સમુદ્રમાંથી પ્રલય આવી રહ્યું છે... ચક્રવાત દિત્વાહ વિશે દુનિયાએ આ કારણથી ચિંતા કરવી જોઈએ
Ditwah impact : દિત્વાહ વાવાઝોડાની પેટર્ને એકવાર ફરીથી વિશ્વની ચિંતા વધારી દીધી છે, એક્સપર્ટસનું કહેવું છે કે હવે સાથે મળીને કામ કરવું પડશે
why should world worry about Ditwah : ચક્રવાત દિત્વાહને કારણે શ્રીલંકામાં 390 થી વધુ લોકોના મોત, 10 લાખ લોકોને અસર અને 20 વર્ષમાં સૌથી ભયંકર પૂર આવ્યું છે. તમિલનાડુ અને ચેન્નાઈમાં ભારે વરસાદથી હવે 3 લોકોના મોત થયા છે. સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. આબોહવા પરિવર્તન આ ચક્રવાતો, વાવાઝોડા અને વાવાઝોડાને વધુ મજબૂત અને ઘાતક બનાવી રહ્યું છે.
ચક્રવાત દિત્વાહ, 2025 ઉત્તર હિંદ મહાસાગરના વાવાઝોડાની સીઝનનું ચોથું વાવાઝોડું છે. શ્રીલંકાના દક્ષિણપૂર્વ કિનારા નજીક 26 નવેમ્બરના રોજ રચાયું હતું. તે યમન દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા નામથી ઓળખાય છે, જે સોકોત્રા ટાપુ પર દિત્વાહ સ્ટ્રેટ પરથી ઉતરી આવ્યું છે. દિત્વાહ શ્રીલંકામાં 20 વર્ષમાં સૌથી ભયંકર પૂર લાવ્યું, જેનાથી 10 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા અને 400 થી વધુ લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે.
390 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. ત્યારબાદ તે બંગાળની ખાડીમાં ગયું. ભારતના તમિલનાડુ કિનારે આગળ વધતી વખતે તે નબળું પડી ગયું. 2 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં, તે ઊંડા ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગયું હતું, પરંતુ ચેન્નાઈ, તિરુવલ્લુર અને કાંચીપુરમ જેવા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ લાવતું રહ્યું. રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, શાળાઓ અને કોલેજો બંધ કરવામાં આવી હતી. 83 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, અને રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. તમિલનાડુમાં ત્રણ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને 149 પશુઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા.
ચક્રવાત, તોફાન અથવા વાવાઝોડા કેવી રીતે બને છે?
ચક્રવાત, ટાયફૂન અને વાવાઝોડા એ બધા એક જ પ્રકારના તોફાન છે જેને ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત કહેવાય છે. તે ગરમ દરિયાઈ પાણી ઉપર બને છે અને એક મોટી ફરતી વાદળ વ્યવસ્થા બનાવે છે. વૈજ્ઞાનિક કારણ સરળ છે...
ગરમ દરિયાઈ પાણી: સમુદ્રનું તાપમાન ઓછામાં ઓછું 26-27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ (80°F) હોવું જોઈએ. આ ગરમી હવાને ગરમ કરે છે, જે વધે છે. જેમ ચા ઉકળતી વખતે વરાળ બને છે, તેમ ગરમ, ભેજવાળી હવા વાદળો બનાવે છે.
ભેજ અને નીચું દબાણ: વધતી હવા ઠંડી અને ઘનીકરણ થાય છે, જેના કારણે ભારે વરસાદ પડે છે. આ નીચે એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર બનાવે છે, જે વધુ હવા ખેંચે છે.
પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ: પૃથ્વીના પરિભ્રમણને કારણે હવા ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઘડિયાળની દિશામાં અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરે છે.
પવનનો પ્રતિકાર ઓછો: ઉપરના પવનોમાં ઓછી અશાંતિ હોય છે, જેના કારણે તોફાન મજબૂત બને છે. જો પવન ખૂબ જ મજબૂત હોય, તો તોફાન નબળું પડે છે.
આ તોફાનો વિષુવવૃત્તથી ઓછામાં ઓછા 5 ડિગ્રી દૂર બને છે. જ્યારે પવનની ગતિ 119 કિમી/કલાકથી વધુ હોય છે, ત્યારે તેમને ચક્રવાત (હિંદ મહાસાગર), ટાયફૂન (પશ્ચિમ પેસિફિક) અથવા વાવાઝોડા (એટલાન્ટિક) કહેવામાં આવે છે. આબોહવા પરિવર્તન મહાસાગરોને ગરમ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે આ તોફાનો વધુ મજબૂત, વધુ વરસાદી અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે.
આ તોફાનો વિશ્વ માટે કેમ ખતરનાક છે?
વાવાઝોડા, ટાયફૂન અને તોફાન ફક્ત તીવ્ર પવનો જ નહીં, પણ અનેક જોખમો પણ લાવે છે. તેઓ વિશ્વને અસર કરે છે. જેમ કે...
પૂર અને ભૂસ્ખલન: ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ છલકાઈ જાય છે, રસ્તાઓ અને ઘરો પાણીમાં ડૂબી જાય છે. કેટરિના વાવાઝોડા (2005) માં 75% મૃત્યુ પૂરના કારણે થયા હતા.
તોફાનનો ઉછાળો: પવન સમુદ્રને ઉંચો કરે છે, જેનાથી દરિયાકાંઠે 5-10 મીટર ઊંચા મોજા આવે છે. આ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને તબાહ કરે છે.
ભારે પવન અને વાવાઝોડા: 250 કિમી/કલાકની ઝડપે પવનો ઘરો અને વૃક્ષોને ઉડાડી શકે છે અને નાના વાવાઝોડા બનાવી શકે છે.
લાંબા ગાળાની અસર: આ વાવાઝોડા સેંકડો કિલોમીટર અંદરની તરફ પ્રવાસ કરે છે, જેના કારણે દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પણ પૂર આવે છે. આર્થિક નુકસાન અબજો ડોલરમાં થાય છે, જેનાથી લાખો લોકો બેઘર થઈ જાય છે.
આબોહવા પરિવર્તનની અસરો: ગ્લોબલ વોર્મિંગ 10% વધુ વરસાદ લાવે છે. કેટેગરી 4-5 વાવાઝોડા બમણા થયા છે. દરિયાકાંઠાની 60% વસ્તી એશિયામાં પ્રભાવિત છે, જ્યાં ગરીબી વધુ છે.
આ વાવાઝોડા વાર્ષિક 85 વખત બને છે, જેમાંથી 45 મજબૂત બને છે. છેલ્લા 50 વર્ષોમાં, તેમણે 77.9 મિલિયન મૃત્યુ અને $1.4 ટ્રિલિયનનું નુકસાન કર્યું છે.
2024-2025 ના સૌથી ઘાતક વાવાઝોડા
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ વાવાઝોડા વધુ ઘાતક બન્યા છે. કેટલાક ઉદાહરણો...
હેલેન વાવાઝોડું (૨૦૨૪, એટલાન્ટિક): આ કેટેગરી ૪ વાવાઝોડું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના દક્ષિણપૂર્વ કિનારા પર ત્રાટક્યું. પૂર અને પવનો લગભગ ૧,૩૦૦ કિલોમીટર અંદરના ભાગમાં ફેલાયા, જેના કારણે ૭૮.૭ અબજ ડોલરનું નુકસાન થયું. ૨૦૦ થી વધુ મૃત્યુ, જેમાં મોટાભાગે પૂરથી મૃત્યુ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કેટરિના પછીનું સૌથી ઘાતક વાવાઝોડું હતું.
મિલ્ટન વાવાઝોડું (૨૦૨૪, એટલાન્ટિક): ૨૯૦ કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે એક દિવસમાં કેટેગરી ૫ વાવાઝોડામાં તીવ્ર બન્યું. ફ્લોરિડામાં ૩૪.૩ અબજ ડોલરનું નુકસાન થયું. આબોહવા પરિવર્તનથી વરસાદ બમણો થયો.
યાગી વાવાઝોડું (૨૦૨૪, પેસિફિક): દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સૌથી ઘાતક, ૮૪૪ મૃત્યુ (મ્યાનમાર, વિયેતનામ, થાઇલેન્ડ અને ફિલિપાઇન્સ) સાથે. ચીનમાં ૨૮ અબજ ડોલરનું નુકસાન થયું.
કલામેગી વાવાઝોડું (૨૦૨૫, પેસિફિક): ફિલિપાઇન્સમાં ૨૬૯ મૃત્યુ, અને સેબુ અને નેગ્રોસ ટાપુઓ પર ગંભીર પૂર. વિયેતનામ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
વાવાઝોડું મેલિસા (૨૦૨૫, એટલાન્ટિક): કેટેગરી ૫, જમૈકા પર ત્રાટક્યું. ૧૦૨ લોકોના મોત, મોટાભાગે હૈતી અને જમૈકામાં. ૨૦૨૫માં ત્રીજી કેટેગરી ૫ વાવાઝોડું.
આ ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે વાવાઝોડા ઝડપથી મજબૂત થઈ રહ્યા છે, અને તેની અસર દૂરના વિસ્તારોમાં પહોંચી રહી છે.
વિશ્વે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ? અને શું કરવું જોઈએ?
ચક્રવાત દિત્વાહ જેવા તોફાનો શ્રીલંકા અને ભારત સુધી મર્યાદિત લાગે છે, પરંતુ તે એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે. ૪૦% વસ્તી દરિયાકાંઠે રહે છે. આબોહવા પરિવર્તન તોફાનોને વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે. એશિયા અને આફ્રિકાના ગરીબ દેશો સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે, જ્યાં પુનર્નિર્માણ મુશ્કેલ બને છે. આર્થિક નુકસાન દિત્વાહ જેવા વૈશ્વિક વેપારને અસર કરે છે, જેણે ફ્લાઇટ્સ રદ કરી દીધી. લાંબા ગાળે, આ પૂર પાકનો નાશ કરે છે, ભૂખમરો ફેલાવે છે અને લોકોને સ્થળાંતર કરવા મજબૂર કરે છે.
આનો ઉકેલ શું
કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડીને આબોહવા પરિવર્તન રોકો. મજબૂત ચેતવણી પ્રણાલીઓ બનાવો, જંગલોનું રક્ષણ કરો અને પૂર-પ્રતિરોધક ઇમારતો બનાવો. દિત્વાહ સાબિત કરે છે કે, પહેલેથી કરવામાં આવેલી તૈયારી જીવન બચાવી શકે છે. આ તોફાનો સામે લડવા માટે વિશ્વએ એક થવું જોઈએ. નહિ તો ભવિષ્ય વધુ ખતરનાક હશે.
