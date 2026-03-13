Explainer: જ્યારે દુનિયાના મિડલમાં નથી તો કેમ કહેવાય છે 'મિડલ ઈસ્ટ', કોણે આપ્યું હતું આ નામ?
Middle East: મિડલ ઈસ્ટ શબ્દનો જન્મ 19મી સદીમાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય દરમિયાન થયો હતો, જ્યારે યુરોપને દુનિયાનું કેન્દ્ર માની અન્ય ક્ષેત્રોના નામ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. આવો જાણીએ મિડલ ઈસ્ટને આ નામ કોણે અને કેમ આપ્યું.
- ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષને કારણે ચર્ચામાં છે મિડલ ઈસ્ટ
- કોણે આ વિસ્તારનું નામ પાડ્યું હતું મિડલ ઈસ્ટ
- દુનિયાની મધ્યમાં ન હોવા છતાં કેમ કહેવામાં આવે છે મિડલ ઈસ્ટ
ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે 'મિડલ ઈસ્ટ' શબ્દ આજે દુનિયામાં ખુબ ચર્ચામાં છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે નક્શા પર જે હિસ્સો ન દુનિયાની વચ્ચે છે ન સંપૂર્ણ રીતે પૂર્વમાં, તેને આખરે 'મિડલ ઈસ્ટ' કેમ કહેવામાં આવે છે? આ નામ કોઈ ભૌગોલિક સત્યથી વધુ ગુલામીના સમયની તે માનસિકતાને દર્શાવે છે, જ્યારે દુનિયાના નક્શાને માત્ર લંડનની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવતો હતો. આવો જાણીએ તેના નામ પાછળની અસલી કહાની શું છે.
દુનિયાના નક્શા પર નજર કરો તો સાઉદી અરબ, ઈરાન કે ઇરાક જેવા દેશ ન તો મધ્યમાં છે અને ન સંપૂર્ણ રીતે પૂર્વમાં. હકીકતમાં એક લાંબા સમય સુધી દુનિયાના ઘણા હિસ્સા પર બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય રહ્યું. ઈંગ્લેન્ડ જોકે યુરોપમાં સ્થિત છે, તેથી અંગ્રેજોએ પોતાની ભૌગોલિક સ્થિતિના આધાર પર દુનિયાને વિભાજીત કરવાનું શરૂ કર્યું.
તે પ્રમાણે જે દેશ યુરોપના પૂર્વમાં હતા તે ઈસ્ટર્ન કહેવાયા અને જે પશ્ચિમમાં હતા તે વેસ્ટર્ન દેશ બની ગયા. આ સંપૂર્ણ રીતે યુરોપ કેન્દ્રીત વિચાર હતો તેને 'યુરો-સેન્ટ્રિક' દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજોએ એશિયાને ત્રણ હિસ્સામાં વિભાજીત કર્યું હતું. યુરોપે સૌથી નજીકના એશિયન ક્ષેત્રો (જેમ કે બાલ્કન અને તુર્કીનો વિસ્તાર) તેને 'નિયર ઈસ્ટ' એટલે કે નજીકનું પૂર્વ કહ્યું.
તો એશિયાના સૌથી દૂરના વિસ્તાર જેમ કે ચીન અને જાપાનને 'ફાર ઈસ્ટ' એટલે કે દૂર પૂર્વ નામ આપવામાં આવ્યું. આ બંને વચ્ચે જે અરબ અને ખાડીનું ક્ષેત્ર પડતું હતું, તેને સુવિધા માટે મિડલ ઈસ્ટ એટલે કે મધ્ય પૂર્વ કહી દેવામાં આવ્યું. એટલે કે અસલી નામ ભૂગોળ પર નહીં, પરંતુ લંડનથી તેના અંતરના હિસાબે નક્કી થયું હતું.
આ શબ્દ અંગ્રેજોએ આપ્યા હતો, પરંતુ તેને વૈશ્વિક સ્તર પર ઓળખ આપવાનો શ્રેય 1902મા અમેરિકી નૌસેના રણનીતિકાર અલ્ફ્રેડ થાયર મહાનને જાય છે. તેમણે બ્રિટિશ ભારત અને સ્વેજ નહેર વચ્ચેના વિસ્તારની વ્યાખ્યા કરવા માટે આ શબ્દનો ઔપચારિક ઉપયોગ કર્યો. તે સમયે ભારત બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું સૌથી મહત્વનું અંગ હતું અને બ્રિટન માટે આ વિસ્તાર વેપાર અને સેવાની અવરજવર માટે ખુબ મહત્વપૂર્ણ હતો.
બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન બ્રિટિશ સેનાએ આ શબ્દનો ઉપયોગ એટલો કર્યો કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર સ્થાપિત થઈ ગયો. હંમેશા લોકો મિડલ ઈસ્ટ અને ખાડી દેશને એક જ સમજે છે, પરંતુ તેમાં અંતર છે. ખાડી કે ગલ્ફ તે જગ્યાને કહેવાય છે જ્યાં સમુદ્રનું પાણી જમીનની અંદર સુધી ઘૂસેલું હોય છે.
પશ્ચિમ એશિયાના તે દેશ જેની સરહદ ફારસની ખાડી (Persian Gulf) સાથે લાગે છે, તે દેશને ખાડી દેશ કહેવામાં આવે છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી સાઉદી અરબ, યુએઈ, કુવૈત, બહરીન, કતર અને ઓમાન સામેલ છે. આ એક શુદ્ધ ભૌગોલિક શબ્દ છે, જે સમુદ્ર સાથે જોડાયેલી તેની સ્થિતિને દર્શાવે છે.
મિડલ ઈસ્ટની અંદર વધુ એક શ્રેણી અરબ દેશોની છે. તેનો સંબંધ કોઈ ખાડી કે સમુદ્ર સાથે નહીં પરંતુ ભાષા અને સભ્યતા સાથે છે. જે દેશોની મુખ્ય ભાષા અરબી છે અને તેની ઓળખ અરબ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે, તે અરબ દેશ કહેવાય છે.
તેમાં મિસ્ત્ર (ઇજિપ્ત) જેવા દેશ પણ સામેલ છે, જે આફ્રિકા મહાદ્વીપમાં છે, પરંતુ અરબી સંસ્કૃતિને કારણે અરબ જગતનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે. આ રીતે મિડલ ઈસ્ટ એક મોટું રાજનીતિક નામ છે, જ્યારે ખાડી અને અરબ દેશ તેની અંદરની સાંસ્કૃતિક અને ભૌગોલિક ઉપ-શ્રેણીઓ છે.
