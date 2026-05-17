/દેશ માટે કેમ મહત્વનો છે PM મોદીનો સ્વિડન પ્રવાસ, આ મુદ્દાઓ છે મહત્વના, જાણો

PM Modi Sweden Visit: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પાંચ દેશોની યાત્રાના બીજા તબક્કામાં સ્વિડન પહોંચી ગયા છે. ગોથેનબર્ગ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રીનું સ્વિડનના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ભવ્ય રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રવાસની સૌથી ખાસ તસવીર ત્યારે સામે આવી જ્યારે સ્વીડનની વાયુસેનાના અત્યાધુનિક ગ્રિપેન ફાઇટર જેટ્સે પીએમ મોદીના વિમાનને એસ્કોર્ટ કર્યુ. ભારત અને સ્વીડન વચ્ચેના મજબૂત બનતા સંબંધોની આ ખાસ છે.
PM મોદીનું ગ્રિપેન એસ્કોર્ટ સન્માન
જેમ જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિશેષ વિમાન સ્વીડનના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યું. તેમ જ આકાશમાં મિત્રતા અને સન્માનનું ભવ્ય દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. સ્વીડિશ એરફોર્સના અત્યાધુનિક ગ્રિપેન ફાઇટર જેટ્સ પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિમાનની સુરક્ષામાં ઉડતા જોવા મળ્યા. આ માત્ર એસ્કોર્ટ નહોતું. પરંતુ ભારત અને સ્વીડન વચ્ચે મજબૂત બની રહેલા વ્યૂહાત્મક સંબંધોનો મોટો સંદેશ હતો. પ્રધાનમંત્રીના વિમાનની બન્ને તરફ ફાઈટર જેટ્સે આકાશમાં એક મજબૂત અને અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ બનાવ્યું હતું, જે સ્વીડન તરફથી ભારતને અપાયેલું એક સર્વોચ્ચ સન્માન છે.
PM મોદીનું ગોથેનબર્ગમાં ગ્રાન્ડ વેલકમ
ગોથેનબર્ગ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ખૂબ જ ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સ્વીડનના પ્રધાનમંત્રી ઉલ્ફ ક્રિસ્ટર્સન ખુદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા અને પ્રધાનમંત્રી મોદીને આવકાર્યા. બન્ને નેતાઓ વચ્ચે ખાસ મુલાકાત થઈ અને ભારત-સ્વીડન ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ચર્ચાની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ.
આ મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા
પ્રધાનમંત્રી મોદીના આ બે દિવસીય પ્રવાસ દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. ભારત અને સ્વીડન વચ્ચે વેપાર, ગ્રીન ટ્રાંઝિશન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, નવી ટેક્નોલોજી, સ્ટાર્ટઅપ, ડિફેન્સ, સ્પેસ અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહકાર વધારવા પર ખાસ ફોકસ રહેશે. આ ઉપરાંત મજબૂત સપ્લાય ચેઇન અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા પર પણ ચર્ચા થશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને સ્વીડનના પ્રધાનમંત્રી સંયુક્ત રીતે યુરોપિયન રાઉન્ડ ટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ સંબોધિત કરશે. યુરોપના મોટા ઉદ્યોગ સમૂહોના આ મંચ પરથી ભારત રોકાણ અને ટેક્નોલોજી ભાગીદારીનો મોટો સંદેશ આપવાની તૈયારીમાં છે.
આકાશમાં ભારત-સ્વીડનની મિત્રતા
સ્વીડન પહોંચતા પહેલા પ્રધાનમંત્રી મોદી નેધરલેન્ડ્સના પ્રવાસે હતા અને તેની પહેલા તેઓ UAEના પ્રવાસે હતા. બન્ને દેશોના પ્રવાસ બાદ આજે તેઓ હવે સ્વિડન પહોંચ્યા છે. સ્વીડનની ધરતી પર પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત આકાશમાં ફાઇટર જેટ્સની સુરક્ષા અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને નવી ગતિ આપતો આ પ્રવાસ ભારતની વધતી વૈશ્વિક તાકાતની મોટી તસવીર રજૂ કરી રહ્યો છે.