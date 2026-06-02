/ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂને લગાવી ફટકાર, કહ્યું- પાગલ થઈ ગયા છો, હું ન હોત તો તમે જેલમાં હોત

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજું બધુ થાળે પડ્યું નથી. ઈરાને ચોખ્ખું કહી દીધુ છે કે જો ઈઝરાયેલ લેબનોન પર હુમલા બંધ નહીં કરે તો કોઈ વાતચીત થશે નહીં. ઈરાનની આ માંગણી બાદ ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને ખુબ ફટકાર પણ લગાવી. ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના રિપોર્ટ મુજબ ફોન કોલ દરમિયાન ટ્રમ્પે ગુસ્સામાં અનેકવાર અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો. તેમણે નેતન્યાહૂને એટલે સુધી કે પાગલ કહી નાખ્યા અને કૃતઘ્ન (અહેસાન ફરામોશ) થવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. આ સાથે એમ પણ કહ્યું કે હું ન હોત તો તમે જેલમાં હોત અને હું જ તમારો જીવ બચાવી રહ્યો છું.
બધા તમને નફરત કરે છે- ટ્રમ્પ
આ ઉપરાંત અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે હવે દરેક જણ તમને નફરત કરે છે. આ જ કારણે બધા ઈઝરાયેલને પણ નફરત કરે છે. અમેરિકી અધિકારી મુજબ ટ્રમ્પ ગુસ્સામાં હતા અને ઈઝરાયેલની કાર્યવાહીને કારણે નેતન્યાહૂને વારંવાર પડકાર આપતા હતા. ટ્રમ્પે એ પણ સ્વીકાર્યું કે હિજબુલ્લાહ ઈઝરાયેલ પર ફાયરિંગ કરી રહ્યું હતું અને ઈઝરાયેલે જવાબી કાર્યવાહી કરી પરંતુ તેમનું માનવું હતું કે નેતન્યાહૂએ યુદ્ધને ખુબ આગળ વધારી દીધુ છે.
અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે ટ્રમ્પ લેબનોનમાં સામાન્ય લોકોના માર્યા જવાથી પરેશાન હતા અને તેમણે એવા હુમલાઓ પર વાંધો ઉઠાવ્યો જેમાં અલગ અલગ હિજબુલ્લાહ કમાન્ડરોને ટાર્ગેટ કરીને ખુબ વધારે તબાહી મચાવવામાં આવી હતી.
ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહૂ વચ્ચે અગાઉ પણ અનેકવાર આવી વાતચીત થઈ છે, નેતન્યાહૂએ બાદમાં કહ્યું કે તેમણે ટ્રમ્પને જણાવ્યું હતું કે જો હિજબુલ્લાહે ઈઝરાયેલ પર હુમલા ચાલુ રાખ્યા તો ઈઝરાયેલ બેરૂતમાં ટાર્ગેટ પર હુમલો કરશે અને દક્ષિણી લેબનોનમાં ઈઝરાયેલી ઓપરેશન ચાલુ રાખશે. અમારી આ સ્થિતિ બિલકુલ બદલાઈ નથી. આ સાથે જ ઈઝરાયેલની સેના દક્ષિણી લેબનોનમાં પહેલેથી નક્કી યોજના મુજબ પોતાનું અભિયાન ચાલુ રાખશે.
શરતો પર અસમંજસ
ઈઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે જાહેર અસ્થાયી યુદ્ધવિરામની શરતો પણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. નેતન્યાહૂનું નિવેદન ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામની જાહેરાતના લગભગ બે કલાક બાદ આવ્યું. જેનાથી જાણવા મળે છે કે ઈરાન સાથે કોઈ પણ કિંમતે ડીલ કરવા માટે ઉતાવળીયા થયેલા ટ્રમ્પ હવે ઈઝરાયેલને લેબનોનમાં પીછેહટ કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે.