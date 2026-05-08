/પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીત બાદ બાંગ્લાદેશમાં કેમ છે શોક? ઢાકાના એક્સપર્ટે જણાવ્યું ભયનું કારણ, જાણો

Bangladesh On West Bengal Election: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીતથી બાંગ્લાદેશમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. બાંગ્લાદેશથી આવતા નિવેદનો સ્પષ્ટપણે પરિણામો અંગે ચિંતા દર્શાવે છે. આ પાછળનું કારણ શું છે?
Bangladesh On West Bengal Election: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના જંગી વિજયથી બાંગ્લાદેશમાં વ્યાપક અશાંતિ ફેલાઈ છે. આ જીતથી બાંગ્લાદેશમાં નિવેદનબાજીનો માહોલ ફેલાયો છે. બાંગ્લાદેશી વિપક્ષી પાર્ટીના મુખ્ય દંડક નાહિદ ઇસ્લામ સહિત અનેક બાંગ્લાદેશી નેતાઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ભાજપ હવે દિલ્હીમાં કેન્દ્ર સરકાર અને કોલકાતામાં રાજ્ય વહીવટ બંનેને નિયંત્રિત કરવા માટે તૈયાર છે, જેના કારણે બહુચર્ચિત ડબલ એન્જિન અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
ભાજપની જીતને કારણે બાંગ્લાદેશમાં અશાંતિ
ઢાકા સ્થિત લેખક અને પત્રકાર જન્નાતુલ નઈમ કહે છે કે પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી પરિણામો પછી થયેલી હિંસાની ઘટનાઓએ બાંગ્લાદેશમાં ચિંતા પેદા કરી છે. જો કે ભાજપ નેતૃત્વએ સ્પષ્ટપણે તેના કાર્યકરોને હિંસાથી દૂર રહેવા સૂચના આપી છે, બાંગ્લાદેશી મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફરતા ફોટા અને નિવેદનોએ ભય વધારી દીધો છે.
ભલે તે ઘટનાઓ હોય કે ભારતમાં મુસ્લિમ સમુદાયને લક્ષ્ય બનાવતી વાણીબાજી, તે બાંગ્લાદેશમાં જોરદાર રીતે પડઘો પાડે છે. કાઠમંડુ પોસ્ટ માટેના એક લેખમાં, જન્નાતુલ નઈમે જણાવ્યું હતું કે મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા બાંગ્લાદેશમાં ભારતીય મુસ્લિમો પ્રત્યે જાહેર લાગણીઓ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે.
પશ્ચિમ બંગાળ સાથે બાંગ્લાદેશની લાંબી સરહદ
જો કે, તેમની પ્રાથમિક ચિંતા બાંગ્લાદેશની પશ્ચિમ બંગાળ સાથેની 2,200 કિલોમીટરથી વધુ લાંબી વહેંચાયેલ સરહદ છે. ભાજપે પશ્ચિમ બંગાળમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરીનો મુદ્દો મુખ્ય રીતે ઉઠાવ્યો છે. પરિણામે, કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં એક જ પક્ષ સત્તામાં હોવાથી, સરહદ પર વાડ બનાવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી થવાની સંભાવના છે. ડ્રોન, સેન્સર અને AI-આધારિત દેખરેખનો ઉપયોગ પણ વધશે.
જો આવું થાય, તો માનવતાવાદી અને સામાજિક-આર્થિક પરિણામો ગંભીર હોઈ શકે છે. સરહદની બંને બાજુ લાખો લોકો વચ્ચેના ઊંડા મૂળિયા સંબંધો, જે પેઢીઓથી અસ્તિત્વમાં છે, જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. BSFના હાથે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોના મૃત્યુ પહેલાથી જ તણાવનું કારણ છે.
હિમંતાના આસામના માર્ગ પર પશ્ચિમ બંગાળ
એક મુખ્ય મુદ્દો બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને બળજબરીથી પરત કરવાનો છે. તાજેતરમાં, બાંગ્લાદેશે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માના ખુલાસા સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો હતો કે તેમની સરકાર ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી તરીકે ઓળખાતા લોકોને બળજબરીથી સરહદ પાર કરી રહી છે. આ ઝુંબેશ હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં ફેલાવાની ધમકી આપે છે, જેનાથી બાંગ્લાદેશમાં ચિંતા વધી રહી છે. બાંગ્લાદેશના અધિકારીઓએ 2025માં 2,400થી વધુ દબાણની ઘટનાઓ નોંધી હતી. આ ઘટનાઓ વાસ્તવિક સંબંધો અને સરહદ પારની હિલચાલને અસર કરી શકે છે.