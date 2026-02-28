Iran-Israel War: ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ લોકોને કેમ ડરાવી રહી છે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી?
Baba Vanga Predictions: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તો હાલ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે જ પરંતુ હવે બીજુ એક યુદ્ધ છેડાઈ ગયું છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર હુમલો કરી નાખ્યો છે. મધ્ય એશિયામાં ભયંકર તણાવવાળી પરિસ્થિતિ છે. આ જોતા બાબા વેંગાની એક ભવિષ્યવાણી વર્ષ 2026 માટેની સોશિયલ મીડિયા પર જે વાયરલ થઈ હતી તે સાચા પડવાનો ડર લોકોને સતાવી રહ્યો છે.
- વર્ષ 2026 માટે બાબા વેંગાએ કરેલી ભવિષ્યવાણી ચર્ચામાં
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું.
- 2026ના વર્ષમાં ત્રીજુ વિશ્વ યુદ્ધ શરૂ થવાની ભવિષ્યવાણી!
Trending Photos
આજે ધોળે દિવસે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર એક પછી એક તાબડતોબ ભીષણ હુમલા કર્યા છે. જો કે ઈરાન પણ હવે જવાબી હુમલા કરી રહ્યું છે. ઈરાને 70 બેલિસ્ટિક ઈઝરાયેલ પર છોડી છે. ઈઝરાયેલી આર્મીએ કહ્યું કે ઈરાનથી ઈઝરાયેલ તરફ બેલિસ્ટિક મિસાઈલ લોન્ચ કરી તેની ઓળખ થઈ છે અને સમગ્ર દેશમાં એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
ઈરાન પર અમેરિકા ઈઝરાયેલનો હુમલો
આ અગાઉ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને આજે ઈરાનને ભડકે બાળ્યું. તહેરાનમાં અનેક ઠેકાણે હુમલા થયા. કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં એવું કહેવાયું છે કે હુમલો સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની ઓફિસ/નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ પાસે થયો છે.
ઈરાનનો વળતો પ્રહાર
બીજી બાજુ ઈરાન પણ વળતો પ્રહાર કરી રહ્યું છે અને 70 જેટલી બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી હોવાનું કહેવાય છે. યેરુશલમ શહેરમાં હાલ સાઈરનો વાગી રહી છે અને લોકોને બોમ્બ શેલ્ટરમાં જવાનું કહેવાયું છે. ઈઝરાયેલે પોતાની એન્ટી મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ કરી છે. સમગ્રે દેશમાં દેશવ્યાપી કટોકટી અને સ્પેશિયલ સ્ટેટ ઓફ ઈમરજન્સી જાહેર કરાઈ છે. ઈરાનને હૂતી અને હિઝબુલ્લાહનો પણ સાથ મળી રહ્યો છે. આમ ત્રણ મોરચેથી ઈઝરાયેલ પર હુમલો થયો છે. હવે આ બધી તણાવભરી સ્થિતિ વચ્ચે લોકોને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ખુબ યાદ આવી રહી છે. જાણો કઈ ભવિષ્યવાણી બાબા વેંગાની વર્ષ 2026 માટેની વાયરલ થઈ હતી.
US-Israel Iran Strike Live: જંગમાં ઈરાનને મળ્યો લેબનોન અને યમનનો સાથ, ઈઝરાયેલ પર બોમ્બનો કર્યો વરસાદ, મિડલ ઈસ્ટ સળગ્યું
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર કરેલા હુમલા વચ્ચે એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે બાબા વેંગાની વર્ષ 2026 માટે જે ભવિષ્યવાણી કરાઈ હતી તે સાચી પડી છે. બાબા વેંગાએ 2026માં એક વિનાશકારી યુદ્ધ છેડાશે એવો દાવો કર્યો હતો. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને ઈરાનમાં 30 જગ્યાએ ભયાનક હુમલા કર્યા છે. ઈઝરાયેલ તરફથી ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ભવન, ગુપ્તચર એજન્સી સહિત ઈરાની સરકારના અનેક મહત્વના ભવનો પર હુમલો થયો. એવું કહેવાય છે કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનેઈને કોઈ સુરક્ષિત સ્થળે મોકલી દેવાયા છે. યુદ્ધ જહાજ અબ્રાહમ લિંકનથી અમેરકી નેવી અને વાયુસેનાએ ઈરાન પર હુમલા કર્યા. હવે આ હુમલા વચ્ચે દાવો થયો છે કે બાબા વેંગાની આ વર્ષ માટેની ડરામણી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી.
ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું કે શું?
- વાયરલ થયેલી ભવિષ્યવાણી મુજબ બલ્ગેરિયાના નેત્રહીન બાબા વેંગાએ દાવો કર્યો હતો કે વર્ષ 2026માં ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે.
- બાબા વેંગાએ કહ્યું હતું કે 2026 યુદ્ધ અને વિનાશનું વર્ષ હશે. દુનિયાના પૂર્વ ક્ષેત્રમાં એક મોટું યુદ્ધ થશે જે વિનાશકારી સાબિત થશે.
- તેમનું કહેવું હતું કે આ યુદ્ધ સમગ્ર દુનિયામાં ધીરે ધીરે ફેલાઈ જશે. ઈરાન અને અમેરિકા તથા ઈઝરાયેલના હુમલા બાદ હવે સોશિયલ મીડયામાં એ ચર્ચા થઈ રહી છે કે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી છે. આ દેશો વચ્ચે યુદ્ધ છેડાઈ ગયા બાદ હવે દુનિયાભરમાં લોકો ભયભીત છે.
Iran war impact: ઈરાનમાં યુદ્ધ થયું તો ભારત પર શું અસર થશે? આ 5 સેક્ટરમાં આવશે ભૂકંપ
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ
- - બાબા વેંગાએ એવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે માર્ચ-એપ્રિલ 2026માં એક ભયાનક યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે. આ યુદ્ધ બાદ લોકોને હવે વધુ એક ભવિષ્યવાણી ડરાવી રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે યુદ્ધમાં રશિયા અને અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી દેશો એક બીજાની સામે આવી શકે છે.
- - બાબા વેંગાનો એવો દાવો હતો કે દુનિયાનો પશ્ચિમી વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત તશે અને યુરોપે ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
- - તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તબાહી મચ્યા બાદ યુરોપ વેરવિખેર થઈ શકે છે. આ સાથે તેમણે રશિયા એક મોટી શક્તિ બનીને ઉભરી આવે તેવી પણ શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી.
બાબા વેંગાની કઈ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી?
અત્રે જણાવવાનું કે બાબા વેંગાની ગણતરી દુનિયાના પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યવક્તાઓમાં થાય છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓને કારણે તેમને બાલ્કનના નાસ્ત્રેદમસ પણ કહે છે. બલ્ગેરિયાના નેત્રહીન બાબા વેંગા એક મહિલા ભવિષ્યવક્તા હતા અને સોવિયેત સંઘના ભાગલા, અમેરિકામાં અલકાયદાના હુમલા જેવી અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. જે સાચી પડી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા સમાચારો અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અંગે Z 24 કલાક કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે