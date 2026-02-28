Prev
ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર કેમ કર્યો હુમલો ? આ છે 3 મોટા કારણ

Israel attack Iran : ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર ઘાતક હુમલો કર્યો છે, જેમાં અસંખ્ય મિસાઇલો છોડવામાં આવી છે. ઈરાનના પરમાણુ ઠેકાણાને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનીના ઘર અને ઓફિસને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:59 PM IST
  • ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર કર્યો મોટો હુમલો
  • ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનીના ઘર અને ઓફિસને ટાર્ગેટ કરાયા
  • ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલાઓ બાદ ઇરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો

Israel attack Iran : 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનીના ઘર અને ઓફિસને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, ખામેની આ હુમલામાં બચી ગયા અને હાલમાં છુપાઈ ગયા છે. ઇરાન પર એક સાથે અનેક મિસાઇલો છોડવામાં આવી, જેમાં તેના પરમાણુ ઠેકાણાઓને પણ ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે. 

ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલાઓ બાદ ઇરાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. ઇરાને ઇઝરાયલ અને અમેરિકા પર 30થી વધુ મિસાઇલો છોડી છે. ઈરાને તો એવું પણ કહ્યું હતું કે તે એટલો ઘાતક હુમલો કરશે કે કોઈએ તેની કલ્પના પણ નહીં કરી હોય.

ઇરાન પર હુમલાના આ છે મુખ્ય કારણ

ઇરાન પર હુમલાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ઇરાન પરમાણુ શક્તિ બનવા માંગે છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલને પહેલાથી જ ચિંતા હતી કે ઇરાન ગુપ્ત રીતે પરમાણુ બોમ્બ બનાવી ના લે.

ઇરાન પહેલા પણ આવી જ હરકતો કરી ચૂક્યું છે. તેણે મોટા પ્રમાણમાં યુરેનિયમ એકઠું કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ બોમ્બ બનાવવા માટે થાય છે. આ જ કારણે જૂન 2025માં ઇરાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઇરાન અવિશ્વસનીય રહ્યું. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ ઇરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર હુમલો કરીને તેને સંપૂર્ણપણે રોકવા માંગે છે, જેથી તેને ફરીથી ક્યારેય પરમાણુ શક્તિ બનવાનું વિચારતા અટકાવી શકાય. આ જ કારણે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા ઇરાન પર ઘાતક હુમલો કર્યો છે.

ઇરાન જેને સમર્થન કરે છે, તે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા પર હુમલો કરે છે

લોહિયાળ સંઘર્ષનું એક કારણ એ છે કે ઈરાન હિઝબુલ્લાહ (લેબનોન), હમાસ (ગાઝા), હુથી (યમન) અને ઈરાક અને સીરિયામાં શિયા લશ્કરને ટેકો આપે છે. આ જૂથોએ 2023-2024 ગાઝા યુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકા અને ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો હતો. આ એક પરિબળ પણ છે જે અમેરિકા અને ઇઝરાયલમાં ઇરાન પ્રત્યે નફરતને વેગ આપે છે.

કેટલાક સમયથી અમેરિકાએ ઈરાન પર એ દબાણ કરવાની કોશિશ કરી કે તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને રોકી દે, બધા યુરેનિયમ સોંપી દે અને તેના મિસાઇલ પ્રોગ્રામ અને પ્રોક્સી જૂથો (હિઝબુલ્લાહ, હમાસ અને હુથી)ને સપોર્ટ ના કરે. જોકે, ઈરાને આ શરતો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેથી ટ્રમ્પે જાહેર કર્યું હતું કે, હવે કોઈ વાટાઘાટો થશે નહીં, કાર્યવાહી જ કરવામાં આવશે.

