસ્થ છે. આવા સમયે, કાશ પટેલના આ ફોટાએ આગમાં ઘી ઉમેર્યું. મુનીરના હિન્દુઓ અને ભારતીયો વિશેના નિવેદનોને ધ્યાનમાં રાખીને ટીકાકારો કહે છે કે આ હાથ મિલાવણી અપમાનજનક છે. તેઓ કહે છે કે કાશ પટેલે તેને ટાળવું જોઈતું હતું.

એનઆરઆઈ કાશ પટેલને માત્ર અમેરિકન અધિકારી જ નહીં, પણ તેમના ગુજરાતી મૂળ અને ધાર્મિક ઓળખને કારણે તેમને સાંસ્કૃતિક પ્રતિનિધિ તરીકે પણ જુએ છે. આ જ કારણ છે કે તેમના દરેક પગલાને ધાર્મિક અને રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી તપાસવામાં આવે છે.

બંને અલગ વ્યક્તિત્વ છે

આ ઘટના ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. કાશ પટેલે હંમેશા રામ મંદિર અને હિન્દુત્વને સાંસ્કૃતિક ગૌરવ ગણાવ્યું છે. આ દરમિયાન, અસીમ મુનીરને બે રાષ્ટ્ર સિદ્ધાંતના સમર્થક માનવામાં આવે છે, જે હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોને અલગ માને છે. પરિણામે, તેમનો હાથ મિલાવવો તેમના વિરોધીઓ માટે વિરોધાભાસનું પ્રતીક બની ગયો.

કેટલાક વિશ્લેષકો કહે છે કે આ ઘટના અમેરિકન ઇમિગ્રેશન રાજકારણની જટિલતાઓને પ્રકાશિત કરે છે. કાશ પટેલને ટ્રમ્પ દ્વારા હિન્દુ સંપર્કના ચહેરા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેથી, જ્યારે તેઓ સ્મિત સાથે પાકિસ્તાની નેતાનું સ્વાગત કરે છે, ત્યારે તે ફક્ત પ્રોટોકોલ નહીં, પરંતુ ઓળખ અને વફાદારીનો પ્રશ્ન બની જાય છે. તેઓ માને છે કે એક અમેરિકન અધિકારી તરીકે, પટેલ આવી ઔપચારિકતાઓ ટાળી શકતા નથી.

ટ્રમ્પના એકપક્ષીય વલણથી નારાજ છે ભારત 

ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા ભારે ટેરિફને કારણે ભારત-અમેરિકા સંબંધો હાલમાં મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ભારત પર 50% સુધીના ટેરિફ લાદ્યા છે, જ્યારે પાકિસ્તાનને અનેક છૂટછાટો આપી છે. કાશ્મીર નજીક તાજેતરમાં પહેલગામ હુમલો અને ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ વિવાદમાં દખલ કરવાના અમેરિકાના પ્રયાસોએ પણ ભારતને ગુસ્સે કર્યું છે.

ટ્રમ્પ વારંવાર દાવો કરી રહ્યા છે કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરી હતી, જે દાવાને ભારત સરકારે સખત રીતે નકારી કાઢ્યો છે. ભારતે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે કોઈ ત્રીજા દેશની કોઈ ભૂમિકા નથી. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, પટેલના વર્તનથી ભારતીય જનતા વધુ નારાજ થઈ. એક વરિષ્ઠ હિન્દુ અમેરિકન અધિકારીનું પાકિસ્તાનના કટ્ટરપંથી લશ્કરી વડા અસીમ મુનીર સાથે હાથ મિલાવવાનું સ્વીકારવું તેમને મુશ્કેલ લાગ્યું.
 

