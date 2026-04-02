દુનિયાભરમાં કોઈ પણ નેતા કેમ નથી થતા રિટાયર, જાણો ભારતથી લઈને અમેરિકા સુધી શું છે નિયમો?
Politicians Retirement: સામાન્ય રીતે કોઈપણ નોકરી હોય કે વ્યવસાયમાંથી લોકો નિવૃત્ત થાય છે. પરંતુ અન્ય વ્યવસાયોથી ઉલટું રાજકારણમાં રિટાયરમેન્ટની કોઈ નક્કી સમયમર્યાદા નથી. ચાલો જાણીએ તેની પાછળનું શું છે કારણ અને તેને લગતા નિયમો શું છે.
- રાજકારણમાં નિવૃત્તિની કોઈ ચોક્કસ નીતિ કેમ નથી?
- ભારતના બંધારણમાં નેતાઓની નિવૃત્તિ માટે શું છે જોગવાઈ?
- જાણો દુનિયાના શક્તિશાળી લોકશાહી દેશોના નિયમો
Politicians Retirement: મોટાભાગના વ્યવસાયોમાં રિટાયરમેન્ટની એક નક્કી સમયમર્યાદા હોય છે. સરકારી કર્મચારીઓ, ન્યાયાધીશો અને પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કર્મચારીઓ આ બધા એક ચોક્કસ ઉંમરે પહોંચ્યા બાદ પોતાના પદ પરથી નિવૃત્ત થાય છે. પરંતુ રાજકારણમાં નિયમો તદ્દન અલગ હોય છે. ભારત અને અમેરિકા જેવા લોકશાહી દેશોમાં નેતાઓ માટે નિવૃત્તિની કોઈ ઉંમર નક્કી નથી. આનાથી અવારનવાર એક સામાન્ય પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે, આખરે રાજકારણીઓ 70 કે 80 વર્ષની ઉંમર સુધી સત્તામાં કેમ ટકી રહે છે?
શું છે નિયમ?
રાજનેતાઓનું રિટાયર ન થવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે, તેઓ સત્તામાં કેવી રીતે આવે છે. સરકારી અધિકારીઓથી ઉલટું રાજનેતાઓને જનતા દ્વારા ચૂંટવામાં આવે છે. લોકશાહીમાં સૌથી મોટી સત્તા મતદારો પાસે હોય છે. જો લોકો કોઈ નેતાને સમર્થન કરતા રહે છે, તો તેમને પદ પર રહેતા અટકાવવા માટે કોઈ કાનૂની અવરોધ હોતો નથી.
અનુભવને માનવામાં આવે છે તાકાત
રાજકારણમાં ઉંમરને ઘણીવાર નબળાઈને બદલે સમજદારી અને અનુભવ સાથે જોડવામાં આવે છે. વરિષ્ઠ નેતાઓને સંકટ, વાતચીત અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો સંભાળવામાં વધુ સક્ષમ માનવામાં આવે છે. દાયકાઓનો તેમનો અનુભવ એક રાજકીય ફાયદો બની શકે છે. જે તેમને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ પોતાનો પ્રભાવ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
ભારતમાં શું નિયમ છે?
ભારતના બંધારણમાં માત્ર રાજકારણમાં પ્રવેશવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ ઉંમર નક્કી કરવામાં આવી છે. લોકસભા માટે 25 વર્ષ અને રાજ્યસભા માટે 30 વર્ષની ઉંમર હોવી જરૂરી છે. સાંસદો, મુખ્યમંત્રી અથવા વડાપ્રધાન માટે પણ ઉંમરની કોઈ ઉપલી મર્યાદા નક્કી નથી.
જો કે, રાજકીય પક્ષો કેટલાક અનૌપચારિક દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એક અલિખિત નિયમ છે કે, 75 વર્ષથી વધુ ઉંમરના નેતાઓને સક્રિય ભૂમિકાઓમાંથી હટાવીને ઘણીવાર સલાહકાર પદો પર મોકલી દેવામાં આવે છે.
અમેરિકામાં શું છે નિયમ?
અમેરિકામાં પણ રાજકીય નેતાઓ માટે કોઈ મહત્તમ વય મર્યાદા નથી. રાષ્ટ્રપતિ પદ બે ટર્મ (કાર્યકાળ) સુધી મર્યાદિત છે, પરંતુ ઉંમર અહીં કોઈ બાધા બનતી નથી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને જો બાઈડેન જેવા નેતાઓએ મોટી ઉંમરે પણ ચૂંટણી લડી છે અને પદ સંભાળ્યું છે.
અન્ય દેશોમાં શું છે સ્થિતિ?
ચીન જેવા દેશોમાં એક સમયે '7 અપ 8 ડાઉન' નામનો અનૌપચારિક નિવૃત્તિનો નિયમ હતો, જે નેતાઓને લગભગ 68 વર્ષની ઉંમરે પદ છોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો હતો. જો કે, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે આ જૂની પરંપરાઓને બાજુ પર મૂકી દીધી છે. તેવી જ રીતે રશિયામાં પણ આવા જ બંધારણીય બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે.
