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શી જિનપિંગ દિલ્હી આવી રહ્યાં છે એનો મતલબ શું? એમ જ નથી આવતા, આ છે ચીનને ડર

ચીન બ્રિક્સનું સભ્ય છે. 2006માં આ સંગઠનની રચના ચીન, ભારત અને રશિયા સાથે થઈ હતી. બાદમાં તેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા જોડાયું. આજે બ્રિક્સમાં કુલ 11 સભ્યો છે. દર વર્ષે તેનું એક શિખર સંમેલન કોઈને કોઈ દેશની રાજધાનીમાં યોજાય છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ સામાન્ય રીતે આ સંમેલનોમાં હાજરી આપે છે પરંતુ છેલ્લી વખત તેઓ બ્રિક્સ સંમેલનમાં હાજરી આપી શક્યા નહોતા. આ વખતે પણ તે ક્યારે ભારત આવશે તે પણ હજુ રહસ્ય છે ત્યારે લોકોના મનમાં સવાલ છે કે શું શી જિનપિંગ ભારત આવશે. આ સવાલોને લઈને ચીનમાં શું ચાલી રહ્યું હતું અને જિનપિંગનો પ્લાન શું હતો જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં...

Published: Sep 11, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:47 PM IST
શી જિનપિંગ દિલ્હી આવી રહ્યાં છે એનો મતલબ શું? એમ જ નથી આવતા, આ છે ચીનને ડર

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