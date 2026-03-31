ગુજરાતી ન્યૂઝWorldહવે તો ઈરાનની બરાબર પાછળ પડી ગયા છે આ મુસ્લિમ દેશો! ટ્રમ્પને ગુપ્ત સંદેશ પણ મોકલ્યો

હવે તો ઈરાનની બરાબર પાછળ પડી ગયા છે આ મુસ્લિમ દેશો! ટ્રમ્પને ગુપ્ત સંદેશ પણ મોકલ્યો

Iran-Israel US War Updates: એકબાજુ જ્યાં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકાનું યુદ્ધ દિવસેને દિવસે ભીષણ થઈ રહ્યું છે અનેક દેશોને લપેટામાં લઈ રહ્યું છે ત્યાં હવે એવા પણ સમાચાર આવી રહ્યા છેકે ખાડીના એવા કેટલાક દેશો છે જે ઈચ્છે છે કે અમેરિકા અધવચ્ચે આ સૈન્ય કાર્યવાહી બંધ કરે નહીં. જ્યાં સુધી ઈરાનમાં ધાર્મિક નેતૃત્વ ન બદલાય ત્યાં સુધી અમેરિકાએ આ કાર્યવાહી ચાલુ રાખવી જોઈએ

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 31, 2026, 10:14 AM IST
  • પહેલા નારાજગી પરંતુ હવે ઈચ્છે છે ઈરાનમાંથી હટે ધાર્મિક નેતૃત્વ
  • આ દેશોએ હુમલાઓમા ભાગ નથી લીધો પરંતુ હવે ઈચ્છે છે કે ઈરાન પર હુમલા બંધ ન થાય
  • જો કે ઓમાન અને કતાર કૂટનીતિક સમાધાનનું કરે છે સમર્થન

ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કરીને યુદ્ધ છેડી દીધુ. ઈરાને પણ ત્યારબાદ વળતો પ્રહાર કરીને ઈઝરાયેલની સાથે સાથે અન્ય દેશોના નાકમાં દમ લાવી દીધો છે. યુદ્ધ જે રીતે સમગ્ર વિશ્વને ભરડામાં લઈ રહ્યું છે તે જોતા અનેક દેશો તેના લપેટામાં આવવાના કારણે ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ છેડાય તો પણ નવાઈ નહીં. જો કે આ બધા વચ્ચે યુદ્ધને ઠંડુ પાડવા માટેના પ્રયત્નો પણ ચાલુ હોવાનું કહેવાય છે પરંતુ કેટલાક દેશો એવા પણ છે જે ઈચ્છે છે કે જ્યાં સુધી ઈરાનમાં સત્તા પરિવર્તન ન થાય ત્યાં સુધી તેના પર હુમલા બંધ કરવા ન જોઈએ. 

ખાડી દેશોના મનમાં શું છે?
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ ખાડી  દેશોનો એવો તર્ક છે કે એક મહિનાના હવાઈ હુમલાઓ છતાં ઈરાનમાં ધાર્મિક શાસન હજુ સુધી હટ્યું નથી. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે તો પૂરતી સૂચના ન મળવાના કારણે નારાજ જોવા મળી રહેલા આ દેશો હવે તેને ઈરાનમાં જે ધાર્મિક નેતૃત્વ છે તેનો ખાતમો બોલાવવાની ઐતિહાસિક તક તરીકે જોઈ રહ્યા છે. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે સાઉદી અરબ, યુએઈ, કુવૈત અને બેહરીને બંધ બારણે એવું કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી ઈરાની નેતૃત્વમાં મોટો ફેરફાર ન આવે ત્યાં સુધી તેઓ આ સૈન્ય ઓપરેશન બંધ ન થાય એવું ઈચ્છે છે. 

ટ્રમ્પ શું કહે છે?
અત્રે જણાવવાનું કે આ માંગણી એવા સમયે આવી છે કે જ્યારે ટ્રમ્પ પોતે યુદ્ધને વધારવા કે કોઈ પણ ભોગે બંધ કરાવવા પર અસમંજસ અનુભવી રહ્યા છે. કારણ કે આ યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં 3000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. રવિવારે સાંજે એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, સાઉદી અરબ જોરદાર પલટવાર કરી રહ્યું છે. કતાર પલટવાર કરે છે, યુએઈ પણ પલટવાર કરી રહ્યું છે. કુવૈત અને બેહરીન પણ પલટવાર કરી રહ્યા છે. 

આ દેશો ઈચ્છે છે અમેરિકા હુમલા ન રોકે
ખાડી દેશોમાં અનેક ઠેકાણે અમેરિકાના બેસ અને સૈનિકો હાજર છે જ્યાંથી અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલા કર્યા છે પરંતુ આ દેશોએ આ હુમલાઓમાં ભાગ લીધો નથી. ખાડી સહયોગી દેશો અલગ અલગ સ્તરે આ યુદ્ધનું સમર્થન કરે છે. જો કે ક્ષેત્રીય નેતાઓ હવે આગળ પડીને અમેરિકાની કોશિશોનું ભરપૂર સમર્થન કરી રહ્યા છે. એપીના એક રિપોર્ટ મુજબ ખાડી વિસ્તારના એક  રાજનયિકે જણાવ્યું કે આ મામલે કેટલાક મતભેદો પણ છે. ઈરાન પર સૈન્ય દબાણ વધારવા માટે સૌથી વધુ તો સાઉદી અરબ અને યુએઈ માંગણી કરી રહ્યા છે. 

યુએઈ કેમ ચીડાઈ રહ્યું છે?
રાજનયિકે એમ પણ કહ્યું કે યુએઈ કદાચ ખાડી દેશોમાં સૌથી વધુ કડક સ્ટેન્ડ લેનારા દેશ તરીકે ઉભર્યો છે અને તે ટ્રમ્પ પર જમીન સ્તરે હુમલા માટે પણ આદેશ આપવા માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. કુવૈત અને બેહરીન પણ આ વિકલ્પના પક્ષમાં છે. યુએઈ જેણે ઈરાન તરફથી 2300થી વધુ મિસાઈલો અને ડ્રોનના હુમલાનો સામનો કર્યો છે, જેમ જેમ યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાઈ રહ્યું છે તેમ તેમ વધુ ચીડાઈ રહ્યું છે. આ હુમલાઓથી મિડલ ઈસ્ટમાં વેપાર અને પર્યટન માટે એક સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ કેન્દ્ર તરીકે તેની છબી ધૂળધાણી થઈ જવાનું જોખમ પેદા થઈ રહ્યું છે. 

આ 2 દેશ કરે છે કૂટનીતિક સમાધાનની તરફેણ
બીજી બાજુ ઓમાન અને કતારે કૂટનીતિક સમાધાનનું સમર્થન કર્યું છે. રાજનયિકે કહ્યું કે સાઉદી અરબે અમેરિકાને એવો તર્ક આપ્યો છેકે યુદ્ધને હાલ ખતમ કરવાથી સારું કોઈ સમાધન હોઈ શકશે નહીં. સાઉદી અરબનું કહેવું છે કે યુદ્ધના ફાઈનલ સોલ્યુશનમાં ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને નષ્ટ કરવા, તેની બેલિસ્ટિક મિસાઈલ ક્ષમતાને નષ્ટ કરવી, પ્રોક્સી સમૂહો માટે ઈરાનનું સમર્થન ખતમ કરવું વગેરે હોવા જોઈએ. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

