/Donald Trump: ચીન પહોંચેલા અમેરિકી અધિકારી કેમ ન લઈ ગયા પોતાના ફોન-લેપટોપ, જાસૂસીનો ડર કે અન્ય કારણ?

Donald Trump China Visit: ચીનમાં અમેરિકી અધિકારીઓએ ડિજિટલ લોકડાઉનની સાથે પ્રવેશ કર્યો. ચીનની યાત્રા દરમિયાન ટ્રમ્પની સાથે ઘણા અધિકારી પોતાના પર્સનલ ફોન અને લેપટોપ લઈ ગયા નથી. તેની જર્યાએ તે એવી ડિવાઇસ લઈ ગયા, જેમાં જરૂરી ડેટા નહતો જેથી જાસૂસી અને ડેટા ચોરી જેવી સમસ્યાથી બચી શકાય.
બેઇજિંગઃ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચીનના ૩ દિવસના પ્રવાસે મોટા કાફલા સાથે ગયા છે. અત્યાર સુધી મળેલા અહેવાલો મુજબ, તેઓ ચીની રાષ્ટ્રપતિને પોતાના પક્ષમાં લાવવા માટે તમામ હથકંડા અપનાવી રહ્યા છે. તેઓ જિનપિંગ સાથેની દોસ્તીને પોતાનું સન્માન ગણાવી રહ્યા છે. પરંતુ દિલમાં ક્યાંક એવો ડર પણ છે જે તેમને ચીનથી સાવધ રાખી રહ્યો છે. આ ડરને કારણે ટીમ ટ્રમ્પમાં કેવી રીતે 'ડિજિટલ લોકડાઉન' લાગુ થયું છે, સમજો અમારા આ રિપોર્ટમાં...
આખી દુનિયામાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જ્યાં પણ જાય છે, તેમનો કાફલો કંઈક આવા જ દબદબા ભર્યો હોય છે. આકાશમાં એરફોર્સ-1ની સાથે ફાઈટર જેટ્સ અને જમીન પર ડઝનબંધ બુલેટપ્રૂફ લિમોઝીન સાથે સેંકડો સુરક્ષા અધિકારીઓનો પહેરો. 3 દિવસના ચીન પ્રવાસે ગયેલા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાફલાનો દબદબો તો એ જ છે, પરંતુ દિલમાં એવી દહેશત છે કે આખી કોર ટીમમાં 'ડિજિટલ લોકડાઉન' કરી દેવું પડ્યું છે.
જી હા, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચીન યાત્રા દરમિયાન અમેરિકી અધિકારીઓ માટે કડક 'ડિજિટલ લોકડાઉન'ના નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. આ નીતિ હેઠળ સ્પષ્ટ નિર્દેશો છે કે પ્રતિનિધિમંડળનો કોઈ પણ સભ્ય પોતાના નિયમિત સ્માર્ટફોન અને લેપટોપનો ઉપયોગ કરશે નહીં. બેજિંગમાં ટીમ ટ્રમ્પની આ હાલત ત્યારે છે જ્યારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ચીનના રાષ્ટ્રપતિના વખાણ કરી રહ્યા છે અને તેમના મિત્ર હોવાને આખા અમેરિકાના સન્માનની વાત ગણાવી રહ્યા છે.
વિચારો તો ખરા, જીભ પર દોસ્તીનો આવો દેખાવો અને દિલમાં આવો ડર! અને માત્ર ડર જ નહીં, જિનપિંગ પર હાવી થવાનો ટ્રમ્પનો ડ્રામા પણ ઓછો રસપ્રદ નથી. તેની પહેલી ઝલક ટ્રમ્પના હાથ મિલાવવાના વીડિયોમાં જોવા મળી, જેમાં તેઓ જિનપિંગ પર હાવી થવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આ તસવીરો ટ્રમ્પ અને જિનપિંગના હેન્ડશેકની છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે તકરાર દેખાઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પોતાના સમકક્ષોને મળે છે, ત્યારે હેન્ડશેક કર્યા પછી ટ્રમ્પ સામેવાળા રાષ્ટ્રાધ્યક્ષનો હાથ પોતાની તરફ ખેંચી લે છે.. તેમણે જિનપિંગ સાથે પણ આવું જ કરવાની કોશિશ કરી.
15 સેકન્ડમાં ઘણીવાર ટ્રમ્પે જિનપિંગનો હાથ ખેંચવાની કોશિશ કરી પરંતુ જિનપિંગ પણ તૈયારી કરીને આવ્યા હતા. તેમણે હાથ મજબૂતીથી પકડી રાખ્યો. બંને નેતાઓ વચ્ચે હેન્ડશેક દરમિયાન ખેંચતાણ જોવા મળી. શી જિનપિંગ હેન્ડશેક માટે તૈયારી કરીને આવ્યા હતા, તો ટ્રમ્પ એન્ડ ટીમ પણ બેજિંગ આવતા પહેલા પોતાની પૂરી તૈયારી સાથે આવી છે. કારણ કે અમેરિકી એજન્સીઓ ખુબ સારી રીતે જાણે છે કે બેજિંગ 'માસ સર્વેલન્સ' વાળું શહેર છે.
એટલે કે અહીં દરેક ડિવાઈસ પર સરકારની નજર રહે છે, તેથી ટ્રમ્પ પ્રશાસને પહેલા જ પોતાના અધિકારીઓને 'ડિજિટલ લોકડાઉન'નું પાલન કરવાનો કડક નિર્દેશ આપી દીધો. જે અંતર્ગત ટ્રમ્પ પ્રશાસને ‘નો પર્સનલ ડિવાઈસ’ નીતિ અપનાવી છે. બિજિંગ પહોંચેલા અમેરિકી અધિકારીઓને આદેશ અપાયો કે સ્માર્ટફોન-લેપટોપના ઉપયોગથી તેઓ બચે. ચીનની જાસૂસી રોકવા માટે આ નિર્ણય લેવાયો. કેમ કે ચીનની 'ફોર્સ્ડ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર'થી અમેરિકા ગભરાયું છે. અમેરિકાને પોતાને સંવેદનશીલ ડેટા ચોરીનો ડર સતાવી રહ્યો છે. બસ એટલે જે ચીન પ્રવાસ સમયે અમેરિકી પ્રતિનિધિમંડળ સુરક્ષિત ડિવાઈસનો જ ઉપયોગ કરશે.
ત્રણ દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન અમેરિકી સુરક્ષા એજન્સીઓને ડર છે કે ચીની નેટવર્ક અથવા ઉપકરણો દ્વારા સંવેદનશીલ માહિતી અને ટેકનિકલ ડેટા ચોરી શકાય છે. તેથી, અધિકારીઓ માત્ર ખાસ રીતે સુરક્ષિત અને ટ્રેક ન કરી શકાય તેવા ઉપકરણોનો જ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.