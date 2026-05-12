/દુનિયાને સોનું વેચનારા શેખ પોતે કેમ નથી પહેરતા ગોલ્ડ? કારણ જાણીને દંગ રહી જશો!

Gold News: સોનાની ચમક કોને ન ગમે? પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આખી દુનિયાને સોનું વેચનારા દુબઈના શેખ પોતે કેમ સોનું નથી પહેરતા? સોનાની ગાડી, અબજોની સંપત્તિ છતાં પોતે કેમ સોનાનું પહેરવાથી અંતર જાળવે છે?
દુબઈ એ સિટી ઓફ ગોલ્ડ તરીકે ઓળખાય છે. અહીં એટીએમથી પણ સોનું નીકળે છે. પરંતુ એક ચોંકાવનારું સત્ય એ પણ છે કે અબજોની સંપત્તિના માલિક એવા દુબઈના શેખ પોતે સોનાના દાગીના પહેરતા નથી. આખરે તેની પાછળ શું કારણ છે? તમને દુબઈના રસ્તાઓ પર 24 કેરેટ સોને મઢેલી લક્ઝરી કાર જોવા મળી જાય પરંતુ તે કારોને દોડાવનારા શેખોના ગળામાં સોનાની ચેન કે આંગળીમાં સોનાની વિટીં કદાચ જોવા નહીં મળે. આ વિરોધાભાસ દુનિયાભરના પર્યટકોના મનમાં જિજ્ઞાસા પેદા કરે છે કે તેઓ સોનું કેમ પહેરતા નથી.
કોઈ નિયમ છે?
ઈસ્લામ ધર્મમાં પુરુષો માટે સોનું અને રેશમ પહેરવું એ હરામ એટલે કે વર્જિત ગણવામાં આવ્યું છે. હદીસ મુજબ આ ચીજો પુરુષો માટે નહીં પરંતુ મહિલાઓના શ્રૃંગાર માટે છે. દુબઈના શેખ આ ધાર્મિક નિયમનું ખુબ જ કડકાઈથી પાલન કરે છે. મહિલાઓ સોનાના દાગીના પહેરતી જોવા મળે છે પરંતુ શેખો મોટાભાગે ટાળે છે.
અમીરીમાં પણ સાદગીની અનોખી મિસાલ
અરબ સંસ્કૃતિમાં સાદગીને ખુબ મહત્વ આપવામાં આવે છે. સફેદ કંદૂરા અને ઘરેણા વગરનો પહેરવેશ તેમની શાલિનતા અને સમાનતાનું પ્રતિક છે. અહીંના સમાજમાં વધુ પડતા સોનાના દાગીના પહેરવા એ પુરુષો માટે શાલીન ગણાતું નથી. પછી ભલે તે ગમે તેટલા અમીર હોય.
સોનાની કારો અને મહેલ કેમ?
લોકો પૂછે છે કે જો પહેરવાની મનાઈ છે તો પછી સોનાની કાર મહેલ કેમ? વાત જાણે એમ છે કે શરીયત મુજબ સોનાના ઘરેણા પહેરવાની મનાઈ છે. પરંતુ તેને સંપત્તિ, રોકાણ કે વ્યાપારિક વસ્તુ તરીકે કારોમાં કે મહેલોની સજાવટમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. એટલે તમને દુબઈના રસ્તાઓ પર સોનાની કારો અને સોના જડીત મહેલો પણ જોવા મળી જાય છે.
સોનાની જગ્યાએ શું પહેરે?
શેખોના હાથમાં જોવા મળતી વિંટીઓ મોટાભાગે ચાંદી, પ્લેટિનમ, કે કિંમતી પથ્થરો જેમ કે હકીકની હોય છે. તેઓ મોંઘી ઘડિયાળો પહેરે છે પરંતુ મોટાભાગે સ્ટીલ, ટાઈટેનિયમ કે સફેદ ધાતુની બનેલી હોય છે. જેમાં શરીરને સ્પર્શતું સોનું હોતું નથી.
આસ્થા અને પરંપરા
અસલ કારણ એ છે કે દુનિયાભરમાં સોનું વેચતા આ શેખો માટે ધર્મ અને પરંપરા સૌથી ઉપર છે. તેમના માટે સોનું ફક્ત એક વેપાર અને સંપત્તિ છે. દેખાડો કરવાનું સાધન નથી. આ જ કારણ છે કે તેઓ સોનાના શહેરમાં પણ સોનું પહેર્યા વગર રહે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાજિક અને ધાર્મિક આસ્થા અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)