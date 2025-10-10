આ શું? સાચે જ..! કોને કર્યો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને નોબલ પુરસ્કાર સમર્પિત ? જાણો કેમ કર્યું આવું ?
સતત નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની હિમાયત કરી
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયા કોરિના મચાડોએ પોતાનો પુરસ્કાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સમર્પિત કર્યો છે. ટ્વિટર પરની પોતાની પોસ્ટમાં, મચાડોએ વેનેઝુએલા માટે લડાઈમાં ટ્રમ્પના સમર્થન બદલ આભાર પણ માન્યો. વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતાએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની સરમુખત્યારશાહી સામે લડતી વખતે, અમારા ભાગીદારોએ હંમેશા અમેરિકન સહાયને પ્રાથમિકતા આપી. એ નોંધવું જોઈએ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સતત નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની હિમાયત કરી છે. ટ્રમ્પ દાવો કરે છે કે તેમણે સાતથી વધુ યુદ્ધો અટકાવ્યા છે અને તેથી આ પુરસ્કારને પાત્ર છે.
પોસ્ટમાં કહ્યું કે અમે વિજયના ઉંબરે છીએ
તેણીએ ટ્વિટર પર લખ્યું કે બધા વેનેઝુએલાના લોકોના સંઘર્ષની આ વિશાળ માન્યતા અમારા કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રેરણા છે. મચાડોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે અમે વિજયના ઉંબરે છીએ, અને આજે, પહેલા કરતાં વધુ, અમે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના લોકો, લેટિન અમેરિકાના લોકો અને વિશ્વના લોકશાહી રાષ્ટ્રો પર સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી પ્રાપ્ત કરવામાં અમારા મુખ્ય સાથી તરીકે વિશ્વાસ કરીએ છીએ.
આ વર્ષના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવાની જાહેરાત
ઉલ્લેખનીય છે કે વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને શુક્રવારે આ વર્ષના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મારિયાને એક એવી મહિલા તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી જેમણે ગાઢ અંધકાર વચ્ચે લોકશાહીની જ્યોતને સળગતી રાખી હતી.
મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે પ્રશંસા કરવામાં આવી
નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિના અધ્યક્ષ જોર્ગેન વાટને ફ્રિડનેસે જણાવ્યું હતું કે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી માટે વિપક્ષના ઉમેદવાર રહેલા મારિયાને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની સરકાર સામે એક સમયે ઊંડા વિભાજિત વિપક્ષને એક કરવા માટે મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.
સાથે ફોન પર વાત કરતા જોવા મળે
ફ્રિડનેસે કહ્યું કે મારિયાને છેલ્લા એક વર્ષથી છુપાઈને રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે. તેમના જીવને ગંભીર જોખમો હોવા છતાં, તે દેશમાં જ રહી છે, અને આ નિર્ણયથી લાખો લોકોને પ્રેરણા મળી છે. મારિયા (જે સ્પેનમાં દેશનિકાલમાં રહે છે) ના નજીકના સાથી એડમુન્ડો ગોન્ઝાલેઝે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તેઓ તેમની સાથે ફોન પર વાત કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં, મારિયા ગોન્ઝાલેઝને કહેતા સાંભળી શકાય છે, "હું આશ્ચર્યચકિત છું. મને વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો."
