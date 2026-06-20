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બાંગ્લાદેશમાં ગુંજી ઉઠ્યા જય શ્રી રામના નારા ! હજારો મશાલો લઈને રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા હિન્દુઓ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Bangladesh Hindu Protest: બાંગ્લાદેશમાં ભગવાન રામની છબીનું અપમાન અને રામ પ્રતિમાના નિર્માણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણયથી ભારે હોબાળો મચી ગયો છે. પ્રતિમાના નિર્માણ પર પ્રતિબંધથી હિન્દુ સમુદાયમાં ગુસ્સો ફેલાયો છે. રાજધાની ઢાકા સહિત અનેક શહેરોમાં હજારો લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન માટે મશાલ કૂચ કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:29 PM IST
બાંગ્લાદેશમાં ગુંજી ઉઠ્યા જય શ્રી રામના નારા ! હજારો મશાલો લઈને રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા હિન્દુઓ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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