યુગાન્ડાના આર્મી ચીફે તુર્કી પાસે કેમ સૌથી સુંદર છોકરીની માંગણી કરી? ભારતથી આ કારણસર ડરે છે
Uganda Army Chief: યુગાન્ડાના આર્મી ચીફ કેનેરુગાબાએ તુર્કી પાસે એવી તે અજીબોગરીબ માંગણી કરી નાખી કે લોકો વિચારમાં પડી ગયા. આવું પહેલીવાર નથી બન્યું. આ પહેલા તેઓ ઈટાલીના પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોની વિશે પણ વિચિત્ર માંગણી કરી ચૂક્યા છે. કેન્યા પર ચડાઈ કરવાની ધમકી પણ આપી હતી.
- યુગાન્ડાના આર્મી ચીફે તુર્કી પાસે 2 અજીબોગરીબ માંગણીઓ કરી નાખી
- એક અબજ ડોલર અને તુર્કીની સૌથી સુંદર છોકરીની કરી માંગણી
- આ આર્મી ચીફ ભારત સહિત કેટલાક દેશોથી ડરે છે. જાણો તેનું કારણ
Trending Photos
આફ્રીકી દેશ યુગાન્ડાના આર્મી ચીફ મુહૂજી કેનેરુગાબા એકવાર ફરીથી ચર્ચામાં આવી ગયા છે. તેમણે તુર્કી પાસે એક એવી વિચિત્ર માંગઈ કરી છે લોકો જાણીને દંગ રહી જાય છે. તેમણે એક અબજ ડોલરની સાથે દેશની સૌથી સુંદર મહિલા દુલ્હન તરીકે તેમને આપવાની માંગણી કરી છે. જો આમ ન થાય તો યુગાન્ડા તેમની સાથે બધા સંબંધ તોડી નાખશે એવી ધમકી પણ આપી દીધી છે. જો કે ત્યારબાદ તેમણે આવી વિચિત્ર માંગણીઓવાળી ટ્વીટ હટાવી દીધી પરંતુ તેમણે આવી માંગણીઓ કેમ કરી તેની પાછળ કોઈ કારણ સામે આવ્યું નથી.
કેમ મૂકી હતી આવી ઓફર
યુગાન્ડાના આર્મી ચીફ જનરલ મુહૂજી કેનેરુગાબાએ તુર્કી સામે બે વિચિત્ર માંગણીઓ મૂકી દીધી. પહેલી માંગણી એ હતી કે તુર્કી તેમને એક અબજ ડોલર આપે. આ માંગણી સોમાલિયામાં ઈસ્લામી આતંકીઓ સામે લડવામાં યુગાન્ડના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સૈન્ય અભિયાન માટે કરાઈ. બીજી માંગણી તુર્કીની સૌથી સુંદર યુવતી તેમને સોંપવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે તુર્કી પોતાના દેશની સૌથી સુંદર મહિલા તેમને સોંપી જેની સાથે તેઓ લગ્ન કરશે.
સાથે ધમકી પણ આપી
એટલું જ નહીં તુર્કીના સેના પ્રમુખે 30 દિવસની અંદર જો આવું નહીં થાય તો તુર્કીને ગંભીર કૂટનીતિક પરિણામો ભોગવવાની ધમકી પણ આપી દીધી. તેમણે ચેતવણી આપી કે જો તુર્કી 30 દિવસની અંદર તેમને એક અબજ ડોલર અને એક સુંદર છોકરી નહીં આપે તો યુગાન્ડાની રાજધાની કંપાલામાં તુર્કીનું દૂતાવાસ બંધ કરી દેવાશે.
જોર્જિયા મેલોની સાથે લગ્નની મૂકી હતી ઓફર
અત્રે જણાવવાનું કે આ આર્મી ચીફ કેનેરુગાબા યુગાન્ડાના રાષ્ટ્રપતિ યોવેરી મુસેવેનીના પુત્ર છે. તેમણે આવું નિવેદન કોઈ પહેલીવાર નથી આપ્યું. ઓક્ટોબર 2022માં તેમણે ઈટાલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે લગ્નની રજૂઆત કરી હતી. તેના બદલામાં 100 અંકોલે ગાયોની ઓફર મૂકી હતી. આ ગાયોને કેનેરુગાબાએ ધરતીની સૌથી સુંદર ગાયો ગણાવી હતી. ત્યારે મેલોની ઈટાલીની પીએમ પણ જો કે બન્યા ન હતા.
કેનેરુગાબાએ તે સમયે ટ્વીટર પર ફોલોઅર્સને પૂછ્યું હતું કે મેલોની સાથે લગ્ન કરવા માટે તેમને કેટલી ગાયો આપવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં લખ્યું હતું કે અમારી સંસ્કૃતિમાં જે છોકરીને તમે પસંદ કરો તેને તમે એક ગાય આપો છો. જો કેઆ પ્રસ્તાવ બાદ એક ધમકી આવી. કેનેરુગાબાએ કહ્યું કે, જો રોમન અમારી ગાયને અસ્વીકારે તો તેનો અર્થ એ થયો કે અમે રોમ પર કબજો કરીશું. તેમાં અમને અનેક દિવસો લાગશે.
પિતાએ માંગવી પડી માફી
તેમના આ નિવેદનની સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ ટીકા થઈ હતી. પછી કેનેરુગાબાના પિતા અને યુગાન્ડાના રાષ્ટ્રપતિ યોવેરી મુસેવેનીએ પુત્રની ટિપ્પણીઓ પર માફી માંગવી પડી હતી. મુહૂજી કે જે પિપતાના સંભવિત વારસદાર તરીકે જોવામાં આવે છે તેમણે 2022માં જાહેરમાં કેન્યા પર આક્રમણ કરવાની પણ ધમકી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે મને અને મારી સેનાને નૈરોબી પર કબજો કરવામાં બે અઠવાડિયાથી વધુ સમય નહીં લાગે. આ ધમકીના કારણે તેમના પિતાએ તેમને આર્મી ચીફના પદેથી હંગામી રીતે હટાવ્યા પણ હતા. આ સાથે કેન્યાની સત્તાવાર રીતે માફી પણ માંગી હતી.
People often ask me, what do I fear? I fear all the nuclear powers i.e. USA, the Russian Federation, China, the United Kingdom, France, India, Pakistan, North Korea and Israel. I cannot mess with those guys. Maximum respect.
— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026
સતત એક્ટિવ રહે છે સોશિયલ મીડિયા પર
કેનેરુગાબા સતત સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે. હાલમાં જ તેમણે એક ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે લોકો હંમેશા મને પૂછે છે કે તમને શેનાથી ડર છે? તો તેમણે કહ્યું કે મને અમેરિકા, રશિયા, ચીન, યુકે, ફ્રાન્સ, ભારત, પાકિસ્તાન, ઉત્તર કોરિયા, ઈઝરાયેલ જેવી પરમાણુ શક્તિઓનો ડર છે. હું તેમની સાથે ભીડી શકું નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે