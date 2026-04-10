ગુજરાતી ન્યૂઝWorldસ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બાયપાસ કરવામાં કેમ નિષ્ફળ રહી દુનિયા? ભારત માટે આ રૂટ કેટલો જરૂરી? જાણો

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બાયપાસ કરવામાં કેમ નિષ્ફળ રહી દુનિયા? ભારત માટે આ રૂટ કેટલો જરૂરી? જાણો

Strait of Hormuz: ખાડી દેશોની વચ્ચે અવિશ્વાસે સીમા પર પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ્સમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇરાક-તુર્કી અને ઇરાક-સાઉદી અરેબિયા પાઇપલાઇન રાજકીય વિવાદોનો ભોગ બની.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:32 AM IST
  • ભારતની રસોઈથી લઈને શેરબજાર સુધી હોર્મુઝની અસર
  • જાણો કેમ અટકી છે વૈકલ્પિક પાઇપલાઇન યોજનાઓ
  • મધ્ય-પૂર્વના પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ્સ ફ્લોપ થવાનું શું છે અસલી કારણ?

Strait of Hormuz: દાયકાઓથી દુનિયાના ઓઈલ બજારમાં એક જ પ્રશ્ન ગુંજી રહ્યો છે. જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થઈ જાય તો શું થશે? 2026ના વર્તમાન સંકટે આ પ્રશ્નનો જવાબ ખૂબ જ ભયાનક રીતે આપ્યો છે. વૈશ્વિક ઓઈલ પુરવઠાનો લગભગ 20-30% હિસ્સો આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. તેમ છતાં દુનિયા આ રૂટનો કોઈ નક્કર વિકલ્પ તૈયાર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. આજે જ્યારે યુદ્ધને કારણે આ માર્ગ પર અડચણો ઉભી થઈ છે, ત્યારે તેની સીધી અસર ભારતની રસોઈથી લઈને વૈશ્વિક શેરબજારો સુધી જોવા મળી રહી છે.

1980ના દાયકાના 'ટેન્કર યુદ્ધ' પછી જ મિડલ ઈસ્ટના દેશોએ હોર્મુઝને અવગણવા માટે અનેક પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ્સ પર વિચાર કર્યો. પરંતુ આમાંથી મોટાભાગની યોજનાઓ કાગળ પરથી બહાર નીકળી શકી નહીં. નિષ્ણાતોનું માનવું હતું કે, જ્યાં સુધી કોઈ વાસ્તવિક સંકટ ન આવે, ત્યાં સુધી અબજો ડોલરની પાઇપલાઇન નાખવી એ આર્થિક રીતે નુકસાનનો સોદો છે. દેશોએ એવા માળખાગત સુવિધાઓ પર રોકાણ કરવાનું ટાળ્યું જેની જરૂર કદાચ ક્યારેય ન પડે.

કેમ નિષ્ફળ ગઈ પાઇપલાઇન પરિયોજનાઓ?
ખાડી દેશો વચ્ચે અવિશ્વાસે સીમા પારની પાઇપલાઇન પરિયોજનાઓને અવરોધિત કરી. ઉદાહરણ તરીકે, ઇરાક-તુર્કી અને ઇરાક-સાઉદી અરેબિયા પાઇપલાઇન રાજકીય વિવાદોનો ભોગ બની. ઘણા દેશોને લાગતું હતું કે, જો ક્યારેય હોર્મુઝ બંધ થશે, તો અમેરિકા પોતાની સૈન્ય શક્તિના જોરે તેને ગણતરીના દિવસોમાં ખોલાવી દેશે. આ ભરોસાએ તેમને વૈકલ્પિક માર્ગો પ્રત્યે બેદરકાર રાખ્યા.

ચીને છેલ્લા દાયકામાં પોતાના ઊર્જા પુરવઠાના સ્ત્રોતોમાં વિવિધતા લાવીને હોર્મુઝ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે મધ્ય એશિયા અને રશિયા સાથે નવા કોરિડોર વિકસાવ્યા છે. બીજી તરફ વ્યૂહાત્મક રીતે ઈરાને ગોરેહ-જાસ્ક પાઇપલાઇન બનાવી, જે તેને હોર્મુઝની બહારથી ઓઈલ નિકાસ કરવાની સુવિધા આપે છે. સાથે જ તેણે અન્ય દેશોના વૈકલ્પિક રસ્તાઓ (જેમ કે સાઉદીની ઈસ્ટ-વેસ્ટ પાઇપલાઇન)ને ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ દ્વારા અસુરક્ષિત સાબિત કરીને પોતાની શક્તિનો અહેસાસ કરાવ્યો છે.

ભારત માટે આ રૂટ કેમ છે લાઇફલાઇન?
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 85-90% ક્રૂડ ઓઈલ આયાત કરે છે, જેમાંથી અડધો હિસ્સો આ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ થઈને આવે છે. 2026 ના આ સંકટથી ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાને ભારે ફટકો પડ્યો છે. ભારત વપરાશના 60% LPG અને 50% LNG આયાત કરે છે. સૌથી ડરામણી વાત એ છે કે, આ આયાતનો 90% હિસ્સો હોર્મુઝના રસ્તે જ આવે છે. ક્રૂડ ઓઈલ માટે તો ભારત પાસે વ્યૂહાત્મક ભંડાર (Strategic Reserves) છે, પરંતુ રસોઈ ગેસ માટે આવા મોટા બફર સ્ટોકની અછત છે.

શું છે આગળનો રસ્તો?
2026નું આ સંકટ એક કડવો પાઠ છે. હવે દુનિયા અને ખાસ કરીને ભારત સમજી રહ્યા છે કે, ઉકેલ માત્ર પાઇપલાઇન નાખવામાં નથી, પરંતુ એક નવા પ્રાદેશિક સુરક્ષા માળખામાં છે. ભારત માટે હવે અનિવાર્ય બની ગયું છે કે, તે પોતાની ઊર્જા વ્યૂહરચનાને 'આત્મનિર્ભરતા' તરફ ઝડપથી આગળ વધે. સોલર, વિન્ડ અને પરમાણુ ઊર્જાના લક્ષ્યોને વધારવા એ હવે માત્ર પર્યાવરણનો મુદ્દો નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો પ્રશ્ન બની ગયો છે. જ્યાં સુધી દુનિયા આ 'ચોકપોઈન્ટ' પર નિર્ભર રહેશે, વૈશ્વિક અર્થતંત્રની ચાવી હંમેશા એ શક્તિઓના હાથમાં રહેશે જે આ સાંકડા માર્ગને હથિયાર બનાવી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Strait of HormuzIndia Fuel CrisisGlobal Oil Supplyસ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝઓઈલ સંકટ

