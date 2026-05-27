/યુદ્ધ વચ્ચે રશિયા કેમ વેચી રહ્યું છે પોતાનું સોનું? તૂટ્યો 24 વર્ષનો રેકોર્ડ, શું આ કોઈ મોટી આફતનો સંકેત?

Russia Gold Outflow: વર્ષ 2002થી 2025 વચ્ચે 1900 ટનથી વધુ સોનું ખરીદનાર રશિયા આજે સોનું વેચી રહ્યું છે. વર્ષના શરૂઆતના મહિનાઓમાં જ રશિયાએ આશરે 28 ટનથી વધુ સોનું વેચી દીધું. રશિયાનો આ નિર્ણય આગામી સમયમાં કોઈ મોટી આફત આવવાનો સંકેત છે કે પછી તેની પાછળ કોઈ અલગ જ કહાની છે?
Russia Gold Sell-Off: રશિયા માત્ર તેના ઓઈલ અને ગેસના ભંડાર માટે જ નથી જાણીતું, પરંતુ તેના અઢળક સોના માટે પણ દુનિયાભરમાં ઓળખાય છે. રશિયા પાસે આશરે 2304.75 ટન સોનાનો ભંડાર છે, જેની કિંમત લગભગ 337.5 અબજ ડોલર છે. અગાઉ ધડાધડ સોનું ખરીદનાર રશિયા હવે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સતત પોતાનું સોનું વેચી રહ્યું છે.
જો માત્ર 2026ના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, મે મહિનામાં સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ રશિયાએ આશરે 73.9 મિલિયન ઔંસ સોનું વેચી દીધું. આ પહેલા જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ 2026 દરમિયાન રશિયાએ 900,000 ઔંસ સોનાનું વેચાણ કર્યું હતું, જે આશરે 28 ટનની બરાબર છે. આ ઘટાડો કેટલો મોટો છે, તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, વર્ષ 2002 પછી રશિયાએ ક્યારેય આટલું સોનું વેચ્યું ન હતું. રશિયાના ગોલ્ડ રિઝર્વમાં આવેલો આ ઘટાડો છેલ્લા 24 વર્ષમાં સૌથી મોટો છે.
રશિયાએ 24 વર્ષમાં સૌથી વધુ સોનું વેચ્યું
વર્ષ 2026માં રશિયાના ગોલ્ડ રિઝર્વમાં આવેલો આ ઘટાડો 24 વર્ષના સર્વોચ્ચ સ્તરે છે. બર્લિનના ન્યૂઝ આઉટલેટ bne Intelli Newsના રિપોર્ટ અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રશિયા પુષ્કળ પ્રમાણમાં સોનું વેચી રહ્યું છે. રશિયાની સેન્ટ્રલ બેન્કે વર્ષ 2022થી 2025 વચ્ચે આશરે 150 અબજ ડોલરનું સોનું વેચ્યું હતું. જ્યારે વર્ષ 2026ના શરૂઆતના બે મહિનામાં જ 35 અબજ ડોલરનું સોનું વેચી દીધું. એપ્રિલ સુધીમાં સોનાના વેચાણનો આંકડો 21.8 ટન સુધી પહોંચી ગયો.
પહેલા ખરીદ્યું 1900 ટન સોનું, હવે કેમ વેચી રહ્યું છે ગોલ્ડ?
વર્ષ 2002થી 2025 વચ્ચે રશિયાએ 1900 ટનથી વધુ સોનું ખરીદ્યું હતું. વર્ષ 2008થી 2012 વચ્ચે આશરે 500 ટન સોનું ખરીદ્યું, જ્યારે વર્ષ 2014થી 2019 વચ્ચે 1200 ટન સોનાની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ વર્ષ 2026માં રશિયાએ સોના અંગેની પોતાની રણનીતિ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી અને તાબડતોબ સોનું વેચવાનું શરૂ કરી દીધું.
Kitcoના રિપોર્ટ અનુસાર, યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ બાદ રશિયાનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. કમાણી અને ખર્ચ વચ્ચે વધતા જતા અંતરને કારણે રશિયાએ પોતાના સોનાના ભંડારનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, રશિયાની બજેટ ડેફિસિટ 4.6 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. સરકાર કમાણી કરતાં વધુ ખર્ચ કરી રહી છે. તેથી રશિયા આ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સોનું વેચી રહ્યું છે.
રશિયા કેમ વેચી રહ્યું છે પોતાનું સોનું?
યુદ્ધની સાથે સાથે અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશો દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આર્થિક પ્રતિબંધો રશિયાની મુશ્કેલીઓ વધારી રહ્યા છે. રશિયાની નિકાસમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો છે. અમેરિકાના પ્રતિબંધોના કારણે રશિયાની નિકાસ પ્રભાવિત થઈ છે.
આ સંજોગોમાં ઉર્જાની ઊંચી કિંમતોને પહોંચી વળવા અને પોતાના ચલણ 'રૂબલ'ને સહારો આપવા માટે રશિયાને સોનું વેચવાની ફરજ પડી છે. આ ઉપરાંત એક બીજું કારણ એ પણ છે કે, આ સમયે સોનું વેચીને રશિયા મોટો નફો કમાઈ રહ્યું છે. સોનાના ઊંચા ભાવોને કારણે રશિયાને જબરદસ્ત રિટર્ન મળી રહ્યું છે. રશિયાએ ભૂતકાળમાં સસ્તું સોનું ખરીદ્યું હતું અને હવે જ્યારે ગ્લોબલ માર્કેટમાં સોનાની કિંમત આસમાને છે, ત્યારે તેને વેચીને ભારે નફો બુક કરી રહ્યું છે.