ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર હુમલા સમયે અચાનક કેમ ચાલું કરવામાં આવી આ 'સફેદ લાઈટ'? શું છે આ ગુપ્ત હથિયાર?

Washington Hilton Shooting: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સુરક્ષામાં થયેલી તાજેતરની ચૂકને કારણે સમગ્ર વિશ્વ હચમચી ગયું છે. વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ એસોસિએશન (WHCA) ના ડિનર દરમિયાન થયેલા આ હુમલામાં માત્ર સુરક્ષા કોર્ડનની મજબૂતી જ નહીં, પરંતુ એક 'રહસ્યમય' સફેદ લાઈટે પણ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ચાલો જાણીએ આ લાઈટ પાછળનું સત્ય શું છે અને તે સુરક્ષા પ્રોટોકોલમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:31 AM IST
  • ટ્રમ્પ પર હુમલા સમયે અચાનક કેમ પ્રગટાવવામાં આવી આ 'સફેદ લાઈટ'?
  • ટ્રમ્પની ડિનર પાર્ટીમાં ગોળીબાર થતા જ અવાજ કર્યા વગર સુરક્ષાકર્મીઓએ આપ્યો ‘લાઈટ’ વાળો સંકેત
  • શું છે SOS નો અસલી મતલબ?
  • આખરે શું કામ આવે છે આ SOS લાઈટ?
     

Washington Hilton Shooting: વોશિંગ્ટનની હિલ્ટન હોટલમાં એ સમયે અફરાતફરી મચી ગઈ જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ એસોસિએશન (WHCA) ના ડિનર દરમિયાન અચાનક ગોળીઓના અવાજ ગુંજવા લાગ્યા. મંચ પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને મેલાનિયા ટ્રમ્પ હાજર હતા. જેવી પહેલી ગોળી ચલી, અમેરિકી સિક્રેટ સર્વિસના એજન્ટોએ ત્વરિત ચપળતા દાખવી અને રાષ્ટ્રપતિને સુરક્ષા ઘેરામાં લઈને બહાર કાઢી લીધા. આ અફરાતફરીની વચ્ચે એક બીજી આશ્ચર્યજનક બાબત જોવા મળી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા હુમલાના વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે જેવી સ્પેશિયલ ફોર્સની ટીમ સ્ટેજ પર પહોંચી, તેમણે તરત જ એક અત્યંત શક્તિશાળી સફેદ લાઈટ ઓન કરી દીધી. આ કોઈ સામાન્ય લાઈટ નહોતી, પરંતુ અમેરિકી સુરક્ષા તંત્રનું એક એવું ગુપ્ત હથિયાર છે જે એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર આખી બાજી પલટી શકે છે.

આખરે શું કામ આવે છે આ SOS લાઈટ?
સુરક્ષા નિષ્ણાતોના મતે, હુમલા બાદ તરત જ પ્રગટાવવામાં આવેલી આ હાઈ-પાવર લાઈટ એક સ્ટાન્ડર્ડ સિક્યુરિટી પ્રોટોકોલ (Standard Security Protocol)નો ભાગ છે. તેને ઘણીવાર ‘SOS લાઈટ’ અથવા ‘સાયલન્ટ સિગ્નલ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ લાઈટ ઓન કરવા પાછળ કેટલાક મહત્વના કારણો હોય છે જે સુરક્ષા દળોને ગુનેગાર પર હાવી થવામાં મદદ કરે છે.

હુમલાખોરની ઓળખ: અંધારામાં અથવા ઓછી રોશનીવાળા હોલમાં હુમલાખોર ભીડનો ફાયદો ઉઠાવીને છુપાઈ શકે છે, એવામાં આ તેજ લાઈટ તેને તરત જ એક્સપોઝ કરી દે છે.

CCTV ની ચોકસાઈ: હાઈ-બીમ લાઈટ ચાલુ થવાથી સુરક્ષા કેમેરાને સ્પષ્ટ અને હાઈ-ડેફિનેશન ફૂટેજ મળે છે, જેનાથી શંકાસ્પદનો ચહેરો અને તેનું હથિયાર સરળતાથી ઓળખી શકાય છે.

અવાજ વગર તાલમેલ: આ લાઈટ વિઝ્યુઅલ સિગ્નલ તરીકે કામ કરે છે. એટલે કે, તેને જોઈને દૂર ઉભેલા સુરક્ષાકર્મીઓ પણ સમજી જાય છે કે ‘કોડ રેડ’ ની સ્થિતિ છે અને તેમણે તરત જ એક્શન મોડમાં આવવાનું છે.

હુમલાખોરને ભ્રમિત કરવો: અચાનક આટલી તેજ રોશની આંખો પર પડવાથી ગુનેગાર થોડી ક્ષણો માટે અંધ (Blind) થઈ શકે છે, જેનાથી સુરક્ષા દળોને તેને પકડવાનો સમય મળી જાય છે.

સ્પષ્ટ વ્યુ: સુરક્ષા દળોને પોતાનું ઓપરેશન ચલાવવા માટે વધુ સારી વિઝિબિલિટીની જરૂર હોય છે, જે આ લાઈટ પૂરી પાડે છે.

VIP સુરક્ષા જ નહીં, દરેક સંકટમાં છે મદદરૂપ
આ SOS લાઈટ ટેકનોલોજી માત્ર રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ભલે તે માર્ગ અકસ્માત હોય, સમુદ્રમાં ફસાયેલું જહાજ હોય કે પછી કોઈ આતંકી હુમલો. આ લાઈટ ‘ઈમીડિએટ રિસ્પોન્સ’ (Immediate Response) ની માંગ કરે છે. જ્યારે પણ આ લાઈટને હાઈ-બીમ મોડ પર વારંવાર ફ્લેશ કરવામાં આવે છે અથવા સ્થિર રાખવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો અર્થ એ થાય છે કે સ્થિતિ બેકાબૂ છે અને તાત્કાલિક મદદની જરૂર છે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Donald Trump Security Breach 2026Washington Hilton Shooting NewsSecret Service Sos Light ProtocolWhite House Correspondents Dinner AttackEmergency High-beam Lighting SystemTactical Strobe Light SecurityTrump Assassination Attempt InvestigationSilent Signaling In Vip ProtectionSpecial Forces Code Red SignalsUS Presidential Security StandardsTactical Response Lighting MeaningHidden Security Gadgets For VipsWashington DC Shooting UpdatesJD Vance Security DetailHow Sos Lights Save LivesDonald Trump Shooting NewsTrump Par Hamla News TodaySecret Service Ki White Light Ka RaazVip Security Me Sos Light Kya HaiTrump Dinner Firing UpdateSecret Service Ka Silent IsharaWashington DC Me Firing Ka Video

