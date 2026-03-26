LPG ક્રાઈસિસ વચ્ચે ભારતને ઝટકા પર ઝટકા આપી રહ્યું છે રશિયા, મોંઘા તેલ બાદ હવે લીધો આ નિર્ણય
ammonium nitrate export: ભારત સાથે દરેક સુખ-દુઃખમાં ખભેખભો મિલાવીને સાથ આપનાર રશિયા પણ ઈરાન યુદ્ધ બાદ ભારતને એક પછી એક ઝટકા આપી રહ્યું છે. પહેલા રશિયાએ તેલ પર આપવામાં આવતી છૂટ બંધ કરી અને હવે ખાતરની નિકાસ પર રોક લગાવીને બીજો ફટકો આપ્યો છે.
India LPG Supply Crisis: ઈરાન પર ઈઝરાયલી હુમલાથી શરૂ થયેલું યુદ્ધ હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવપૂર્ણ ગતિરોધમાં પરિણમ્યું છે. વાતચીત માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ સૂચવે છે કે કોઈ પણ પક્ષ પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી. યુદ્ધની અસર ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં અનુભવાઈ રહી છે. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરીને પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી LPG અને ક્રૂડ ઓઈલમાં કટોકટી સર્જાઈ છે. LPG અને ક્રૂડ ઓઈલ જહાજોની અવરજવર બંધ થવાથી ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલા ખોરવાઈ ગઈ છે.
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 85 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ અને 60 ટકા LPG જરૂરિયાતો આયાત કરે છે. પરિણામે, દેશ તેની પુરવઠા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ છે. જોકે, ઈરાન સાથેની વાટાઘાટો પછી ભારત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી કેટલાક જહાજોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાામં સફળ રહ્યું છે. આ મોદી સરકાર માટે એક વ્યૂહાત્મક જીત છે. વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વચ્ચે મિત્ર રશિયાએ પણ ભારતને ફટકો આપ્યો છે. રશિયા તરફથી આવો બીજો ફટકો છે.
એમોનિયમ નાઈટ્રેટ નિકાસ પ્રતિબંધ
રશિયાએ સ્થાનિક માંગને ટાંકીને આગામી એક મહિના માટે એમોનિયમ નાઈટ્રેટ (ખાતર) ની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. રશિયા ભારતનો ખાતરનો સૌથી મોટો સપ્લાયર છે. આ નિર્ણય 21 માર્ચથી 21 એપ્રિલ, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. આ નિર્ણય પાછળનું કારણ સમજાવતા રશિયાએ કહ્યું કે વસંત વાવણીની મોસમ દરમિયાન દેશના ખેડૂતોને ખાતર પૂરું પાડવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
કેટલી આયાત કરે છે ભારત?
એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 2025 માં ખાતરનો પુરવઠો પાછલા વર્ષોની તુલનામાં આશરે 20 ટકા વધશે. આના કારણે ભારતની ખાતરની આયાત રેકોર્ડ 33 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ છે. રશિયા વૈશ્વિક એમોનિયમ નાઈટ્રેટ વેપારના 40 ટકા પર નિયંત્રણ કરે છે. રશિયા વિશ્વભરમાં ઉત્પાદિત તમામ એમોનિયમ નાઈટ્રેટના એક ક્વાર્ટરનું ઉત્પાદન કરે છે.
ખાતર પુરવઠા કટોકટી
ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટે શિપિંગ ટ્રાફિકમાં વિક્ષેપને કારણે વૈશ્વિક ખાતર પુરવઠામાં કટોકટી ઉભી કરી દીધી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી એમોનિયમ નાઈટ્રેટના 24 ટકા વેપાર પર અસર પડી છે. પાકની વાવણી સમયે એમોનિયમ નાઈટ્રેટનો ઉપયોગ જરૂરી છે કારણ કે તે પાકના વિકાસમાં મદદ કરે છે.
યુક્રેન યુદ્ધથી ઉત્પાદન પ્રભાવિત
મુખ્ય એમોનિયમ નાઈટ્રેટ ઉત્પાદક કંપનીઓ EuroChem, Acron અને Uralchem છે. ફેબ્રુઆરીમાં યુક્રેનિયન ડ્રોન હુમલામાં એક્રોનના ડોરોગોબુઝ પ્લાન્ટને નુકસાન થયું હતું. તે રશિયાના કુલ ઉત્પાદનના આશરે 11 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. મે-જૂનમાં પ્લાન્ટ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત થવાની ધારણા છે. રશિયા મુખ્યત્વે બ્રાઝિલ, ભારત, પેરુ, મંગોલિયા, મોરોક્કો અને મોઝામ્બિકમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટની નિકાસ કરે છે.
કાચા તેલ પર ડિસ્કાઉન્ટ પણ સમાપ્ત થયું
અગાઉ, યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે રશિયા દ્વારા ભારતમાં કાચા તેલ પર ડિસ્કાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય રિફાઇનરીઓ પ્રતિ બેરલ $4 થી $5 ના પ્રીમિયમ પર બ્રેન્ટ ક્રૂડ મેળવી રહી છે. ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન યુએસએ ભારતને 30 દિવસની કામચલાઉ છૂટ આપી. આ પછી, ભારતે એપ્રિલ મહિના માટે રશિયા પાસેથી 60 મિલિયન બેરલ રશિયન તેલ ખરીદ્યું. જો કે, રશિયાએ આ રકમ માટે પ્રીમિયમ વસૂલ્યું.
