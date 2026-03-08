સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ: કેમ અહીં દુનિયાની શક્તિશાળી નૌસેનાઓ પણ ઘૂંટણ ટેકવે છે? યુરોપિયન દેશોના પીછેહઠનું શું છે અસલી કારણ
Strait of Hormuz: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાનનું ભૌગોલિક નિયંત્રણ અને તેની મિસાઈલ ક્ષમતા બહારના દેશો માટે મોટો પડકાર છે. 21 માઈલ પહોળા આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગમાં જહાજોની જપ્તી અને જામિંગના ડરથી યુરોપિયન દેશો હવે પાછળ હટી રહ્યા છે.
- ઈરાનનો એવો 'ચક્રવ્યૂહ' જ્યાં ટેકનોલોજી અને તાકાત પણ નિષ્ફળ
- ઈરાનની 'અસમમિત યુદ્ધ' નીતિએ વેસ્ટર્ન નેવી માટે ઉભો કર્યો પડકાર
- કેમ સુપરપાવર દેશો પણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'માં પગ મૂકતા ફફડે છે?
Strait of Hormuz: દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા જે ઈંધણ પર ટકેલી છે, તેનો ચોથો ભાગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ના ખૂબ જ સાંકડા અને ખતરનાક માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવે આ દરિયાઈ માર્ગ ફરી એકવાર બ્લોક થઈ જતાં સપ્લાય ચેઈન પર સંકટ ઉભું થયું છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ એટલો સાંકડો છે કે અહીં દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી નૌસેનાઓ પણ પોતાને અસુરક્ષિત અનુભવે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી યુરોપિયન દેશો દ્વારા આ ક્ષેત્રમાંથી પોતાના કદમ પાછા ખેંચવા અને સુરક્ષાની જવાબદારીથી બચવાના પ્રયાસોએ ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. આ માત્ર એક દરિયાઈ માર્ગ નથી, પરંતુ એક એવું ચક્રવ્યૂહ છે જ્યાં ભૂગોળ અને સૈન્ય રણનીતિ મળીને કોઈપણ બહારના દેશના નિયંત્રણને લગભગ અશક્ય બનાવી દે છે.
બીજી દેશનની નૌસેનાઓ માટે અહીં પગ જમાવવા એક ખરાબ સપનું?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ભૌગોલિક દૃષ્ટિથી દુનિયાના સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી એક છે. તેની કુલ પહોળાઈ માત્ર 21 માઈલ છે, પરંતુ જહાજોની અવરજવર માટે સુરક્ષિત 'શિપિંગ લેન' આનાથી પણ ઘણી નાની છે. આ સાંકડાપણાનો સૌથી મોટો ફાયદો ઈરાનને મળે છે, જેની લાંબો દરિયાકિનારો આ આખા માર્ગની સમાંતર ચાલે છે.
ઈરાને પોતાના તટ અને હોર્મુઝ, કેશમ તથા લારક જેવા મહત્વના ટાપુઓ પર આધુનિક મિસાઈલ સિસ્ટમ તૈનાત કરી રાખી છે. કોઈપણ બીજા દેશ માટે અહીં નિયંત્રણ કરવું એટલા માટે મુશ્કેલ છે, કારણ કે અહીં 'પરંપરાગત યુદ્ધ'ના નિયમો કામ કરતા નથી. અહીં મોટા એરક્રાફ્ટ કેરિયર કે યુદ્ધ જહાજો પોતાની તાકાત બતાવવાને બદલે ઈરાનની નાની અને ઝડપી મિસાઈલ બોટ માટે સરળ નિશાન બની જાય છે.
ઈરાનની સૈન્ય રણનીતિ અને યુદ્ધનો ખતરો
ઈરાન આ વિસ્તારમાં પોતાની 'અસમમિત યુદ્ધ' (Asymmetric Warfare) ક્ષમતાનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવે છે. તેની પાસે મોટી નૌસેનાની સરખામણીમાં સેંકડો એવી નાની બોટ છે જે મિસાઈલો અને ટોર્પિડોથી સજ્જ છે. આ બોટ ટોળામાં હુમલો કરે છે, જેની સામે લડવું મોટા જહાજો માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. આ ઉપરાંત ઈરાને આ સાંકડા માર્ગમાં દરિયાઈ સુરંગો (Mines) બનાવી પોતાની ક્ષમતા પણ ઘણી વખત પ્રદર્શિત કરી છે.
જો આ માર્ગમાં એક પણ સુરંગ ફાટે, તો આખા માર્ગનો વીમા ખર્ચ (Insurance cost) એટલો વધી જાય છે કે વ્યાપારી જહાજો અહીં આવતા અચકાવા લાગે છે. તેની સાથે જ તાજેતરના દિવસોમાં જીપીએસ અને નેવિગેશન સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક જામિંગની ઘટનાઓએ જહાજોના સુરક્ષિત પરિવહન માટે મોટો પડકાર ઉભો કર્યો છે.
યુરોપિયન દેશોના પીછેહઠનું સાચું કારણ
યુરોપિયન દેશો, જે પોતાની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે આ માર્ગ પર ખૂબ જ નિર્ભર છે, તેઓ હવે અહીં સીધા સૈન્ય હસ્તક્ષેપથી બચી રહ્યા છે. તેની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ 'આર્થિક ખર્ચ અને જોખમ'નું સંતુલન છે. યુરોપિયન દેશોને ડર છે કે જો તેઓ અમેરિકા કે ઈઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન વિરુદ્ધ કોઈ સૈન્ય ગઠબંધનનો હિસ્સો બનશે, તો તેમના વ્યાપારી જહાજોને સીધી રીતે નિશાન બનાવવામાં આવશે.
ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે, ઈરાને જવાબી કાર્યવાહીમાં બ્રિટિશ અને અન્ય યુરોપિયન ટેન્કરોને જપ્ત કર્યા છે. યુરોપિયન દેશો માટે પોતાના જહાજોને દરેક સમયે સૈન્ય સુરક્ષા (Escort) આપવી એ માત્ર મોંઘું જ નથી, પરંતુ યુદ્ધને સીધું આમંત્રણ આપવા જેવું છે.
વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર દબાણ અને ઉર્જા સંકટ
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી દુનિયાનું લગભગ 20-25 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ અને LNG પસાર થાય છે. યુરોપિયન દેશોના પીછેહઠનું એક મુખ્ય કારણ એ પણ છે કે, તેઓ નથી ઈચ્છતા કે આ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારની નાકાબંધી કે સંઘર્ષ થાય. જો અહીં તણાવ વધે છે, તો ઓઈલની કિંમતો રાતોરાત એટલી વધી શકે છે કે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર મંદીની ઝપેટમાં આવી જશે.
યુરોપ પહેલાથી જ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના કારણે ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે, આવી સ્થિતિમાં તેઓ ઈરાનને ઉશ્કેરીને નવો મોરચો ખોલવાનું જોખમ ઉઠાવી શકે તેમ નથી. આ જ કારણ છે કે, તેઓ સૈન્ય પાર્ટનરશિપને બદલે રાજદ્વારી (Diplomatic) રસ્તાઓને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે અને પોતાની નૌસેનાઓને આ 'હોટ ઝોન'થી દૂર રાખી રહ્યા છે.
