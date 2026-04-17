Malacca Strait: ભારત માટે કેમ જરૂરી છે સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા? સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બાદ હવે અહીં પણ ખતરો!
Malacca Strait: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ માર્ગ પહેલાથી જ ખોરવાયો છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બાદ હવે સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા પર પણ ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા ભારત માટે કેટલો મહત્વનો છે.
- ભારત માટે કેમ છે આ દરિયાઈ માર્ગ 'ગેમ ચેન્જર'?
- ભારત માટે સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા છે 'લાઈફલાઈન'
- ભારતની આર્થિક જીવનરેખા પર વધતું વૈશ્વિક તણાવ
Trending Photos
Malacca Strait: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની આસપાસ વધતા તણાવ વચ્ચે હવે દુનિયાનું ધ્યાન અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ તરફ જઈ રહ્યું છે. આ માર્ગ છે સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા. અમેરિકા અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે એક નવો રક્ષા કરાર થયા છે. તેનાથી એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે, આ સાંકડો માર્ગ આગામી ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની શકે છે. જો કે, ભારત માટે આ સ્ટ્રેટનું મહત્વ વૈશ્વિક રાજનીતિ કરતાં ઘણું વધારે છે. ચાલો જાણીએ કે, સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા ભારત માટે કેમ જરૂરી છે.
ભારતની આર્થિક જીવનરેખા
સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા ભારતના દરિયાઈ વેપારનું લગભગ 55%થી 60% હિસ્સાનું સંચાલન કરે છે. આ તેને દેશ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વેપારી માર્ગોમાંથી એક બનાવે છે. ભારતની ઉર્જા ઈમ્પોર્ટનો મોટો હિસ્સો આ જ માર્ગેમાંથી પસાર થાય છે. અહીં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ ઓટોમોબાઈલ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા ઉદ્યોગો પર સીધી અસર કરી શકે છે, જે સમગ્ર અર્થતંત્રની ગતિ ધીમી કરી શકે છે.
દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાનું પ્રવેશદ્વાર
આ સ્ટ્રેટ હિંદ મહાસાગર અને પ્રશાંત મહાસાગર વચ્ચે એક પુલનું કામ કરે છે. તે ભારતને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા, પૂર્વ એશિયા અને તેનાથી આગળના મુખ્ય બજારો સાથે જોડે છે. સેમિકન્ડક્ટરથી લઈને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ સુધીની વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનનો મોટો ભાગ આ માર્ગ પર નિર્ભર છે, જે ભારતની વેપારી મહત્વકાંક્ષાઓ માટે ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે.
વ્યૂહાત્મક લાભ
સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કાના પશ્ચિમી પ્રવેશદ્વાર પાસે આવેલા અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓને કારણે ભારતને એક અનોખો ભૌગોલિક લાભ મળ્યો છે. આ ટાપુઓ કુદરતી સર્વેલન્સ સેન્ટર (નિરીક્ષણ કેન્દ્ર) જેવું કામ કરે છે, જેનાથી ભારત દરિયાઈ અવરજવર પર નજર રાખી શકે છે.
ગ્રેટ નિકોબાર પ્રોજેક્ટ
ભારત 'ગ્રેટ નિકોબાર પ્રોજેક્ટ' હેઠળ ગૈલાથિયા ખાડી પાસે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. જેમાં બંદર, એરસ્ટ્રીપ અને લશ્કરી સુવિધાઓની યોજના સામેલ છે. આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવાનો અને લાંબા ગાળે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને સુરક્ષિત રાખવાની ક્ષમતા વધારવાનો છે.
વધતું ભૂ-રાજકીય મહત્વ
વૈશ્વિક જળક્ષેત્રોમાં અમેરિકાની વધતી ભાગીદારી અને વધતા તણાવને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. પોતાના સાથી દેશો સાથે ભારતનો સહયોગ અને આ ક્ષેત્રમાં તેની પોતાની સૈન્ય હાજરી, સ્થિરતા જાળવી રાખવામાં અને ઉભરતા જોખમોનો સામનો કરવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે