Prev
Next
Explainer : જેનો ડર હતો એ જ થયું... કતારમાં ઈરાનના હુમલાથી ભારત કેમ ટેન્શનમાં, શું હવે મોંઘો થશે LPG ?

જે વાતનો સૌથી વધુ ડર હતો એ જ થયું. ઈરાને હવે કતારના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ પર સીધો હુમલો કર્યો છે. આ હુમલાને પગલે કતાર એનર્જીએ તાત્કાલિક તેનું સંપૂર્ણ LNG ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. ઈરાને કતારને વધુ હુમલાઓની ધમકી આપી છે. જો આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહે છે, તો ભારતમાં ગેસ સપ્લાય પર પણ તેની અસર પડી શકે છે. ભારત માટે કતાર LNGનો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:02 PM IST
  • ઈરાનનો કતારના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ પર હુમલો
  • ભારત માટે કતાર LNGનો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે
  • ભારતમાં ગેસ સપ્લાય પર પડી શકે છે અસર

Trending Photos

ઈરાન અને ઈઝરાયલ-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના પ્રત્યાઘાતો સમગ્ર વિશ્વમાં અનુભવાઈ રહ્યા છે. ભારત પણ આ પરિસ્થિતિથી બાકાત નથી. હાલમાં ગલ્ફ દેશોમાં થઈ રહેલા હુમલાઓનું સ્વરૂપ ભારતમાં ચિંતાનું કારણ બની રહ્યું છે. અત્યાર સુધી ઈરાનના હુમલાઓ ગલ્ફ રાજ્યોમાં સ્થિત યુએસ એરબેઝ અને લશ્કરી ઠેકાણા સુધી મર્યાદિત હતા. જો કે, ઈરાને હવે એનર્જી સ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈરાને માત્ર કતારમાં એનર્જી સ્ટ્રક્ચર પર હુમલો કરવાની ધમકીઓ જ નથી આપી, પરંતુ હુમલાઓ પણ શરૂ કરી દીધા છે. કતારમાં ગેસ ફેસિલિટી પર હુમલા હવે શરૂ થઈ ગયા છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે ગેસના ભાવ આસમાને પહોંચવા જઈ રહ્યા છે.

ભારત પર સૌથી વધુ અસર કેમ ?

કતારના રાસ લાફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટીમાં એનર્જી સ્ટ્રક્ચર પર ઇરાની હુમલો ભારત માટે ખરાબ સમાચાર છે, કારણ કે દેશ 88%થી વધુ ક્રૂડ ઓઇલ અને તેની ગેસ જરૂરિયાતોના લગભગ 50% આયાત પર આધાર રાખે છે. એક સપ્લાય ચેઇન જેમાં કતાર મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ સંઘર્ષે ભારતના સૌથી મોટા ગેસ સપ્લાયર કતારમાંથી ગેસની આયાતમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો અને હવે તેની LNG સુવિધા પરના હુમલાએ આ કટોકટીને વધુ તીવ્ર બનાવી દીધી છે. 

હકીકતમાં, કતાર ભારતના કુલ લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG)ના લગભગ એક તૃતીયાંશ અને તેના લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)ના લગભગ અડધા ભાગનો સપ્લાય કરે છે.

ભારત કેમ ટેન્શનમાં ?

આ પરિસ્થિતિની અસર હવે ભારત પર સૌથી વધુ થશે. કારણ કે કતાર ભારતનો સૌથી મોટો ગેસ સપ્લાયર છે. ભારત તેનો મોટાભાગનો ગેસ કતારમાંથી મેળવે છે. આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં કહીએ તો ભારતની ગેસ આયાતનો આશરે 47 ટકા કતારમાંથી આવે છે. ભારત વાર્ષિક આશરે 27 મિલિયન ટન LNG આયાત કરે છે. આમાંથી 47 ટકા અથવા આશરે 12-13 મિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ કતારમાંથી આવે છે. હવે, કતારમાં ગેસ ફેસિલિટી પર હુમલો થયો હોવાથી તેની સીધી અસર ભારત પર પડી શકે છે. 

વધુમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે, ઘણા ભારતીય ગેસ ટેન્કર સમુદ્રમાં ફસાયેલા છે. ભારત હાલમાં ઇરાન સાથે સતત વાતચીત કરી રહ્યું છે, જેથી તેના જહાજોને તબક્કાવાર રીતે પરત કરવાની સુવિધા મળે. જો કે, એ પણ સાચું છે કે આ ઘટનાઓ પહેલા હોર્મુઝ ક્ષેત્રમાં ઘણા ભારતીય ગેસ ટેન્કર પહેલાથી જ ફસાયેલા હતા. પરિણામે, જો આ જહાજો પાછા ફરે છે, તો પુરવઠા પર કોઈ તાત્કાલિક મોટી અસર નહીં પડે. પરંતુ જો તેમાં વિલંબ થાય છે તો ભારત માટે ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.

ભારત ગેસ ક્યાંથી આયાત કરે છે ?

  • ભારતની LNG આયાતનો લગભગ અડધો ભાગ કતારથી આવે છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ, આ કુલ 47 ટકા છે.
  • લગભગ 24 ટકા UAEમાંથી અને 11 ટકા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી આવે છે.
  • વધારાનો પુરવઠો ઓમાન, અંગોલા અને નાઇજીરીયાથી આવે છે.
  • હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નજીક વધતા તણાવને કારણે ગલ્ફ ક્ષેત્ર પર ભારતની ભારે નિર્ભરતા તેની ઉર્જા સુરક્ષા માટે વધુને વધુ જોખમી બની રહી છે.

ભારતને કેવી અસર થશે ?

ભારતમાં ગેસની અછત પહેલાથી જ જોવા મળી રહી છે, લોકો તેમના ગેસ સિલિન્ડરો સાથે કતારમાં ઉભા જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દેશમાં ગેસની કોઈ વાસ્તવિક અછત નથી. તેમ છતાં જો કતાર પર ઈરાની હુમલાઓ તીવ્ર બને છે, જેના પરિણામે ગેસ સ્ટ્રક્ચરને નુકસાન થાય છે, તો ભવિષ્યમાં ભારતને તેના પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કતારથી આયાત થતો સસ્તો ગેસ વધુ મોંઘો થશે, તો ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ પણ વધવાનું જોખમ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
iran warIran America WarLPG CrisisAttack on Qatar energy infrastructure

Trending news