/બાંગ્લાદેશમાં ગુંજી ઉઠ્યા જય શ્રી રામના નારા ! હજારો મશાલો લઈને રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા હિન્દુઓ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Bangladesh Hindu Protest: હાલના દિવસોમાં પડોશી બાંગ્લાદેશમાં બધું બરાબર નથી. ફરી એકવાર વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા છે. આ વખતે, ભગવાન રામની છબીના કથિત અપમાનને લઈને હિન્દુ સમુદાય ગુસ્સામાં ભડકી ઉઠ્યો છે. રાજધાની ઢાકા સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં વિરોધમાં તણાવ વધ્યો છે અને મોટા પાયે પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. શુક્રવારે, હજારો હિન્દુઓએ ઢાકામાં મશાલો લઈને કૂચ કરી હતી અને "જય શ્રી રામ" ના નારા લગાવ્યા હતા.
આ વિવાદ બાંગ્લાદેશના રંગપુર વિભાગના ગાયકબંધ જિલ્લામાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. ભગવાન રામની વિશ્વની સૌથી મોટી પ્રતિમા, 81 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા, પલાશબારીમાં શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને કાલી મંદિર સંકુલ, જેને સનાતન સંકુલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં બનાવવાની દરખાસ્ત હતી. જોકે, કેટલાક ઇસ્લામિક સંગઠનોના ભારે વિરોધને પગલે, વહીવટીતંત્રે ગયા અઠવાડિયે બાંધકામ અટકાવી દીધું હતું. મંદિર સલાહકાર શ્યામલ કુમાર મહંતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બાંધકામ અટકાવવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી. આનાથી હિન્દુ સંગઠનોમાં રોષ ફેલાયો હતો, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે વહીવટીતંત્રે ઉગ્રવાદીઓના દબાણમાં આ નિર્ણય લીધો છે.
છબીના અપવિત્રકરણથી ભડકેલો ગુસ્સો
પ્રતિમાના નિર્માણ સામેના વિરોધ દરમિયાન ભગવાન રામની છબીનું કથિત અપવિત્રકરણ પણ સામે આવ્યું છે. જગન્નાથ હોલ વિદ્યાર્થી સંઘના સમાજ કલ્યાણ સચિવ રામ પ્રસાદ સાહા ટોપુએ ઢાકા યુનિવર્સિટીમાં એક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે પહેલા એક ઉગ્રવાદી જૂથે ભગવાન રામ વિશે અફવાઓ ફેલાવી હતી, અને પછી બીજા જૂથે આપણા દેવતાની છબી પર જૂતા ફેંક્યા હતા. આ કૃત્યથી સમગ્ર હિન્દુ સમુદાયની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી છે.
**🚩 A message from Chattogram, Bangladesh 🇧🇩
You may mock our faith, but you cannot break our spirit. ✊🔥
The devotees of Lord Ram stand united. When Dharma is challenged, Hindus rise together. 🚩❤️#JaiShriRam #HinduUnity #Bangladesh pic.twitter.com/JbOScYkON3
— Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) June 20, 2026
દેશવ્યાપી આંદોલનને વધુ તીવ્ર બનાવવાની ચેતવણી
બાંગ્લાદેશી અખબાર બ્લિટ્ઝના સંપાદક સલાહુદ્દીન શોએબ ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં પહેલીવાર હિન્દુ સમુદાય આ રીતે એક થયો છે અને ઉગ્રવાદીઓને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે અને અંત સુધી લડતની જાહેરાત કરી છે. હિન્દુ સંગઠનોએ ચેતવણી પણ આપી છે કે જો ગુનેગારોની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે તો આંદોલન સમગ્ર દેશમાં ફેલાશે.
બાંગ્લાદેશ હિન્દુ બૌદ્ધ ખ્રિસ્તી એકતા પરિષદે પણ પલાશબારીમાં રાધા-ગોવિંદ મંદિરમાં ભગવાન રામની મૂર્તિની ધમકીઓ અને અપવિત્રતાની સખત નિંદા કરી છે. કાઉન્સિલે માંગ કરી છે કે સરકાર તાત્કાલિક ગુનેગારોની ધરપકડ કરે અને દેશમાં સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ અને સામાજિક શાંતિ જાળવી રાખવા માટે કાયદા અનુસાર સજા કરે. આ ઘટનાએ બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી અધિકારો અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતા પર ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે.