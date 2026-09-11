/શી જિનપિંગ દિલ્હી આવી રહ્યાં છે એનો મતલબ શું? એમ જ નથી આવતા, આ છે ચીનને ડર

દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સંમેલન 2026નું મંચ સજ્જ થઈ ગયું છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ તેમાં હાજરી આપવા આવી રહ્યા છે, તેની પુષ્ટિ બેઇજિંગ તરફથી થઈ ચૂકી છે. ચીની રાષ્ટ્રપતિ 7 વર્ષ બાદ ભારતમાં હશે, તે પણ પોતાના વિશાળ પ્રતિનિધિમંડળ સાથે. પરંતુ ભારત આવતાં પહેલાં અનેક વિશ્લેષકો આ બાબતે વિચાર કરી રહ્યા છે કે જિનપિંગના ભારત પ્રવાસની પુષ્ટિ કરવામાં બેઇજિંગે આટલો સમય કેમ લીધો. તે પણ ત્યારે, જ્યારે ચીન બ્રિક્સના સ્થાપક સભ્યોમાંનું એક છે.
જ્યારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને ભારત આવવાની પુષ્ટિ પહેલેથી જ કરી દીધી હતી. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પઝેશ્કિયાનએ પણ હાલની યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે દિલ્હી પહોંચવાની પુષ્ટિ કરી હતી પરંતુ જિનપિંગના પ્રવાસને લઈને 48 કલાક પહેલાં સુધી પણ હા અને ના વચ્ચે ઝૂલતું રહસ્ય યથાવત્ રહ્યું હતું.
ચીને શી જિનપિંગના ભારત આવવાની માહિતી ભારતને કેટલાંક અઠવાડિયાં પહેલાં જ આપી દીધી હતી. એટલું જ નહીં, જિનપિંગના ભારત પ્રવાસને લઈને 27 ઓગસ્ટે બેઈજિંગમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું પણ લેવામાં આવ્યું હતું.
Chinese President Xi Jinping's much-anticipated visit to New Delhi this week — his first to India in seven years — should further the diplomatic thaw between the giant neighbors, but there are few signs as yet that their business ties will improve https://t.co/uF70CCujTk pic.twitter.com/1jWeLFHh5u
— Reuters (@Reuters) September 10, 2026
પ્રવાસ પહેલાં 27 ઓગસ્ટનું રહસ્ય
27 ઓગસ્ટે ચીને બેઈજિંગ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસને શી જિનપિંગના પ્રતિનિધિમંડળ માટે વિઝા જારી કરવાની સત્તાવાર વિનંતી કરી હતી. એટલે કે તે સમયે ચીન તરફથી ભારત પ્રવાસની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી હતી. જો કે જિનપિંગની યાત્રાની જાહેરાત કરવામાં વિલંબ થયો હતો. આ કારણે અનેક સવાલો ઊભા થયા કે શું ચીન માઇન્ડ ગેમ રમી રહ્યું છે? પરંતુ પડદા પાછળ બંને દેશો વચ્ચે પ્રવાસને લઈને તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. 27 ઓગસ્ટે વિઝા માટે કરવામાં આવેલી ઔપચારિક વિનંતી તેનો એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત છે.
મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચેની બેઠક માત્ર ઔપચારિક મુલાકાત નહીં હોય
હવે પ્રવાસની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે, તો શી જિનપિંગ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આપવામાં આવેલા વિશેષ ડિનરમાં સામેલ થશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી અને શી જિનપિંગ વચ્ચેની બેઠક માત્ર ઔપચારિક મુલાકાત નહીં હોય. બંને દેશોના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધીમે ધીમે સામાન્ય થવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં આ બેઠક આગળની દિશા નક્કી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે...
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— Zee News (@ZeeNews) September 11, 2026
સરહદ પર શાંતિ પણ મહત્વનો મુદ્દો રહેશે
છેલ્લી વખત તેઓ 2019માં ભારત આવ્યા હતા ત્યાર બાદ ગલવાન હિંસાએ બંને દેશો વચ્ચે તણાવ પેદા કર્યો. ભારત અને ચીનના સંબંધોમાં સૌથી મોટો તણાવ 2020માં પૂર્વી લદ્દાખમાં થયેલા સૈન્ય ગતિરોધ બાદ આવ્યો હતો. બંને દેશોની સેનાઓ લાંબા સમય સુધી આમને-સામને રહી હતી ત્યાર બાદ ધીમે ધીમે વાતચીત શરૂ થઈ. 2024માં રશિયાના કઝાનમાં યોજાયેલા બ્રિક્સ સંમેલન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી અને શી જિનપિંગની મુલાકાતે સંબંધોમાં સુધારાની નવી શરૂઆત કરી. મોદી અને જિનપિંગની મુલાકાતમાં ભારત તરફથી બજારમાં યોગ્ય પહોંચ, વિશ્વસનીય સપ્લાય ચેઇન અને બંને દેશો વચ્ચેના વેપારમાં સંતુલન જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. સાથે જ સરહદ પર શાંતિ પણ મહત્વનો મુદ્દો રહેશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગયા વર્ષે SCO એટલે કે શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનના શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા ચીન ગયા હતા. ત્યાં તેમની શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ હતી. આ મુલાકાતથી પણ ભારત-ચીન સંબંધોમાં આવેલી નરમાશને બળ મળ્યું હતું. બંને નેતાઓએ આ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે ભારત અને ચીન એકબીજાના પ્રતિસ્પર્ધી નહીં, પરંતુ ભાગીદાર છે...
આગામી વર્ષે બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા ચીનને મળશે
આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિ અને વ્યૂહરચના પર નજર રાખનારા વિશ્લેષકો માને છે કે શી જિનપિંગનો ભારત પ્રવાસ માત્ર ભારત-ચીન સંબંધોના દૃષ્ટિકોણથી જ મહત્વપૂર્ણ નથી. બ્રિક્સના સ્તરે પણ તેનું મોટું મહત્વ છે..
આગામી વર્ષે બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા ચીનને મળશે. એટલે કે ભારત બાદ ચીન આ સમૂહની જવાબદારી સંભાળશે. આવી સ્થિતિમાં ભારતમાં યોજાનારા બ્રિક્સ સંમેલનમાં શી જિનપિંગની હાજરી ચીન માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
હકીકતમાં, આ બ્રિક્સ સંમેલન એવા સમયે યોજાઈ રહ્યું છે જ્યારે મધ્ય-પૂર્વમાં ચાલી રહેલો સંઘર્ષ અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્થિતિ જટિલ બની છે. સાથે જ ભારતની એનર્જી સિક્યુરિટી પર પણ તેની અસર પડી છે. પુતિન, જિનપિંગ અને મોદી જેવા બ્રિક્સના અગ્રણી નેતાઓ આ સંકટને લઈને ગંભીર ચર્ચા કરશે અને ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કરશે. ચીનને એ પણ ડર છે કે એમની ગેરહાજરીમાં ભારત આ યજમાનીને કારણે સાઉથ એશિયામાં પોતાની રણનીતિક રીતે મજબૂત થઈ જશે.