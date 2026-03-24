યુદ્ધ વચ્ચે અમેરિકાને કેમ જરૂર પડી નેગોશિએટિંગ પાર્ટનરની, ઈરાની નેતા Mohammad-Bagher Ghalibaf કરશે ઈચ્છા પૂરી?
ઈરાન સાથે યુદ્ધ છેડીને જાણે અમેરિકા માટે આ બેલ મુજે માર જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ છે. સૂત્ર મુજબ અમેરિકા ઈચ્છે છે કે ઈરાનમાં પોતાને મનપંસદ વ્યક્તિ સત્તા પર બિરાજમાન થાય. નેગોશિએશન માટે હવાતીયા પણ મારી રહ્યું છે. જેમાં ઈરાનની સંસદના સ્પીકર ઉપર પણ નજર છે. ખાસ જાણો તેમના વિશે અને શું છે અમેરિકાના મનમાં?
- 48 કલાકના અલ્ટીમેટમ પર અમેરિકાનો ગજબ યુટર્ન
- ટ્રમ્પ સરકાર શું વિચારે છે ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાગેર ગલિબાફ વિશે?
- અમેરિકાની નજર નેગોશિએટિંગ પાર્ટનર પર, જાણો કેમ
જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે ત્યારબાદથી વિશ્વના અનેક દેશો હોર્મુઝ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કારણ કે આ એક એવો વેપારી જળમાર્ગ છે જ્યાંથી અનેક દેશોના જહાજ પસાર થતા હોય છે. ઈરાને જાણે દુખતી નસ દબાવી હોર્મુઝ જળમાર્ગને બંધ કરી દેતા વિશ્વ સામે મોટો પડકાર ઊભો થઈ ગયો. હવે અમેરિકા પર આ જળમાર્ગ ખોલાવવાની જદ્દોજહેમત છે. યુદ્ધ મુદ્દે અમેરિકા તરફથી શાંતિ વાર્તા માટે અનેક સંકેત અપાઈ ચૂક્યા છે પરંતુ ઈરાન તેના પર કોઈ સમાધાન કરવાના મૂડમાં લાગતું નથી. હોર્મુઝ જળમાર્ગને ખોલવા માટે જે 48 કલાકનું અમેરિકાનું અલ્ટીમેટમ હતું તે પહેલા જ અમેરિકાએ જે યુટર્ન લીધો તે પણ કઈક અલગ જ કહાની વર્ણવે છે.
કયા નેતા પર છે અમેરિકાની નજર
ટ્રમ્પ એડમિશનના કેટલાક સૂત્રોનું જો માનીએ તો હાલ અમેરિકાનું ધ્યાન ઈરાનમાં પોતાને મનગમતો વ્યક્તિ સત્તા પર બેસાડવાની કોશિશો પર છે. Politicoના એક રિપોર્ટમાં ટ્રમ્પ પ્રશાસનના બે અધિકારીઓના હવાલે કહેવાયું છે કે ટ્રમ્પ સરકાર ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાગેર ગલિબાફને પોતાના સંભવિત પાર્ટનર (શક્ય થાય તો ભવિષ્યમાં ઈરાનના નવા નેતા) તરીકે જોઈ રહી છે.
શું ઈચ્છે છે અમેરિકા?
વાત જાણે એમ છે કે મોહમ્મદ બાગેર ગલિબાફ યુએસ અને તેમના સહયોગીઓનો પ્રતિકાર કરતા આવ્યા છે. પરંતુ વ્હાઈટ હાઉસમાં કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે કે તેઓ નેગોશિએશન માટે યોગ્ય વ્યક્તિ સાબિત થઈ શકે છે તથા આગળ જઈને ઈરાનનું નેતૃત્વ પણ કરી શકે છે. જો કે રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે વ્હાઈટ હાઉસ કોઈ એક વ્યક્તિ પર પોતાનો દાવ અજમાવા માંગતું નથી પરંતુ અનેક એવા નામો ધ્યાનમાં છે જે અસલમાં આગળ જઈને ડીલ કરવામાં સફળ થઈ શકે. પરંતુ આ યાદીમાં ગલિબાફનું નામ સૌથી ઉપર છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે હાલ તેના પર વિચાર થઈ રહ્યો છે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય નહીં લેવાય.
નેગોશિએટિંગ પાર્ટનરની જરૂર કેમ પડી
હવે સવાલ એ ઊભો થાય કે અમેરિકાને આ નેગોશિએટિંગ પાર્ટનરની જરૂર કેમ પડી? તો ઈરાન સાથેનું આ યુદ્ધ હવે અમેરિકા માટે જાણે માથાનો દુખાવો બની ગયું છે. ઈરાન તરફથી સતત જે રીતે ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશો પર કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને અન્ય બીજા દેશો પણ મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે, વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પ્રભાવિત થઈ છે, ઓઈલના ભાવ વધ્યા છે અને મોંઘવારીએ પણ જે રીતે માઝા મૂકી છે તેને પગલે અમેરિકા હવે આ બધામાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો ગોતી રહ્યું છે. જેને કારણે નેગોશિએટિંગ પાર્ટનરની જરૂર પડી રહી છે. આ સાથે જ ઈઝરાયેલ-અમેરિકાએ અયાતુલ્લાહ ખામેનેઈને રસ્તેથી હટાવવાના હેતુમાં સફળતા તો મળી ગઈ પરંતુ ઈરાનમાં હવે શું?
ટ્રમ્પના મનમાં શું છે?
અન્ય એક રસપ્રદ વાત એ છે કે હાલ જે પણ સ્થિતિ છે તેમાં ટ્રમ્પને પોતાનો સૌથી વધુ ફાયદો ક્યાં દેખાય છે. ટ્રમ્પને જોઈએ છે શું? ક્રૂડ ઓઈલ. પ્રશાસનના સૂત્રોનું કહેવું છે કે ટ્રમ્પ ઓઈલ ડીલ ઈચ્છે છે. એક સૂત્રએ કહ્યું કે ટ્રમ્પ ઈરાનના ઓઈલ ભંડાર ખર્ગ આઈલેન્ડ પર કબજો નથી ઈચ્છતા પરંતુ તેઓ ઈરાનમાં પણ વેનેઝુએલાવાળી કરવા માંગે છે. જ્યાં પોતાની પસંદ મુજબ ઓઈલ ડીલ મળી શકે. વેનેઝુએલામાં નિકોલસ માદુરોને હટાવ્યા બાદ તેમના ઉપરાષ્ટ્રપતિ Delcy Rodríguez એ સત્તા સંભાળી અને ટ્રમ્પ સાથે તેમને ગમતી ઓઈલ ડીલ કરી.
ફોકસ ઓઈલ ડીલ પર!
જો કે રિપોર્ટનું માનીએ તો ખુદ ટ્રમ્પના નેશનલ સિક્યુરિટી ટીમના નજીકના સૂત્રને પણ આ સંભાવના સાચી ઠરે એવું લાગતું નથી. સૂત્રએ કહ્યું કે જો આવી વાતચીત થઈ રહી હોય તો તે સારી વાત છે અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ ઈરાને અમારા માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે અને એવું નથી લાગતું કે તેઓ ટ્રમ્પ જોડે કોઈ ઓઈલ ડીલ કરશે. એટલે જ ટ્રમ્પને ત્યાં એક નેગોશિએટિંગ પાર્ટનરની જરૂર છે જેથી કરીને ઈરાન સાથે આ સંઘર્ષનો અંત આવી શકે અને તેમને વેનેઝુએલામાં જે કર્યું તેવી એક ઓઈલ ડીલ મળી શકે.
પરંતુ આ કપરું કામ લાગી રહ્યું છે. કારણ કે ગલિબાફ ભાગ્યે જ ટ્રમ્પની શરતો આગળ નમે એવું લાગે છે. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે તેઓ મહત્વકાંક્ષી અને વ્યવહારિક છે. પરંતુ મૂળ તો તેઓ ઈરાનની ઈસ્લામિસ્ટ સત્તાના જ સમર્થક છે. આવામાં તેઓ ટ્રમ્પ સાથે કોઈ ડીલ કરે તેવી શક્યતા પાંગળી છે. એ પણ એવા સમયે કે જ્યારે ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને લઈને ઊંડો અસંતોષ અને રોષનો માહોલ છે.
