મિત્રતા ધરાવતા બે મુસ્લિમ દેશો કઈ રીતે દુશ્મન બની બેઠા? યમનમાં લડી રહ્યા છે, જાણો શું છે વિવાદનું મૂળ
Saudi Arabia Yemen Airstrike: યમનમાં સાઉદી અરબના હુમલા બાદ બે મિત્રો વચ્ચેની દુશ્મનાવટ જગજાહેર થઈ છે. ત્યારબાદ યુએઈએ યમનથી પોતાની ફોજ પાછી બોલાવવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે. જાણો આ સમગ્ર વિવાદ શું છે.
યમનના મુકલ્લા પોર્ટ શહેર પર સાઉદી અરબે હવાઈ હુમલો કર્યો. સાઉદી અરબનું કહેવું છે કે ત્યાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)થી અલગાવવાદી જૂથો માટે હથિયારોની ખેપ પહોંચી હતી. જેને રોકવા માટે આ હુમલો કરાયો. આવામાં સવાલ એ ઉઠે છે કે આખરે બે સુન્ની દેશો કેમ પરસ્પર લડી રહ્યા છે અને તે પણ કોઈ ત્રીજા દેશની જમીન પર? ચાલો સમજીઓ સમગ્ર વિવાદને.
સૌથી પહેલા યમન વિશે જાણીએ. યમન અરબ દેશોમાં એક ગરીબ દેશ તરીકે ગણાય છે. જો કે રણનીતિક રીતે તે ખુબ મહત્વનો છે. અહીંથી એક સમુદ્રી રસ્તો પસાર થાય છે જ્યાંથી દુનિયાનો મોટો વેપાર ચાલે છે. આ સાથે જ યમન બે ભાગોમાં વહેચાયેલો છે. રાજધાની સના સહિત ઉત્તર યમનમાં હૂતિઓનો કબજો છે જ્યાં હૂતી એટલા મજબૂત છે કે યમનની સરકારને પણ આ ક્ષેત્રથી અલગ કરી દીધી છે. હૂતી સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ છે અને તેને ઈરાનનું સમર્થન મળેલું છે એટલે આ વાત સાઉદી અરબને સૌથી વધુ આંખના કણાની જેમ ખૂંચે છે. આવામાં સાઉદીએ વિચારવાનું છે કે જ યમનની અંદર હૂતી મજબૂત થાય તો ઈરાન તેની સરહદો સુધી પહોંચી જાય. આવામાં 2015માં સાઉદી અરબે યમનમાં એમ કહીને યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું કે અમે અસલી સરકારને પાછી લાવીશું.
યમન આમ તો ગરીબ દેશ પરંતુ વૈશ્વિક તાકાતોનું મેદાન
- અરબ દુનિયાનો સૌથી ગરીબ દેશ
- દુનિયાનો મોટો કારોબાર વાળો સમુદ્રી રસ્તો ધરાવે
- બે ભાગમાં વિભાજિત, ઉત્તર યમનમાં હૂતીઓનો કબજો
- રાજધાની સના પર હૂતીઓનો કબજો, સરકારને ઉખાડી ફેંકી
- ઈરાનનું સમર્થન, હૂતીઓને મળે છે મદદ
- સાઉદીને ચિંતા છે કે ઈરાન તેની સરહદો સુધી ન પહોંચી જાય
- 2015ની જંગ, સાઉદીએ સૈન્ય કાર્યવાહી શરૂ કરી.
યમનમાં કઈ રીતે બે મિત્રો બાખડી પડ્યા
જો યુએઈની વાત કરીએ તો તે પણ સાઉદી અરબની સાથે યમનમાં અસલ સરકારની વાપસી માટે આવ્યું હતું. એટલે કે પહેલા સાઉદી અરબ અને યુએઈ મળીને હૂતીઓ વિરુદ્ધ યુદ્ધ લડતા હતા. જો કે જ્યારે આ યુદ્ધ લાંબુ ચાલ્યું તો યુએઈએ આ જંગને અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનું શરૂ કરી દીધુ. યુએઈએ જોયું કે આખા યમનને સંભાળવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ દક્ષિણ યમન પર પકડ મજબૂત થઈ શકે છે અને દક્ષિણ યમનમાં જ પોર્ટ, તેલ અને સમુદ્રી રસ્તાઓ પર કંટ્રોલ છે. દક્ષિણ યમનની અંદર STC એટલે કે સદર્ન ટ્રાન્ઝિશનલ કાઉન્સિલને યુએઈ સપોર્ટ કરે છે. યુએઈએ STC ને હથિયાર અને ટ્રેનિંગમાં મદદ કરી. STC ની માંગણી છે કે યમનને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે અને એક ભાગ તેમને આપી દેવામાં આવે. જો કે સાઉદી અરબ આવું ઈચ્છતું નથી. તે ઈચ્છે છે કે યમન એક જ દેશ રહે. તેની સરહદો સુરક્ષિત રહે અને અલગ કોઈ નવો દેશ ન બને. આ વિવાદને પગલે બે સુન્ની દેશ (સાઉદી અરબ અને યુએઈ) અલગ અલગ થઈ ગયા. એવું પણ કહી શકાય કે બંનેનો દુશ્મન એક હતો પરંતુ લડતા લડતા મંજિલ અલગ અલગ થઈ ગઈ.
દોસ્તીમાં ઘર્ષણનું અલગ કારણ
વાત જાણે એમ છે કે સાઉદી અરબને એવું લાગે છે કે યુએઈ જે લોકોને મજબૂત કરી રહ્યું હતું તે તેમની યોજના બગાડી રહ્યા છે. સાઉદીને લાગ્યું કે યુએઈ પોતાના ફાયદા માટે પડદા પાછળ અલગ ખેલ ખેલે છે. હાલમાં જ મુકલ્લા શહેરમાં થયેલા બોમ્બમારા બાદ આ વિવાદ ખુલીને સામે આવ્યો. જો કે યુએઈનું કહેવું છે કે તેણે હથિયાર નહતા મોકલ્યા. ફક્ત ગાડીઓ મોકલતા હતા. વિવાદ વધ્યા બાદ હવે યુએઈએ કહ્યું કે અમે અમારી ફોર્સિસ પાછી બોલાવી રહ્યા છીએ.
ઈરાનની વાત
હવે વાત ઈરાનની કરીએ. જગજાહેર છે કે ઈરાન અને સાઉદી અરબ બે દુશ્મન દેશ છે. આમ તો બંને ઈસ્લામિક દેશ છે પરંતુ સાઉદી અરબ કટ્ટર સુન્ની દેશ છે જ્યારે ઈરાન સમગ્ર દુનિયામાં શિયાઓનું કેન્દ્ર છે. ધાર્મિક કારણો ઉપરાંત રાજનીતિક અને ક્ષેત્રીય તાકાત અંગે ટકરાવ છે. સાઉદી ઈચ્છે છે કે ઈરાન તેની આસપાસ ન ફેલાય. જ્યારે ઈરાન ઈચ્છે છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં તેનું વર્ચસ્વ રહે.
ચાલાકીથી ગેમ રમે છે ઈરાન
ઈરાનની ખાસ વાત એ છે કે તે સીધું યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરતું નથી. પરંતુ સ્થાનિક સમૂહોને સપોર્ટ કરે છે. જેમ કે લેબનોનમાં હિજબુલ્લાહ, ઈરાકમાં શિયા મિલિશિયા અને યમનમાં હૂતીઓનું સમર્થન કરે છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રોક્સી વોર પણ કહે છે. એટલે કે બીજાના ખભે બંદૂક રાખીને પોતાનું હિત સાધવું. યમનની અંદર હૂતી એવી જગ્યા પર કબજો કરીને બેઠા છે જ્યાંથી સાઉદી અરબ દબાણમાં રહે. આવામાં સાઉદીને ડર છે કે ઈરાન ધીરે ધીરે તેને ચારેબાજુથી ઘેરી રહ્યું છે. ઉત્તરમાં ઈરાન સમર્થક ઈરાક, પશ્ચિમમાં લેબનોનથી હિઝબુલ્લાહ, દક્ષિણમાં યમનમાં હૂતી. આથી સાઉદી અરબ યમનમાં યુદ્ધ લડી રહ્યું છે.
